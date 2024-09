As forças armadas reconhecem a responsabilidade pela morte de três reféns em Gaza

Ainda não se sabe quantos dos aproximadamente 100 reféns israelenses ainda em Gaza estão vivos. Há uma forte preocupação de que alguns deles possam ter sofrido com os bombardeios pesados da própria força aérea israelense. Este destino brutal é suspeito de ter atingido três reféns em novembro do ano passado.

De acordo com relatórios militares, esses três reféns israelenses encontrados mortos em Gaza no ano passado provavelmente morreram em um ataque aéreo israelense. O exército israelense divulgou os resultados de uma investigação que também foram compartilhados com as famílias. Dois dos falecidos eram soldados, enquanto o terceiro, que também era cidadão francês, foi sequestrado do festival de música Nova.

Os três são considerados terem morrido em um ataque aéreo em 10 de novembro de 2023, durante o qual um comandante de alto escalão do Hamas foi alvo, de acordo com o exército. No entanto, as circunstâncias exatas de sua morte permanecem incertas. A avaliação é baseada na área onde foram encontrados, na análise do ataque, em dados de inteligência e em investigações forenses.

Famílias Advertidas Repetidamente

Os reféns foram mantidos em um complexo de túneis onde o comandante do Hamas estava localizado. No momento do ataque, o exército israelense não tinha conhecimento de que os reféns estavam presentes na instalação alvo. O exército está fazendo todo o possível para proteger os reféns. O exército expressa sua solidariedade às famílias pela sua triste perda e continuará a apoiá-las.

Os familiares dos reféns haviam advertido repetidamente a liderança política e o exército de que os intensos bombardeios em Gaza poderiam representar uma ameaça às vidas dos sequestrados. Em 7 de outubro, terroristas afiliados ao Hamas e a outras organizações extremistas mataram mais de 1.200 pessoas em Israel e levaram cerca de 250 como reféns para Gaza. Este ato sem precedentes de terrorismo desencadeou o atual conflito.

Desde o início do conflito, o número de palestinos mortos em Gaza ultrapassou 41.200, de acordo com autoridades locais. No entanto, a veracidade dessa figura é incerta. De acordo com fontes israelenses, cerca de 100 reféns ainda estão sob a custódia do Hamas. Ainda não se sabe quantos deles estão vivos, quase um ano após o seu sequestro.

O exército israelense compartilhou os resultados de sua investigação sobre a morte dos reféns com as famílias, que eram representantes da Comissão que supervisiona o caso.

Dadas as advertências repetidas das famílias sobre o perigo potencial aos reféns devido aos intensos bombardeios, é crucial que a Comissão pressione pela transparência e responsabilidade na investigação em andamento.

