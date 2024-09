- As forças da lei estão a procurar um notório rufião de futebol.

Polícia à caça de um torcedor de futebol desordeiro que, na véspera do Pentecoste em maio, supostamente causou ferimentos em seis policiais e um funcionário do Hansa ao usar fogos de artifício durante o jogo da segunda divisão entre Hansa Rostock e SC Paderborn. Vídeos do incidente mostram um homem jogando intencionalmente dispositivos inflamáveis por cima da cerca do Ostseestadion em direção aos oficiais policiais.

As vítimas sofreram os efeitos das explosões e precisaram ser hospitalizadas. A polícia divulgou várias imagens do suspeito, mostrando um homem vestindo preto, com óculos escuros e uma echarpe preta que cobria parcialmente a cabeça. A idade do suspeito é estimada entre 20 e 25 anos.

A unidade de investigação criminal de Rostock está investigando vários crimes, incluindo lesões corporais graves, violação de regulamentos de aglomeração e descumprimento de regras sobre explosivos.

A unidade de investigação criminal de Rostock excluiu certas pessoas de sua investigação devido à falta de evidências que as liguem ao incidente. Apesar das especulações, não há evidências de que o torcedor suspeito fizesse parte de qualquer grupo organizado de hooligans.

