As fotografias aéreas revelam danos extensos num importante depósito de petróleo russo.

Na Rússia, uma instalação de armazenamento de petróleo na região de Proletarsk, em Rostov, está sob cerco das forças ucranianas há cerca de duas semanas, resultando em danos significativos. Imagens de satélite do programa Copernicus da UE iluminaram a extensão dos danos, indicando múltiplos ataques de drones. A instalação, localizada a leste da cidade, tem sido consumida por chamas por mais de um mês, com imagens do incêndio se espalhando globalmente.

Dos 74 tanques de armazenamento no local, muitos foram eliminados ou danificados, de acordo com imagens de satélite. O primeiro ataque de drone ucraniano à instalação ocorreu em 18 de agosto, e os bombeiros conseguiram controlar o incêndio no início de setembro. A Rádio Livre lançou imagens antes e depois do local.

A instalação de petróleo de Proletarsk é aproximadamente 500 quilômetros afastada da zona de conflito em Donbass e é uma das maiores. O número exato de tanques destruídos é incerto, mas vários provavelmente foram eliminados. Relatórios de Kiev sugerem que a instalação também armazenava óleo usado pelo exército russo.

Danos à infraestrutura energética da Rússia são um objetivo declarado da Ucrânia, com o objetivo de prejudicar o suprimento ao exército russo e diminuir a força econômica do país. A Rússia gera recursos financeiros significativos com as receitas de petróleo e gás, encontrando compradores em todo o mundo, incluindo países europeus como Hungria e Eslováquia.

Ataques adicionais perto de Moscou e em Omsk

De acordo com o analista militar Coronel Reisner, falando ao ntv.de no final de julho, os ataques de drones ucranianos levaram a uma queda na produção de 5%, enquanto outros especialistas estimam uma queda de 15%. Desde então, houve ataques adicionais, incluindo um perto de Moscou. Além disso, ocorreu um incêndio em uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, em Omsk.

O Kremlin parou de publicar dados sobre a produção de produtos de petróleo, levando alguns observadores a acreditar que isso é uma reação aos ataques ucranianos. No entanto, o Ministério da Energia da Rússia argumentou com o jornal "Kommersant" que os dados são usados para manipular o mercado e criar agitação infundada.

A União Europeia, sendo um dos compradores de petróleo e gás da Rússia, pode ser impactada por esses ataques contínuos à infraestrutura energética russa. A União Europeia, através de seu programa Copernicus, tem fornecido imagens de satélite dos danos à instalação de armazenamento de petróleo de Proletarsk.

Leia também: