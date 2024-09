As figuras políticas da UE defendem a candidatura de Merz como chanceler.

Após as vitórias nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, há rumores de que a União Cristã Democrata (CDU) nomeará ministros em ambas as regiões. A vitória desencadeou discussões sobre Friedrich Merz como uma possível opção para a candidatura ao cargo de chanceler nas próximas eleições federais. No entanto, o prefeito de Berlim parece ser o único membro do partido insatisfeito com os resultados.

Mais uma vez, a União está discutindo a possibilidade de Merz se tornar chanceler nas próximas eleições federais. Günther Oettinger, ex-presidente do Ministério de Baden-Württemberg e comissário europeu, apoia a candidatura de Merz e pressiona por uma decisão imediata. "Não nomeá-lo logo após a eleição da Brandemburgo seria um erro", disse Oettinger ao "Tagesspiegel". A eleição na Brandemburgo está marcada para daqui a três semanas. "Há um apoio generalizado dentro do partido para que Merz assuma esse papel", acrescentou Oettinger.

Thorsten Frei, líder parlamentar da CDU/CSU no Bundestag, elogiou a resposta de Merz ao ataque terrorista em Solingen. "Merz consolidou efetivamente a posição da CDU em um ambiente desafiador com sua posição clara", disse Frei ao jornal. Os resultados das eleições indicaram, "que estamos claramente indo na direção certa com ele".

Merz e o presidente do estado da Baviera, Markus Söder, concordaram em abordar a 'questão K' (candidatura ao cargo de chanceler) após as eleições estaduais. Söder voltou a excluir sua própria candidatura após a briga interna da União antes das eleições federais de 2021. No entanto, deixou a porta aberta para uma reconsideração se a CDU lhe pedisse para fazê-lo. O antecessor de Söder, Horst Seehofer, elogiou a iniciativa de Merz de reformar a política migratória após o ataque em Solingen. "Passos importantes foram dados", disse Seehofer ao portal "Table.Briefings".

Desilusão do prefeito de Berlim com os resultados das eleições

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, no entanto, expressou sua decepção com o desempenho da CDU nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia. "Não há nada a comemorar nos resultados das eleições da CDU", disse Wegner ao "Tagesspiegel". "Precisamos refletir honestamente sobre por que não conseguimos persuadir mais pessoas de nossa posição política".

De acordo com Wegner, os resultados das eleições na Turíngia e Saxônia revelaram que muitas pessoas no país não se sentem mais representadas pelos partidos democráticos do centro. "Este é um chamado de atenção que não podemos ignorar. Pode ser o último", alertou Wegner.

Wegner também descreveu os resultados das eleições como uma "catástrofe para o governo federal". O povo "retirou claramente sua confiança da coalizão do semáforo". Todos os

Leia também: