- As facções políticas do Norte visam influenciar os resultados das eleições.

Para Dan Günther, Presidente do Governo de Schleswig-Holstein, a única esperança para vitórias democráticas nas eleições da Saxônia e da Turíngia reside na CDU. "A CDU é, indiscutivelmente, a maior força democrática tanto na Saxônia quanto na Turíngia", afirmou após as primeiras reflexões sobre os resultados das eleições estaduais.

Ele também destacou a enorme tarefa que agora se apresenta a Michael Kretschmer e Mario Voigt, como líderes da CDU: "Diante do apoio impressionante ao AfD e ao BSW, formar governos funcionais nesse ambiente desafiador é seu maior obstáculo". O SPD e os Verdes obtiveram resultados fracos tanto na Saxônia quanto na Turíngia, enquanto o FDP não é mais uma força a ser considerada.

Anke Erdmann, presidente do Partido Verde no norte, apoia uma coalizão além do AfD diante desses tempos difíceis: "Dias e semanas difíceis estão por vir para a Saxônia e a Turíngia", ela alertou. A noite das eleições revela que o populismo e a extrema-direita estão se tornando cada vez mais aceitáveis.

Chamado de atenção para as forças democráticas

Serpil Midyatli, presidente do grupo parlamentar do SPD no estado federal mais ao norte, interpreta o apoio significativo ao AfD em ambos os estados como um chamado de atenção para todas as forças democráticas. "Nem nós nem a União conseguimos mudar a opinião pública", afirmou categoricamente. "É contraproducente se a CDU simplesmente jogar a culpa em nós durante seus esforços de desmobilização do eleitorado nas últimas semanas."

Resultado decepcionante para o FDP

Oliver Kumbartzky, líder do FDP de Schleswig-Holstein, descreveu a performance de seu partido nas eleições da Saxônia e da Turíngia como "decepcionante, mas não surpreendente". " Tanto na Turíngia quanto na Saxônia, os Democratas Livres sempre tiveram dificuldades", disse ele. O rápido crescimento de partidos populistas e de extrema-esquerda, como o BSW e o AfD, deixa um gosto amargo.

"Falar a verdade em Schleswig-Holstein sem oferecer soluções viáveis é de pouco uso", acrescentou Kumbartzky. Em sua opinião, todos os partidos democráticos devem trabalhar diligentemente para abordar as preocupações das pessoas.

Diante do ambiente desafiador, Serpil Midyatli, presidente do grupo parlamentar do SPD em Schleswig-Holstein, vê o apoio significativo ao AfD como um chamado de atenção para todas as forças democráticas.

