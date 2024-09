As figuras republicanas americanas acusam Zelensky de manipular as eleições e defendem a demissão do embaixador.

17:57 Bundestag Aprova Milhões para Reconstrução Descentralizada do Suministro de Energia da Ucrânia

O Comitê Orçamentário do Bundestag aprovou um pacote de ajuda de 70 milhões de euros para o suprimento de calor e energia da Ucrânia. Os fundos serão utilizados para fornecer às cidades e municípios ucranianos pequenas usinas de aquecimento a bloco, sistemas de caldeiras, geradores e painéis solares, como anunciou o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Isso deve ajudar "as pessoas na Ucrânia a sobreviver em seu país e suportar os ataques russos". A Ministra Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, referiu-se aos ataques deliberados da Rússia à infraestrutura energética civil, com o objetivo de "cansar e expulsar os ucranianos". " Apoiamos a Ucrânia na reconstrução do seu suprimento de energia de forma descentralizada, uma vez que isso a torna menos vulnerável aos ataques russos".

18:15 Zelensky a Presentar Plano de Vitória a Biden e Harris

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e com a Vice-Presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira. Zelensky deve apresentar o seu plano de vitória, delineando um caminho para pôr fim à guerra na Ucrânia. Segundo Zelensky, os próximos passos na guerra serão decididos no outono. O governo ucraniano acredita que o uso de armas ocidentais contra alvos no território russo poderia influenciar heavily a guerra a favor da Ucrânia. No entanto, tais armas ainda não foram fornecidas pelos países que apoiam a Ucrânia.

De acordo com "The Times" do Reino Unido, o plano inclui quatro pontos principais:

Exigência de garantias de segurança "à prova de Trump", semelhantes a um pacto de defesa mútua dentro da NATO

Continuação da avanço ucraniano na região russa de Kursk, servindo como uma "ferramenta de negociação territorial"

Exigência de armas avançadas

Ajuda financeira internacional para auxiliar na recuperação económica da Ucrânia

19:20 Rússia Aumenta Ameaças Nucleares contra EUA e França

A Rússia, armada com armas nucleares, está a ajustar a sua doutrina de implantação de armas nucleares em resposta à situação internacional tensa, segundo o líder russo Vladimir Putin. De acordo com Putin, a lista de ameaças militares para as quais as armas nucleares podem ser utilizadas para desencorajamento foi alargada na nova doutrina da Rússia. Como resultado, aumenta o risco de potências nucleares ocidentais, como os EUA e a França, serem alvo de um contra-ataque russo.

19:37 Conselheiro do Kremlin: Kursk "será libertada em breve"

O conselheiro do Kremlin, Alexei Dumin, expressa confiança de que as forças russas expulsarão as tropas ucranianas da região russa de Kursk em breve. Baseia-se nos planos da liderança militar russa. "O nosso território será libertado em breve", diz, descrevendo as ações como "corajosas". As tropas ucranianas iniciaram uma ofensiva no território russo a 6 de agosto e agora defendem-se contra tentativas russas de recuperar o território. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considera essa região como uma "ferramenta de negociação".

20:00 Vídeo: Carros de Luxo Europeus Abundam no Cáucaso

As sanções impostas à Rússia devido à sua invasão da Ucrânia proibiram as exportações de carros para a Rússia. No entanto, parecem haver lacunas. Uma multidão de veículos de luxo pode ser vista na região do Cáucaso.

20:11 Zelensky: Putin quer deixar milhões de ucranianos sem aquecimento e forçar a Ucrânia a render-se

Os ataques russos destruíram quase todas as centrais térmicas e uma parte substancial da capacidade hídrica da Ucrânia, diz o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo o seu comunicado, o resultado poderia ser milhões de pessoas sem aquecimento durante o inverno, com 80% da capacidade energética destruída. "Este é o modo como o ditador russo Vladimir Putin se prepara para o inverno", lamenta Zelensky. Afirma que Putin quer "deixar milhões de ucranianos no frio e na escuridão para forçar a Ucrânia a sofrer e render-se".

20:54 Primeiro-Ministro do Reino Unido no UN: Rússia trata os seus próprios cidadãos "como gado"

No seu primeiro discurso perante o Conselho de Segurança da ONU, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, critica a Rússia por tratar os seus próprios cidadãos "como gado" durante a guerra na Ucrânia. Starmer menciona que 600.000 soldados russos foram mortos ou feridos. "A Carta das Nações Unidas que vocês defendem fala de dignidade humana, não de tratar os vossos próprios cidadãos como gado e moê-los num moinho de carne", diz aos representantes russos. Starmer questiona a capacidade dos representantes russos de aparecerem perante a sede da ONU. O Vice-Embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Dmitri Polianski, mantém-se imperturbável e continua a ler os seus documentos.

17:08 Vídeo: Ucrânia Desafia Controle Russo em Redondezas de Vuhledar

As forças ucranianas e russas têm se enfrentado na cidade mineira de Vuhledar desde 2022. Confrontos pesados podem ser vistos em vídeos nas redes sociais, mas o governador de Donetsk desmente relatórios sobre a presença de tropas russas nas proximidades de Vuhledar.

16:31 Ucrânia Faz Parceria com Aliados em Programa de Drones de Três Anos

A Ucrânia elaborou um plano de três anos para produzir drones, sistemas de guerra eletrônica e robôs terrestres, de acordo com o Ministro da Defesa Rustem Ummerov. O documento foi apresentado durante suas visitas aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, bem como na reunião de Ramstein no início deste mês. De acordo com ele, eles consideraram quantos drones seriam necessários e como os deployariam em níveis estratégicos, operacionais e táticos. O plano inclui o número exato de armas que a Ucrânia pode produzir e os fundos necessários. "Várias nações já concordaram em financiar nossos drones e mísseis," destacou Ummerov. No ano passado, aproveitando a tecnologia de "enxame de drones", a Ucrânia desativou ou danificou mais de 200 instalações militares russas, incluindo um depósito de munições em Toropez. A Ucrânia tem a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones anualmente, mas precisa de financiamento externo.

15:49 Lula Advoga Plano de Paz Brasil-China na ONU

O presidente brasileiro Lula da Silva defende um plano de paz em parceria com a China na Organização das Nações Unidas, apesar da rejeição da Ucrânia à proposta como "destrutiva". Enquanto condena a "invasão do território ucraniano", Lula diz que é crucial fomentar condições para negociações de paz entre Kyiv e Moscou no momento atual. A China e o Brasil apresentaram seu plano de 6 pontos em maio, e o conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, está supostamente se engajando com representantes de 20 países na sexta-feira para angariar apoio adicional. No entanto, os aliados da Ucrânia não participarão. O plano China-Brasil se refere ao conflito como uma "crise" e pede uma conferência de paz aceita pela Rússia e Ucrânia, permitindo "discussões justas" de todos os planos de paz. Eles não se referem à integridade da Ucrânia ou à retirada de tropas russas.

15:12 Fontes de Inteligência Relatam que China Estaria Desenvolvendo Drones com Alcance de 2000 Quilômetros para a Rússia

Círculos de inteligência europeus sugerem que a Rússia está avançando em um programa de drones de longo alcance na China, citando dois oficiais de inteligência que falaram à Reuters. Esses oficiais afirmam que este é o primeiro caso de drones sendo desenvolvidos e produzidos para uso na Ucrânia pela China. A subsidiária da Almas-Antej, IEMZ Kupol, é dita ter desenvolvido e testado um drone Garpija-3 na China com expertise chinesa. O G3 é supostamente capaz de alcançar uma distância de aproximadamente 2000 quilômetros e pode carregar 50 quilogramas de explosivos. Fontes de inteligência afirmam que este é o primeiro indício desde o início do conflito de que drones completamente fabricados na China foram fornecidos pela China. Detalhes sobre o local de produção e a aprovação para produção em massa são incertos. A China continua a negar o fornecimento de armas à Rússia para uso na Ucrânia.

14:29 Putin Preside Reunião sobre a Deterrence Nuclear Russa

Putin vai liderar uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia hoje para discutir a dissuasão nuclear, conforme anunciado pelo Kremlin. Isso segue a avaliação da demanda da Ucrânia para integrar mísseis ocidentais com maior alcance para ataques profundos no território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como um evento essencial. "O Presidente fará um discurso. O resto ficará classificado por razões óbvias," acrescentou Peskov.

13:54 Peskov Responde ao Discurso de Zelensky na ONU

O Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Conselho de Segurança da ONU. "A tentativa de forçar a Rússia a comprometer-se pela paz é um erro fatal," disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele considerou a Rússia como um "campeão da paz", mas apenas sob a condição de que a segurança do país seja garantida. Os motivos para a iniciação da "operação militar" na Ucrânia devem ser alcançados, afirmou Peskov. A Rússia insiste em se referir à sua agressiva ação no país como algo diferente de uma guerra. Moscou insiste que territoires ucranianos devem ser cedidos, planos para ingressar na NATO devem ser abandonados e uma "denazificação", presumivelmente implicando um governo proxy dependente deles, deve ser implementada.

13:18 "Preservar Vidas" - Ucrânia Demonstra Soldados em Treinamento em Sistema de Defesa Aérea Avançado Skynex pela Rheinmetall

O Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou um vídeo exibindo tropas ucranianas em treinamento em um moderno sistema de defesa aérea Skynex da Rheinmetall. Dois deles já estão em operação no país sob ataque pela Rússia, com mais dois esperados para chegar da Alemanha em breve. O Skynex é eficaz contra alvos de curto alcance, como drones. "Agradecemos aos nossos parceiros por reforçar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas inocentes protegidas," observou o Ministério da Defesa no clipe.

12:42 Veículos Blindados com Defesa de Drone - Munz: "A Ajuda da China à Rússia é Extensa"O presidente ucraniano Zelenskyy acusa a China de fornecer dados de satélite à Rússia para espionar usinas nucleares ucranianas. Munz, correspondente da ntv, discute o apoio militar substancial que a China oferece à Rússia, que vai além da troca de informações táticas.

12:01 Politico: Ucrânia Identifica Mediador Preferencial para Terminar a Guerra - Modi

De acordo com a reportagem do Politico, a Ucrânia identificou seu mediador preferencial para ajudar a resolver a guerra com a Rússia: Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano. Um oficial ucraniano de alto escalão disse ao Politico que a Índia é a melhor esperança da Ucrânia para alcançar um tratado de paz com o qual possa conviver. Em suas discussões no verão passado, Modi deixou claro que, embora Kyiv teria que fazer certas concessões, qualquer proposta para pôr fim ao conflito não deveria envolver a entrega de território à Rússia. A Índia mantém relações cordiais com Moscou.

11:35 Vítimas em Ataque Ucraniano à Região Russa de Belgorod

Cinco pessoas ficaram feridas em um ataque à cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades regionais. Quatro foram hospitalizadas, de acordo com o governador da região, Vyacheslav Gladkov, que postou no Telegram. Um bloco de apartamentos e 75 pequenas residências, bem como vários veículos, linhas de água e gás, foram danificados. O bombardeio ucraniano é percebido por observadores independentes como uma retaliação a um ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico do Exército Ucraniano Usa Patinete Elétrico no Campo de Batalha

Um vídeo compartilhado pela United24media e pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostra um médico do exército usando um patinete elétrico no campo de batalha. O clipe é legendado como "Transformando o movimento nas linhas de frente". O médico sugere que isso é uma maneira vantajosa de transportar suprimentos como munição, água, rádios e baterias para soldados com as duas mãos livres.

10:18 "Cedendo a Putin" - Klingbeil Critica o BSW

Após as eleições estaduais da Brandemburgo, o chefe do SPD, Lars Klingbeil, pediu clareza sobre os objetivos do Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nas negociações futuras. "Agora teremos conversas, como na Turíngia e na Saxônia, e precisamos determinar: quais são as principais demandas do BSW? Para onde essa aliança quer ir?", disse ele no RBB Inforadio. Ele afirma que muitas pessoas não têm clareza sobre isso. Trata-se de avaliar os resultados das eleições e "determinar como um governo estável pode ser formado". Klingbeil também indica que muitas vezes ouve do BSW, "Pararemos de fornecer armas à Ucrânia amanhã e teremos paz no dia seguinte. Isso não é fazer a paz, isso é ceder a Putin", disse ele, referindo-se ao BSW como um partido populista.

09:39 "Triumfo de Propaganda de Putin" - Economista Lamenta a Mídia

O economista Rüdiger Bachmann condena a "normalização dos apologistas de Putin na e através da mídia" no X, chamando-a do "maior triunfo de propaganda de Putin até agora". "Pergunta: por que você pode conversar com os bajuladores de Putin, mas não com os bajuladores alemães de Putin? Para democratas, ambos deveriam ser considerados fora dos limites", diz ele. Ele recebe apoio do especialista militar Gustav Gressel, que compartilha a postagem.

08:55 Lammy Lança Aviso Forte à Rússia no Conselho de Segurança da ONUO secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso contundente no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente aos líderes do Kremlin e deixando claro: "Vladimir Putin, se você atacar hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é apenas sobre seus interesses. Você quer expandir seu estado criminoso em um império criminoso, construído na corrupção, roubando tanto o povo russo quanto a Ucrânia."

08:28 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis RussosA força aérea ucraniana relatou que foi atacada pela Rússia por meio de 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram abatidos. Não há informações imediatas sobre vítimas ou danos.

7:48 ISW: Forças russas alcançam as proximidades de Vuhledar - Nenhum grande benefício táticoAs forças russas chegaram às proximidades de Vuhledar, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Eles estão intensificando seus ataques na região. No entanto, o ISW não vê uma vantagem tática significativa em futuras ofensivas na região ocidental do Donbass se Vuhledar cair. Um rápido domínio depende do comportamento das tropas ucranianas - se elas recuam ou engajam em combate prolongado. Ontem, o Deepstate relatou que a 72ª brigada mecanizada ainda está resistindo em Vuhledar. Mesmo que Vuhledar seja capturada, não proporcionará vantagens táticas imediatas à ofensiva russa devido ao terreno desafiador e à falta de rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

7:06 "Operação muito intrincada e triunfante" - Ucrânia relata vitórias na região de KharkivO serviço de inteligência militar ucraniano relatou a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv perto da fronteira russa. Isso segue uma "operação muito intrincada e triunfante". O Serviço de Inteligência da Defesa da Ucrânia tomou sistematicamente o controle da usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo nos edifícios densos, de acordo com um comunicado. A usina de energia serviu como uma fortaleza de propaganda, protegida por unidades russas profissionais.

18:31 Parlamentares russos propõem proibição da "promoção deliberada da criança única"Parlamentares russos estão considerando proibir a "promoção deliberada da criança única". O presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, anunciou isso na mídia. Isso significaria proibir a ideologia da criança única. "Uma grande família amorosa é a base de um estado forte", explicou Volodin. A Rússia luta com uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, problemas exacerbados pelo conflito militar na Ucrânia.

18:05 Comandante da Brigada da Alemanha na Lituânia assume cargo na Europa OrientalO futuro comandante da Brigada da Lituânia, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou para assumir suas funções no país da NATO no Báltico. Ele está atualmente se preparando para seu papel na Brigada Blindada 45, como relatado pelo Exército Alemão. O objetivo é estabelecer uma brigada de combate pronta que reforçará significativamente a defesa nacional e da aliança como uma medida de dissuasão. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar permanentemente uma unidade de combate na Lituânia. Uma força de até 5.000 soldados é planejada.

17:44 Lübeck doa caminhões de bombeiros usados à UcrâniaA cidade de Lübeck doou vários caminhões de bombeiros usados a representantes da Ucrânia para uso futuro. Os quatro caminhões-pipa e a ambulância - que pertenciam anteriormente ao corpo de bombeiros voluntário - foram doados no início da semana. "Normalmente, eles seriam leiloados. Mas após um pedido da organização de ajuda à Ucrânia, nós os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia com a consciência tranquila, para que possam ser usados lá", disse Henning Witten, chefe de tecnologia do corpo de bombeiros profissional em Lübeck.

16:45 Pistorius vê prazo para modernização das Forças Armadas Alemãs até 2029O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatizou a necessidade de equipar rapidamente as Forças Armadas Alemãs. Até 2029, deve-se contar com a Rússia concluindo sua reconstrução militar e potencialmente sendo capaz de lançar um ataque militar no território da NATO, disse o político do SPD em vista da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. "Por isso, é crucial que nos adaptemos a essa cena de ameaça o mais rápido possível", explicou ele durante uma visita ao Regimento de Helicópteros de Ataque 36 "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

15:13 Rússia depende de exportações de gás para despesas militares massivas despite Western sanctions, Russia is relying on high oil and gas revenues in its budget planning for 2025. Prime Minister Mikhail Mishustin said at a government meeting in Moscow that state revenues should rise by 12 percent to 40.3 trillion rubles (around 390 billion euros). The energy sector's share in revenues will rise to nearly three-quarters. Reports suggest that the future budget is also geared towards the war of aggression against Ukraine and a large-scale military buildup. Spending of 13.2 trillion rubles for the military is planned, reported the financial news agency Bloomberg from Moscow. In total, 40 percent of all spending is planned for defense and internal security - more than the spending on education, health, social services, and the economy combined.

01:05 Baerbock Estabelece Elementos Centrais para Pacto de PazA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, delineou aspectos essenciais para potenciais negociações de paz em uma tentativa de pôr fim à invasão da Rússia na Ucrânia. "A paz significa preservar a Ucrânia como uma nação soberana e autônoma. Isso envolve garantias de segurança", diz Baerbock durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Quando falamos de paz, estamos falando de uma paz justa e duradoura", reforça Baerbock. Ela também observou que "em relação à paz na Ucrânia, isso significa garantir que o fim do conflito não sinalize novas preparações na Rússia". Isso se aplica à Ucrânia, Moldávia e Polônia também. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken Condena China e Irã na ONUO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pede medidas mais fortes contra os aliados da Rússia no conflito da Ucrânia durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. "O caminho mais fácil é prevenir aqueles que apoiam a agressão de Putin", diz Blinken. Ele também defende uma paz justa que adere aos princípios da Carta da ONU. Em particular, Blinken menciona o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

23:45 China: "Não Estamos Involucrados no Conflito da Ucrânia"O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pede ao Conselho de Segurança da ONU que intensifique os esforços para mediar negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade máxima é aderir a três princípios: prevenir a expansão da guerra, reduzir a escalada do combate e evitar provocações de qualquer lado", diz Wang durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que incluiu o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Wang também insistiu na neutralidade da China. "A China não instigou a crise da Ucrânia e não está envolvida", disse Wang, enquanto nações ocidentais acusam a China de fornecer componentes de armas à Rússia.

23:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "A Guerra Não Pode Apenas Parar"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa dúvidas sérias sobre negociar com a Rússia para deter a invasão de seu país. A Rússia está cometendo atrocidades internacionais, diz Zelenskyy, olhando para o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente parar. Portanto, esta guerra não pode ser acalmada por meio de negociações", diz Zelenskyy. Ele também afirmou que "ação é necessária".

22:00 Trump sobre a Guerra na Ucrânia: "Precisamos nos Retirar"

O candidato republicano à presidência Donald Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam se retirar do conflito na Ucrânia. Segundo Trump, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, seus oponentes nas eleições, envolveram os EUA no conflito e agora não conseguem retirá-los. "Não conseguem gerenciar isso", disse Trump durante um comício em Georgia.only with him as president can the US withdraw from the conflict: "I will handle it. I will negotiate our withdrawal. We need to depart."

21:30 Círculos: EUA Enviam Nova Ajuda Militar à Ucrânia

Os Estados Unidos estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia, no valor de aproximadamente $375 milhões, de acordo com fontes. Este envio inclui bombas aéreas de alcance médio, vários mísseis, artilharia e veículos blindados, confirmado por oficiais do governo dos EUA. Um anúncio formal é esperado para amanhã. Este último pacote de ajuda é um dos maiores aprovados recentemente e envolve o uso de armas das reservas militares dos EUA para acelerar o envio à Ucrânia. Com esta última assistência, os EUA já forneceram à Ucrânia mais de $56,2 bilhões em ajuda militar desde o início da invasão russa em 2022.

