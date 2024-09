- As forças da lei estão a caçar um requerente de asilo de 29 anos, por envolvimento num ataque com faca.

É especulado que um requerente de asilo georgiano de 29 anos é o responsável por uma agressão a faca contra um homem de 32 anos na estação de Karlsruhe. Este indivíduo está em fuga e, cinco dias depois, as autoridades não conseguiram localizá-lo em sua residência. O tribunal local de Karlsruhe emitiu um mandado de prisão para este pessoa, suspeita de causar lesões corporais graves. Não está claro se ele ainda está na área, de acordo com um porta-voz.

Relatos indicam que ele atacou o homem de 32 anos com uma faca em uma sexta-feira, causando ferimentos graves. Felizmente, a vítima já foi alta do hospital, segundo a última atualização.

De acordo com a investigação atual, a agressão parece estar relacionada a uma questão pessoal entre o suposto agressor e a vítima, com supostas ofensas trocadas antes do incidente da sexta-feira à noite. O porta-voz confirmou que não há perigo atual para a população.

Anteriormente, rumores sugeriam que o suspeito perseguiu o homem de 32 anos na plataforma, gritou com ele, então o jogou no chão e lhe causou ferimentos de faca e corte no corpo superior e na perna. Antes da chegada da polícia federal, o suspeito conseguiu fugir da estação.

