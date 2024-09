As fotografias aéreas revelam danos extensos numa instalação petrolífera russa.

No coração da Rússia, um depósito de petróleo localizado em Proletarsk, região de Rostov, se tornou o alvo de intensos ataques pela Ucrânia. Este depósito, conhecido por sua grande capacidade de armazenamento, ficava a leste da cidade e estava em chamas por mais de duas semanas. Imagens do incêndio intenso se espalharam pelo mundo, deixando civilizações em choque com a destruição. Imagens de satélite agora revelam os extensos danos causados por pelo menos dois ataques de drone.

Emblemas do serviço de mapeamento da UE, Copernicus, indicam que cerca de setenta e quatro tanques foram destruídos ou pelo menos parcialmente afetados pelo fogo. O primeiro ataque ao depósito de petróleo por drones ucranianos ocorreu em 18 de agosto, e de acordo com dados de satélite, o fogo foi relatadamente apagado no início de setembro. A Rádio Livre publicou uma comparação antes e depois do incidente.

Este depósito de petróleo, a cerca de 500 quilômetros da linha de frente em Donbass, é um dos maiores. Embora o número exato de tanques destruídos seja desconhecido, especula-se que esteja na casa dos dezenas. Relatórios de Kyiv sugerem que o depósito também armazenava óleo usado pelo exército russo.

Danificar a infraestrutura energética da Rússia tem sido o objetivo declarado da Ucrânia. O objetivo principal é desestabilizar o suprimento ao exército russo e enfraquecer as capacidades econômicas do país. A Rússia obtém significativas receitas com exportações de petróleo e gás e continua a encontrar compradores internacionais, incluindo nações europeias como Hungria e Eslováquia.

Outros ataques próximos a Moscou e refino em Omsk

Analistas militares como o Coronel Reisner, em uma entrevista tardia de julho ao ntv.de, sugeriram que os ataques de drone ucranianos haviam resultado em uma redução de 5% na produção de petróleo. Desde então, houve mais golpes, inclusive nas proximidades de Moscou. Além disso, um incêndio eclodiu em uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, em Omsk.

O Kremlin desde então parou de publicar informações sobre a produção de produtos petrolíferos. De forma enigmática, o Ministério da Energia da Rússia disse ao jornal "Kommersant" que os dados sobre a produção de combustível são usados para manipular as forças do mercado e artificialmente instigar a agitação.

O depósito de petróleo em questão, sendo uma fonte crucial de matérias-primas para o petróleo, não apenas foi atacado, como também testemunhou incêndios devastadores causados por ataques de drone. Além disso, o ataque à fazenda de tanques de matérias-primas, localizada a leste da cidade e lar de numerous tanks de armazenamento de petróleo, é considerado ter resultado na destruição de numerous tanks, provavelmente contribuindo para a redução da produção de petróleo na Rússia.

