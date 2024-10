As forças russas estão a cerca de 7 km de Pokrovsk.

19:30 Zelensky Honra Soldados em Batalha em Kursk

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita combatentes envolvidos na ofensiva em Kursk, uma região russa na fronteira de Sumy. Um vídeo mostra ele apresentando condecorações a soldados em um bunker subterrâneo, acompanhado pelo Comandante-chefe do Exército, Oleksandr Syrsky. Zelensky diz aos soldados: "Em uma guerra prolongada, não se trata apenas de motivar nosso próprio pessoal, mas de motivar o mundo inteiro e convencê-los de que os ucranianos podem ser mais fortes do que o inimigo". Seus esforços em Kursk "inspiraram aqueles que nos apoiam com armas". A ofensiva em Kursk já dura quase dois meses, com poucos detalhes divulgados por Kiev recentemente. Enquanto isso, na região oriental da Ucrânia, Donetsk, as tropas russas têm avançado recentemente. A Rússia frequentemente relata a captura de assentamentos, com o Exército ucraniano tendo se retirado recentemente de Wuhledar.

18:53 Confrontação com Baerbock Afeta Jornalista Russo

Um incidente envolvendo um repórter da televisão estatal russa durante uma coletiva de imprensa da Chanceler alemã Annalena Baerbock na Assembleia Geral da ONU em Nova York resulta em consequências para o jornalista. "O comportamento do referido jornalista violou as diretrizes de acesso à mídia", explica o departamento de credenciamento da ONU. Como consequência, seu status de acesso foi rebaixado, exigindo que ele passe por um ponto de segurança e enfrente restrições de acesso na sede da ONU para cada visita. No terreno da ONU, o repórter abordou Baerbock enquanto ela se dirigia a um evento da mídia e fez uma pergunta. Baerbock apontou para a coletiva de imprensa iminente. O repórter persistiu em segui-la e acabou ficando ao lado de Baerbock enquanto ela preparava sua declaração. Baerbock então instruiu firmemente o homem a se juntar aos outros profissionais da mídia para iniciar o evento de imprensa. O embaixador russo na ONU, Nebensia, pede a reversão da decisão, afirmando que o repórter não assediou Baerbock nem se comportou mal. Ele descreve uma confrontação com um membro da delegação alemã durante o incidente como um "ataque" ao russo.

18:11 Putin Aberto a Diálogo com Biden

O Kremlin manifestou interesse em uma conversa entre o Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente dos EUA, Joe Biden. A agência de notícias estatal russa Tass relata que Biden afirmou anteriormente que era possível que ele engajasse em discussões com Putin nas margens da cúpula do G20 em novembro no Brasil. No entanto, ele dúvida da presença de Putin. A Tass agora cita o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, como dizendo que não houve discussões entre Moscou e Washington sobre esse assunto. "Não houve discussões e não existem condições no momento". Peskov acrescenta: "O presidente já expressou repetidamente sua disposição para todos os contatos". A perspectiva de Putin, que tem um mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, comparecer tem sido um tema em todas as cúpulas do G20 desde o início do conflito. O Presidente brasileiro Lula afirmou no outono de 2023 que cabe ao sistema de justiça brasileiro decidir se prende seu colega russo se ele comparecer à cúpula.

17:26 Residente da Crimeia Condenado a Longa Pena de Prisão por 'Traição'

Um tribunal em Sevastopol, na península da Crimeia, condenou um residente da território ucraniano ocupado pela Rússia a 14 anos em um campo de trabalho rigoroso por 'traição'. O homem de 47 anos é acusado de fornecer informações sobre as posições e armas do Exército russo ao Exército ucraniano, de acordo com a acusação. Desde o início do conflito, milhares de pessoas na Rússia foram condenadas a penas de prisão, penalizadas ou ameaçadas de punição sob acusações semelhantes.

16:42 Chefe da Comissão Médica Acusada de Fraude

A líder de uma comissão médica na Ucrânia é suspeita de ter ganho vários milhões de euros emitindo certificados de incapacidade fraudulentos para homens saudáveis. Durante raids em seu apartamento e local de trabalho em Chmelnytskyi, a polícia apreendeu mais de cinco milhões de euros em dinheiro. Outros dois milhões de euros foram encontrados em contas estrangeiras, de acordo com a Bureau de Investigação do Estado. A mulher também adquiriu várias propriedades de luxo e veículos. Durante os raids, os investigadores descobriram listas contendo os nomes de homens que haviam obtido doenças falsas. A mulher de 64 anos enfrenta até 12 anos de prisão, de acordo com relatórios de mídia. Ao mesmo tempo, foram feitas prisões simultâneas na região oriental ucraniana de Kharkiv, onde 13 médicos são suspeitos de emitir certificados de incapacidade para mais de 400 homens por um total de mais de 2.200 euros por pessoa. Leia mais aqui.

16:00 Governador de Kherson: Mulher Idosa Morta por Drone Russo

O governador da região de Kherson relata uma vítima civil. Uma mulher de 75 anos foi morta quando a exército russo alvo Kherson com um drone à tarde.

15:49 Wagenknecht e Wadephul elogiam Woidke, Voigt e Kretschmer pela iniciativa sobre a Ucrânia Apesar da maioria das críticas, Sahra Wagenknecht, presidente do BSW, elogia a proposta conjunta sobre a Ucrânia de Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, de Brandemburgo e Saxônia, respectivamente, e Mario Voigt, presidente da CDU da Turíngia. Wagenknecht considera uma "contribuição inteligente e distinta" e disse ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Também há aprovação de Johann Wadephul, especialista em política externa da CDU, que elogiou a proposta como "responsável" por seguir as diretrizes fundamentais: reconhecer a violação do direito internacional pela Rússia, manter a firmeza da UE e da NATO e buscar uma solução apenas compatível com a Carta das Nações Unidas. O artigo marca uma "linha vermelha" e Wadephul alerta que não haverá cooperação com o BSW se essa linha for cruzada. Ele interpreta o movimento como um "sério esforço para construir uma ponte durante potenciais negociações de coalizão enquanto preserva seus princípios". A cooperação simultânea entre os principais políticos da CDU e da SPD é identificada como um "forte sinal". Leia mais aqui.

15:30 Políticos do Leste propõem iniciativa sobre a Ucrânia e enfrentam críticas: "Princípios estão sendo trocados por manutenção do poder" Friedrich Merz, líder da CDU, se opõe ao apelo de líderes do leste por esforços diplomáticos aprimorados para resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia está lutando pela sua própria sobrevivência. Devemos continuar a apoiá-la, tendo em conta os nossos interesses. As negociações só ocorrerão se ambas as partes estiverem preparadas", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". As críticas ecoam do presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, Michael Roth. Se o artigo dos três líderes designados dos estados foi uma oferta de paz para negociações com o BSW, Roth aconselha extrema cautela, citando a aliança entre Sahra Wagenknecht e as recentes eleições estaduais. A deputada do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann diz à "Rheinische Post": "A impressão é de que os valores liberais do nosso país estão sendo trocados por uma retenção de poder a curto prazo e campanha política". Os líderes dos partidos Saxônia, Brandemburgo (Michael Kretschmer da CDU e Dietmar Woidke do SPD) e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, escreveram uma peça convidada no "Frankfurter Allgemeine Zeitung" defendendo um cessar-fogo na Ucrânia e instando o governo federal a engajar a Rússia em conversas. Leia mais aqui.

15:05 Análise Pós-Mortem: "Baleia-Espiã" Provavelmente Morreu de Doença Contrariamente às alegações de ativistas de direitos dos animais, a suposta "baleia-espiã" encontrada na Noruega provavelmente não foi morta a tiros. Especialistas veterinários que realizaram uma autópsia no cachalote concluíram que uma infecção bacteriana foi a provável causa da morte, possivelmente originária de uma ferida na boca. O Instituto Veterinário Norueguês e os especialistas forenses da polícia determinaram que os ferimentos superficiais na pele do mamífero marinho não eram ferimentos de bala e que não foram encontrados nenhum projétil ou fragmentos de metal. A baleia foi detectada na Noruega em 2019, usando um arreio e uma câmera com a inscrição "Equipamento de São Petersburgo". As especulações surgiram sobre ela ser uma 'baleia-espiã' russa ou de terapia. Encontrada morta em uma baía norueguesa em agosto de 2024, duas organizações de proteção animal supuseram que havia sido morta e apresentaram uma queixa com base nos ferimentos.

14:33 Ataques Repetidos por Drones: Kyiv Relata Danos A força aérea da Ucrânia revela que foi alvo de drones russos durante a noite, com infraestrutura essencial como alvo. De acordo com a força aérea, 19 drones foram lançados, com nove sendo abatidos e sete mais perturbados por perturbações eletrônicas. O estado dos três drones restantes é desconhecido. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relata que um edifício residencial na capital foi danificado, o que levou a um rápido combate às chamas. No sul, no região de Kherson, o governador Yaroslav Yanushevych relatou múltiplos ataques a instalações críticas, instalações de utilidade pública e 35 residências particulares, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv Continua a Brincar com Fogo" "Kyiv continua a brincar com fogo, e, supondo os oficiais da IAEA, naturalmente chamaremos sua atenção para isso", diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters, referindo-se à Agência Internacional de Energia Atômica. Na quinta-feira, as forças russas afirmaram ter encontrado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk, com alguns meios de comunicação internacional relatando um incêndio a algumas milhas de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, negou anteriormente que a Ucrânia haviaDeployado armas perto da usina nuclear.

13:11 Ucrânia: Ataque a Fogo Destrói Sede do FSB em Novosibirsk Um ataque a fogo à sede da agência de segurança doméstica russa FSB em Novosibirsk ocorreu em 3 de outubro. Um vídeo compartilhado pela inteligência militar ucraniana parece mostrar um indivíduo ateando fogo e sendo consumido pelas chamas. Fontes de notícias russas confirmam o incêndio.

12:34 Rússia: Trabalhador da Usina Nuclear Morto em Explosão de Carro BombaUm indivíduo responsável pela usina nuclear controlada pela Rússia em Zaporizhzhia foi morto em uma explosão de carro-bomba. O serviço de inteligência ucraniano lançou um vídeo mostrando a explosão do carro, alegando que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, foi a vítima. Korotky era supostamente um "criminoso de guerra" que colaborava voluntariamente com os ocupantes russos, denunciando funcionários pró-ucranianos da usina nuclear, de acordo com o serviço de inteligência. A liderança pró-russa da usina nuclear confirmou a morte de Korotky e a chamou de "ataque terrorista ordenado por Kyiv". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, descreveu-o como um "ataque irresponsável" que "deve enfrentar consequências". De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, um dispositivo explosivo foi colocado sob o carro de Korotky em sua residência e detonado enquanto ele saía.

12:02 Munz: Putin Quer Demonstrar 'Que o Conflito Vale a Pena'Após a captura da cidade de Vuhledar no leste da Ucrânia, o exército russo deve intensificar suas operações na região, segundo Rainer Munz. Munz explica ainda por que Putin está nomeando cada vez mais veteranos de guerra para cargos oficiais.

11:29 Ucrânia: Pelo Menos 177 Prisioneiros de Guerra Ucranianos Morrem na Custódia RussaDesde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros ucranianos morreram na custódia russa, diz Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação de prisioneiros de guerra ucranianos com "Kyiv Independent". O número real de mortes na custódia russa pode ser muito maior devido à falta de supervisão internacional, diz Tsymbaliuk. "Não são devolvidos todos os corpos, e muitos nem são reconhecidos como prisioneiros pelos russos", diz ela. Relatos surgiram de prisioneiros ucranianos sendo maltratados ou mortos na custódia russa. Em setembro, o Escritório do Procurador-Geral da Rússia abriu investigações criminais sobre as execuções de 84 prisioneiros ucranianos.

11:00 Rússia Ataca Região de Kirowohrad com DronesAs forças russas bombardearam a região de Kirowohrad no centro da Ucrânia usando drones, segundo o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. Um edifício administrativo de uma empresa em Holovanivsk foi danificado no ataque com drones, resultando em um ferido.

10:27 UNIQA Sai da RússiaA companhia de seguros austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O preço de venda não foi divulgado. A UNIQA havia declarado anteriormente sua intenção de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a companhia de seguros de vida russa Renaissance Life. "Agora saímos do mercado russo", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios Destruzem Dois Depósitos de Combustível da Rússia

Incêndios devastaram dois depósitos de combustível na Rússia durante a noite. Na região de Voronezh, onde um ataque de drone ucraniano é suspeito (veja a entrada 05:10), o governador Alexander Gusev acusou drones ucranianos de causar o incêndio ao jogar partes que inflamaram um tanque vazio. Vídeos de um suposto ataque de drone ucraniano inundaram as redes sociais, mas a extensão do incêndio permaneceu incerta. Em uma vila na região dos Montes Urais, um tanque de combustível cobrindo 10.000 metros quadrados também está em chamas. Os serviços de emergência russos confirmaram o incêndio. Embora não tenham mencionado um ataque de drone, os drones ucranianos têm alcance para alcançar tais distâncias. A vila fica a cerca de 1.700 quilômetros da Ucrânia. Fonte aqui.

09:30 Filha de Navalnaya Desconsidera Conversas com Putin como Desnecessárias

Julia Navalnaya, viúva do líder da oposição russa Alexey Navalny, disse que conversas diretas com o presidente russo Vladimir Putin são desnecessárias. "Não adianta discutir com ele (...). Precisamos lutar contra ele para que um dia a justiça prevaleça", disse Navalnaya antes do Conselho Constitucional Francês em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que alguém se aproxime dele para conversar. (...) Ele não se importa", acrescentou. Ela enfatizou a importância de "não perder a esperança e não temer esse regime". Em julho, ela foi incluída em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia. Pouco antes, um tribunal russo emitiu um mandado de prisão contra ela por "participar de uma organização extremista".

08:58 Ucrânia Revela Perdas de Tropas Russas

O exército ucraniano divulgou novas figuras de baixas para as forças russas na Ucrânia. De acordo com os dados, a Rússia sofreu cerca de 657.940 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.230 nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv também indica que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino desde o início da invasão em grande escala, de acordo com a Ucrânia. Estimativas ocidentais colocam as perdas em um nível menor, mas provavelmente são figuras mínimas.

08:09 Ucrânia Relata 82 Agressões Russas na Região de Sumy

07:33 Ucrânia Abre Primeiro Centro de Recrutamento no Exterior na Polônia

O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou a abertura de um centro de recrutamento na Polônia, o primeiro no exterior, localizado em Lublin. A abertura do centro de recrutamento da "Legião Ucraniana" na Polônia foi parte de um acordo de segurança assinado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo Primeiro-Ministro da Polônia, Donald Tusk, em julho. Desde a invasão russa, a Polônia recebeu quase um milhão de pessoas da Ucrânia. Estima-se que cerca de 300.000 indivíduos em idade de combate da Ucrânia residem na Polônia. O Ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas sim pelo treinamento militar. Ele observou que o número de ucranianos que se alistaram ficou abaixo das expectativas. O Ministério da Defesa da Ucrânia relatou mais de 200 aplicações até agora.

06:52 ISW: Recursos de Guerra Russos no Leste da Ucrânia Estão Esgotados

here

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) afirmou em sua última avaliação que as Forças Armadas Russas não têm os recursos necessários de pessoal e equipamento para uma ofensiva intensificada de longo prazo. A Rússia vem preparando sua ofensiva de verão no leste da Ucrânia há meses, mas provavelmente esgotou suas reservas e recursos devido aos intensos combates, de acordo com o ISW. A ofensiva russa no leste da Ucrânia deve atingir seu pico em breve, se não nas próximas semanas.

here06:12 Zelensky: "A Linha de Frente Deve Ser Fortificada"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou a visita do Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv dois dias após sua posse, chamando-a de "significativa". "Agora é hora de transformar esses compromissos em ações", disse ele em seu discurso noturno. Ele enfatizou a necessidade de que todos os acordos de defesa com os parceiros da Ucrânia sejam implementados integralmente. "A linha de frente deve ser fortalecida", declarou Zelensky, acrescentando que os parceiros devem ser autorizados a alvo militares em território russo com armas de longo alcance. Ele também destacou a defesa aérea como uma prioridade.

05:35 Ucrânia Busca Investidores Estrangeiros para a Indústria de Defesa

O Ministério da Defesa da Ucrânia está procurando investimentos estrangeiros em seu setor de defesa. Uma exposição de armas secreta foi organizada para potenciais investidores estrangeiros em outro lugar da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform. O Vice-Ministro Dmytro Klimenkov apresentou várias armas ucranianas, como um sistema de míssil anti-tanque, um sistema de artilharia autopropelido, veículos drones kamikaze e veículos para limpeza de minas. "Temos inovações únicas que foram testadas em combate e aperfeiçoadas pelos desenvolvedores", afirmou ele. O Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu quatro bilhões de dólares (três bilhões e meio de euros) na indústria de defesa e planeja atrair investimentos adicionais de parceiros internacionais.

05:10 Moscou: Ataque de Drone em Campo de Petróleo

Oficiais de defesa aérea russa relataram ter abatido vários drones ucranianos sobre a região fronteiriça de Voronezh durante a noite. Um dos drones caiu no terreno de um depósito de petróleo, resultando no incêndio de um tanque vazio, de acordo com a publicação do Telegram do Governador Alexander Gusev. Relatórios iniciais sugerem não haver vítimas. Essas alegações ainda não foram confirmadas. Voronezh tem sido alvo de vários ataques de drone ucranianos recentemente.

02:51 Kyiv Fortalece Defesas na Região Leste

O Comandante das Forças Armadas da Ucrânia, General Oleksandr Syrskyi, ordenou o fortalecimento das instalações de defesa na região leste de Donetsk. Os soldados russos estão avançando em vários setores no leste da Ucrânia, segundo relatado. Syrskyi anunciou em mídias sociais que está trabalhando com a 25ª Brigada de Assalto Aéreo Sicheslav em "um dos setores mais importantes da linha de frente".

22:22 Turismo na Letônia Sofre por Conflitos de Guerra

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia está afetando a indústria do turismo da Letônia, de acordo com o jornal letão "Diena". Não apenas os negócios de turismo locais estão se adaptando à falta de turistas russos, mas também potenciais hóspedes de outros países percebem a região báltica como uma área perigosa próxima a conflitos militares.

21:40 Suíça Compromete 1,5 Bilhão de CHF para a Reconstrução da Ucrânia

A Suíça planeja contribuir com 1,5 bilhão de francos suíços (aproximadamente 1,54 bilhão de euros) para iniciativas de reconstrução na Ucrânia ao longo de um período de quatro anos, anunciou o Embaixador da Suíça, Felix Baumann. Uma parte significativa, um bilhão de CHF, será destinada a fortalecer os setores autônomos da Ucrânia, limpeza de minas e ajuda humanitária. Os fundos restantes serão utilizados para programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia. Baumann enfatizou o compromisso ao dizer: "Para demonstrar nosso forte compromisso, nosso representante supervisionará a implementação do projeto diretamente". Durante uma reunião com o Ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba também destacou a construção de unidades habitacionais para os mais de 4,5 milhões de deslocados internos na Ucrânia como uma prioridade de cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaO governo ucraniano recebeu um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, conforme confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europa. O presidente Volodymyr Zelenskyy agradeceu a todos os países pelo apoio à defesa aérea. Em particular, expressou gratidão à Romênia pelos sistemas Patriot, expressando a crença de que, "Juntos, alcançaremos maior efetividade - vamos pôr fim à agressão russa destruindo drones e mísseis Shahed juntos". A Romênia tinha hesitado inicialmente, mas acabou decidindo doar seu sistema Patriot em junho. O sistema estava sendo preparado para entrega no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom se Tornou a Companhia Mais Prejudicada da RússiaA revista de negócios Forbes relatou que a empresa estatal russa Public Joint Stock Company Gazprom registrou um prejuízo líquido recorde de 5,5 bilhões de euros em 2023, o primeiro desde 1998. O Complexo Químico de Gás Amur, uma joint venture entre a russa Sibur Holding e a chinesa Sinopec, ficou em segundo lugar na lista da Forbes russa das empresas mais prejudicadas. Outras empresas na lista dos cinco primeiros incluem Ozon (um prejuízo líquido de 408 milhões de euros), Corporação Unida de Aviação (um prejuízo líquido de 326 milhões de euros, pertencente à Rostec) e a rede social VK (um prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

Desenvolvimentos anteriores relatados.

Previously reported developments

O Presidente do Conselho, durante uma reunião com líderes internacionais, expressou preocupação com a situação agravada em Pokrovsk e a necessidade de uma solução diplomática para evitar mais conflitos. Em resposta aos ataques de bombardeio em Pokrovsk, o Presidente do Conselho convocou a comunidade internacional a impor sanções mais fortes contra a Rússia, instando-os a pressionar o governo de Putin a retirar suas tropas e respeitar a soberania da Ucrânia.

Leia também: