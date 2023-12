As forças armadas da Coreia do Sul têm um novo inimigo: a matemática da população

Sempre atenta às ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, a Coreia do Sul mantém uma força ativa de cerca de meio milhão de soldados. Mas com uma taxa de natalidade de apenas 0,78 filhos por mulher ao longo da vida, a matemática pode ser o maior inimigo da Coreia do Sul neste momento, e os especialistas dizem que o país não tem outra opção senão reduzir as suas forças.

"Com a nossa atual taxa de natalidade, o futuro está predeterminado. A redução das forças será inevitável", disse Choi Byung-ook, professor de segurança nacional na Universidade de Sangmyung.

Para manter os actuais níveis de tropas, as forças armadas sul-coreanas precisam de alistar ou recrutar 200 000 soldados por ano, disse ele.

Mas, em 2022, nasceram menos de 250 000 bebés. Assumindo uma proporção de 50-50 entre homens e mulheres, isso significa que, em 20 anos, quando essas crianças tiverem idade para se alistarem nas forças armadas, só estarão disponíveis cerca de 125 000 homens para os 200 000 lugares necessários.

As mulheres não são recrutadas na Coreia do Sul e as mulheres voluntárias representam apenas 3,6% dos actuais militares coreanos, de acordo com os dados do Ministério da Defesa.

E o número anual de recém-nascidos deverá diminuir ainda mais, para 220.000 em 2025 e 160.000 em 2072, de acordo com o Statistics Korea.

Preparar-se para duas décadas

Embora o declínio da taxa de natalidade na Coreia do Sul tenha feito manchetes nos últimos anos, trata-se de uma tendência que os militares previram e para a qual se prepararam.

No início da década de 2000, Seul decidiu voluntariamente reduzir o número de soldados no ativo de 674 000 em 2006 para 500 000 em 2020, com base na "premissa de que a ameaça da Coreia do Norte iria diminuir gradualmente" e promover uma força militar mais pequena mas de elite, de acordo com um livro branco da defesa de 2022.

As forças armadas da Coreia do Sul atingiram esse objetivo, diminuindo o número de tropas em 27,6% em duas décadas, de 2002 a 2022.

Mas a premissa de que a ameaça da Coreia do Norte diminuiria revelou-se falsa.

Kim Jong Un, o terceiro membro consecutivo da dinastia da sua família a governar, chegou ao poder em Pyongyang em 2011. Apesar de breves calmarias enquanto negociava com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos para reduzir as tensões, tem impulsionado um aumento maciço das forças armadas norte-coreanas, especialmente dos seus programas de mísseis balísticos.

Depois de a Coreia do Norte ter testado o seu quinto míssil balístico intercontinental este ano, Kim avisou que o seu país não "hesitaria" em efetuar um ataque nuclear quando o inimigo provocasse com as suas armas nucleares, referindo-se à instalação de plataformas de armamento nuclear dos EUA na Península da Coreia e nas suas imediações, informou a KCNA no início deste mês.

Mas se Kim atacasse através do paralelo 38, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul após o armistício de 1953 que pôs termo à Guerra da Coreia, seriam as forças armadas sul-coreanas a suportar o maior fardo em matéria de defesa.

Virarmo-nos para a tecnologia

Segundo os especialistas, a Coreia do Sul deve recorrer à ciência para contrariar a ameaça norte-coreana e transformar uma crise de efectivos numa transformação tecnológica.

"As autoridades de defesa coreanas têm uma política de longa data no sentido de passarmos de um exército centrado nos efectivos para um exército orientado para a tecnologia", afirmou Chun In-bum, um antigo tenente-general do exército sul-coreano.

Em 2005, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul publicou um plano para transformar as suas forças armadas numa força centrada na ciência e na tecnologia até 2020, mas os progressos têm sido escassos.

"Embora os militares estivessem a tentar fazer a transição, não havia urgência, porque (com) os recrutas da Coreia do Sul (...) havia muitos recursos humanos", disse Choi.

Mas a guerra da Rússia na Ucrânia mostrou ao mundo que, no campo de batalha moderno, o simples número de tropas não é suficiente. Dos 360.000 soldados que compunham a força terrestre russa antes da invasão, incluindo pessoal contratado e conscrito, Moscovo perdeu 315.000 no campo de batalha, de acordo com uma avaliação recente do Departamento de Defesa dos EUA.

A utilização pela Ucrânia de drones e de armas de alta tecnologia fornecidas pelos parceiros ocidentais teve um impacto mortal no número de forças de Moscovo.

A Coreia do Sul tem vindo a colocar a tónica na integração de novas tecnologias nas suas unidades de combate.

No ano passado, o Ministério da Defesa afirmou que iria fazer uma transição faseada para um sistema de combate baseado em inteligência artificial (MUM-T) e introduziu a brigada TIGER do Exército - a chamada "unidade do futuro" - que utiliza tanto mão de obra como equipamento não tripulado para realizar missões.

A Coreia do Sul também tem vindo a desenvolver equipamento militar não tripulado, incluindo o veículo aéreo não tripulado de média altitude (MUAV) e o veículo subaquático não tripulado (UUV).

Especialistas afirmam que as tropas são indispensáveis

Mas Chun, o antigo general sul-coreano, afirma que a tecnologia não é uma panaceia.

Por exemplo, é preciso mão de obra para conquistar e manter um território. E são necessárias pessoas bem treinadas e educadas para gerir e supervisionar os sistemas de inteligência artificial (IA) no campo de batalha.

"Não vai ser suficiente, por muito que tentemos", disse Chun sobre a tecnologia. "Vai ajudar, mas não vai resolver o problema da falta de pessoas".

Tanto Chun como Choi têm ideias sobre como tirar maior partido de uma força militar mais pequena.

Por um lado, alavancar o sistema de recrutamento e a componente de reserva que este produz, disse Chun.

"Precisamos de renovar o nosso sistema de mobilização, para podermos aproveitar o grande número de população de reserva que temos", disse Chun.

Depois que os homens sul-coreanos terminam seus 18 a 21 meses de serviço militar obrigatório, eles se tornam reservistas por oito anos. Durante esse período, são chamados às unidades designadas uma vez por ano para os relembrar das suas posições e deveres. Depois disso, são obrigados a participar em acções de formação no domínio da defesa civil todos os anos até aos 40 anos de idade.

Atualmente, a Coreia do Sul dispõe de 3,1 milhões de militares na reserva.

Os reservistas devem participar numa sessão de formação de duas noites e três dias todos os anos.

Um sistema piloto em curso consiste em fazer com que um número selecionado desses reservistas treine durante 180 dias por ano, para reforçar as suas competências.

Outra opção consiste em aumentar o número de quadros profissionais - oficiais comissionados, mandados e não comissionados - todos voluntários, servindo mandatos mais longos, durante os quais se tornariam peritos na utilização de armas avançadas "para evitar uma lacuna na capacidade de combate apesar da redução das forças permanentes", de acordo com o Livro Branco de 2022.

As forças armadas têm vindo a aumentar o rácio de quadros entre a sua força total de 31,6% em 2017 para 40,2% em 2022, de acordo com o Ministério da Defesa. Está planeado um novo aumento para 40,5% até 2027, acrescentou.

Um problema de recrutamento

Há um problema com este plano: A população não está a acreditar.

O número de candidatos a cargos de oficial comissionado caiu ao longo dos anos, de cerca de 30.000 em 2018 para 19.000 em 2022, de acordo com dados do Ministério da Defesa.

"As forças armadas estão a ter uma enorme dificuldade em garantir quadros profissionais de nível inicial excepcionais que, em 10, 20 anos, formariam um corpo de oficiais excecional", disse Choi, salientando que os benefícios financeiros e sociais insuficientes para os quadros são a principal razão por trás da queda das taxas de candidatura.

E que tal recorrer às mulheres, mesmo num exército com recrutamento?

Israel tem serviço militar obrigatório e 40% da sua força de recrutamento é feminina, segundo o Jewish Women's Archive. Nas forças armadas voluntárias dos EUA e do Canadá, mais de 16% das tropas são mulheres.

Choi afirmou que o recrutamento de mulheres poderia resolver o problema da Coreia do Sul, mas disse que existem demasiados impedimentos na sociedade tradicionalmente patriarcal da Coreia. E mesmo que esses impedimentos sejam ultrapassados, pode ser simplesmente demasiado dispendioso.

"Há vários factores complexos, como os custos sociais e o facto de as mulheres darem à luz. Por isso, penso que o custo [da necessidade] seria muito mais elevado do que o lucro real", afirma.

Mas Chun pensa que é possível atrair mulheres voluntárias se o salário for suficientemente atrativo.

"Se um soldador recebe 2.000 dólares [por mês], é um trabalho legítimo. Por isso, uma mulher diria: "Bem, eu quero poder ter esse emprego por 2.000 dólares. Porque, para o mesmo trabalho, ela provavelmente receberia US$ 1.500 no mundo exterior", disse ele.

Por seu lado, o Ministério da Defesa diz que aumentar o número de mulheres que servem é uma possibilidade entre outras ideias.

Mas não há prazos para as mudanças e tempo pode ser algo que a Coreia do Sul não tem muito.

No início deste mês, o Instituto Nacional de Estatística da Coreia informou que a taxa de natalidade, recorde de baixa, deverá baixar ainda mais nos próximos dois anos, para 0,65 nascimentos por mulher em 2025.

Brad Lendon, da CNN, contribuiu para este relatório.

