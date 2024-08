As forças russas estão a avançar rapidamente em direcção a Pokrovsk, acelerando o seu movimento.

Enquanto enfrenta desafios na região russa de Kursk, a alta-comando militar insiste em prosseguir em Pokrovsk, Donbass. Em geral, as forças militares no leste da Ucrânia vêm avançando a passo de tartaruga há meses, mas há rumores de um aumento do ritmo nas proximidades.

Analistas militares sugerem que as forças russas estão varrendo a frente de Pokrovsk a um ritmo acelerado no leste da Ucrânia. De acordo com um relatório do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA, eles conseguiram tomar a maioria de Novohrodivka, uma cidade ao sul de Pokrovsk, em poucos dias.

De acordo com o ISW, as forças russas agora estão priorizando confrontos ao longo de uma linha férrea em direção a Pokrovsk. Especialistas presumem que o rápido avanço russo em Novohrodivka pode ser atribuído a uma retirada ucraniana da área.

Como o coronel especialista em militares Reisner disse ao ntv.de, "A ocupação de Pokrovsk em Donbass é o objetivo da ofensiva de verão russa. No Donbass, os três grupos 'Centr', 'Yug' e 'Vostok' estão atacando em uma frente de quase 300 quilômetros. Com essas tropas, os russos pretendem romper a segunda linha de defesa e, se possível, forçar uma quebra em Pokrovsk", acrescentou Reisner.

Kyiv ordena evacuações

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reuniu-se com a alta-comando militar para discutir a situação. Tropas russas recentemente alegaram ter capturado cidades inteiras na área de Donetsk. As autoridades na Ucrânia também ordenaram novas evacuações.

Devido às condições de segurança deterioradas, a zona de evacuação obrigatória foi ampliada. Crianças e seus pais ou tutores legais são obrigados a deixar suas residências, como anunciou o governador de Donetsk.

Um total de 27 cidades nas regiões de Kostyantynivka e Selydove estão incluídas na lista. Ordens de evacuação anteriores haviam sido emitidas na área de Pokrovsk devido ao avanço das tropas russas.

As tensões crescentes no leste da Ucrânia, com as forças russas fazendo avanços significativos em guerras e conflitos, levaram a Kyiv a ordenar evacuações. Como o coronel especialista em militares Reisner mencionou, a ofensiva de verão russa visa capturar Pokrovsk em Donbass, o que preocupa a segurança dos moradores das cidades vizinhas.

