As esperanças de vitória da Ucrânia desvanecem-se perante a diminuição do apoio ocidental e a implacável máquina de guerra de Putin

Um ano depois, as perspectivas parecem muito mais sombrias. A ofensiva ucraniana no sul, há muito esperada, registou poucos progressos. A Rússia parece ter resistido às sanções internacionais, por enquanto, e converteu a sua economia numa máquina de guerra.

A forma russa de fazer a guerra, absorvendo perdas horríveis de homens e material, mas lançando ainda mais para a luta, reduziu a vantagem tática e tecnológica das forças armadas ucranianas, como admitiu o seu general de topo num ensaio sincero no mês passado.

O estado de espírito em Moscovo parece sombriamente determinado: os objectivos da "operação militar especial" serão alcançados e os combates continuarão até que o sejam.

À medida que a longa linha da frente se torna cada vez mais calcificada, o Kremlin sente um maior ceticismo entre os apoiantes ocidentais de Kiev quanto à possibilidade de a Ucrânia recuperar os 17% do seu território ainda ocupados pelas forças russas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, está a apreciar a atmosfera muito mais partidária em Washington, onde muitos membros do Partido Republicano estão a questionar o objetivo de enviar à Ucrânia mais 61 mil milhões de dólares de ajuda, tal como solicitado pela administração Biden, avaliando que pouco se conseguirá no campo de batalha.

Na sua primeira conferência de imprensa de fim de ano desde o início do conflito, Putin zombou: "A Ucrânia não produz quase nada hoje em dia, tudo vem do Ocidente, mas as coisas grátis vão acabar um dia, e parece que já acabaram".

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban bloqueou um pacote de ajuda financeira de 55 mil milhões de dólares da UE à Ucrânia, o que levou um político alemão a dizer que era como ter o próprio Putin sentado à mesa.

Isto põe em causa a despesa do governo em tudo, desde salários a hospitais.

Zelensky, que recentemente admitiu estar cansado, tem uma tarefa cada vez mais difícil como principal vendedor da Ucrânia, com os acontecimentos no Médio Oriente a desviarem a atenção da Ucrânia como a crise internacional número um.

No primeiro aniversário da invasão, previu que "2023 será o ano da nossa vitória!". É pouco provável que faça a mesma previsão otimista para o próximo ano.

A Rússia não está isenta das suas próprias vulnerabilidades, mas estas são mais a longo prazo. O conflito exacerbou a sua crise demográfica através da emigração e das perdas no campo de batalha. Cerca de 750.000 pessoas deixaram a Rússia em 2022; os analistas prevêem que um número ainda maior terá votado com os pés este ano.

A escassez de mão de obra está a provocar o aumento dos salários e, consequentemente, da inflação. Evitar as sanções e manter a produção industrial tem um preço, com grande parte dessa produção a ser agora dedicada à substituição das impressionantes perdas no campo de batalha e o défice orçamental a explodir em conformidade.

O prognóstico a longo prazo para a economia russa é sombrio - e esse pode ser o legado mais fundamental de Putin.

Mas, como disse uma vez o economista John Maynard Keynes, "a longo prazo, estamos todos mortos". A curto prazo, Putin parece inatacável. A reeleição em março é uma formalidade (o Kremlin já o reconheceu). Compare-se com os EUA, onde um ano febril de campanha pode terminar com Donald Trump a preparar-se para o seu segundo mandato. Este é o pesadelo de Kiev e o sonho de Moscovo.

O clima profundamente partidário no Congresso anulou o pedido da administração Biden de mais ajuda a Kiev. Os fundos atualmente atribuídos para equipamento militar estão quase esgotados. Um senador democrata, Chris Murphy, disse claramente: "Estamos prestes a abandonar a Ucrânia".

O mantra nas capitais ocidentais para apoiar a Ucrânia tem sido "o tempo que for preciso". Mas este mês, ao lado de Zelensky, o Presidente Biden disse que os EUA apoiariam a Ucrânia "enquanto pudermos".

Batalha no campo de batalha

Enquanto as métricas globais para a Ucrânia se deterioram, também as linhas da frente oferecem pouco ânimo.

A muito aguardada contraofensiva ucraniana, lançada em junho, destinava-se a mostrar a superioridade da estratégia da NATO de guerra de armas combinadas, treinada nas recém-formadas brigadas ucranianas que foram treinadas em campos lamacentos na Alemanha. Mas esta estratégia era estranha à cultura militar ucraniana e não foi acompanhada por uma superioridade nos céus.

O que deveria ter sido uma corrida para sul, em direção ao Mar Negro, transformou-se num atoleiro de densos campos de minas, com os blindados ocidentais a serem abatidos do ar por drones e aviação russos.

As unidades ucranianas tomaram, no máximo, 200 quilómetros quadrados de território ao longo de seis meses. Os objectivos de alcançar a linha costeira, a Crimeia e dividir as forças russas no sul continuavam a ser um sonho distante.

Com as linhas da frente congeladas, as agências de informação de Kiev viraram-se para ataques mais espectaculares: afundaram um navio de desembarque russo na Crimeia esta semana e até sabotaram linhas ferroviárias até ao Extremo Oriente russo. O sucesso no Mar Negro permitiu uma passagem relativamente segura para os navios mercantes, apesar de Moscovo ter abandonado um acordo estabelecido pela ONU no verão passado.

No entanto, apesar da sua audácia, estas operações não alteram o equilíbrio fundamental do conflito.

Zaluzhnyi diz-no sem rodeios: "A utilização de drones de vigilância e de ataque priva ambos os lados do elemento surpresa dentro dos limites do campo de batalha.

"O simples facto é que nós vemos tudo o que o inimigo está a fazer e ele vê tudo o que nós estamos a fazer".

Mas as vastas reservas de mão de obra e de equipamento dos russos (o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, gabou-se de poder reunir 25 milhões de homens, se necessário) significam que podem continuar a esmagar as pequenas forças armadas ucranianas, obtendo ganhos graduais a um custo enorme.

Foi assim em Bakhmut, no inverno passado; talvez o mesmo se aplique à cidade de Avdiivka, em Donetsk, que se encontra em ruínas, nas próximas semanas.

O número de recrutas militares na Ucrânia diminuiu substancialmente; as perdas no campo de batalha privaram as forças armadas de dezenas de milhares de soldados experientes e de oficiais de média patente. "Mais cedo ou mais tarde, vamos descobrir que simplesmente não temos gente suficiente para lutar", disse Zaluzhnyi ao Economist em novembro.

A chegada dos caças F-16 na primavera irá, sem dúvida, ajudar a força aérea ucraniana a desafiar os aviões de combate russos e a apoiar as suas próprias forças terrestres, mas não será uma bala de prata. O treino básico é uma coisa; voar contra as defesas aéreas russas é outra.

O mesmo se aplicaria mesmo que os EUA concordassem em fornecer sistemas de mísseis tácticos do exército (ATACMS) de longo alcance à Ucrânia. (Os mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, ajudaram a atingir a retaguarda russa).

De qualquer forma, a paralisia em relação ao financiamento bloqueou o fornecimento de armamento dos EUA e a Europa não tem capacidade para preencher a lacuna.

Alguns analistas de renome concluem que está na altura de fazer uma reavaliação clara.

"A Ucrânia e o Ocidente estão numa trajetória insustentável, caracterizada por um flagrante desfasamento entre os fins e os meios disponíveis", escrevem Richard Haass e Charles Kupchan na Foreign Affairs.

O objetivo da Ucrânia de recuperar todo o seu território está "fora de alcance", dizem sem rodeios."A situação em que nos encontramos parece, na melhor das hipóteses, um impasse dispendioso".

Recomendam que a Ucrânia passe a uma postura defensiva em 2024 para travar as perdas, o que "reforçaria o apoio do Ocidente ao demonstrar que Kiev tem uma estratégia viável que visa objectivos alcançáveis".

As forças armadas russas, que, de um modo geral, se têm revelado ineptas em operações ofensivas, teriam assim ainda mais dificuldade em conquistar terreno.

Para outros, uma tal mudança recompensaria essencialmente a agressão, permitindo à Rússia fazer uma pausa e reagrupar-se, com consequências potencialmente perigosas para outros países da vizinhança da Rússia. Também enviaria uma mensagem errada sobre o empenhamento dos EUA noutros aliados, como Taiwan. Além disso, politicamente, não é uma opção em Kiev.

O Presidente Biden disse, durante a visita de Zelensky, que "Putin está a contar com o facto de os Estados Unidos não cumprirem as suas obrigações para com a Ucrânia. Devemos, devemos, devemos provar que ele está errado".

Parecia desespero. Haass e Kupchan afirmam que "a Ucrânia seria sensata se dedicasse os recursos recebidos à sua segurança e prosperidade a longo prazo, em vez de os gastar no campo de batalha para obter poucos ganhos".

Há certamente sinais de tensões no seio da sociedade ucraniana, à medida que o conflito se aproxima do seu segundo aniversário e a economia se esforça por recomeçar a crescer, depois de ter encolhido um terço. Quanto mais tempo vários milhões de ucranianos viverem noutros locais da Europa, menos provável será o seu regresso.

Para já, Zelensky e o seu círculo íntimo não mostram sinais de compromisso. Zelensky não admite tréguas nem negociações. "Para nós, isso significaria deixar esta ferida aberta para as gerações futuras", disse à TIME em novembro.

Em vez disso, salvo um improvável colapso moral de ambos os lados, as mesmas cidades e aldeias destruídas nos últimos dois anos continuarão a ser disputadas nos próximos. A Ucrânia terá os meios para sobreviver, mas não para vencer.

Fonte: edition.cnn.com