As empresas alemãs estão cada vez mais a ser alvo de aquisições

No meio da recessão econômica da Alemanha, investidores estrangeiros demonstram crescente interesse em adquirir empresas locais. Se os poderes políticos querem evitar a transferência de ativos para outros territórios, precisam agir rapidamente.

Em breve, as gargalhadas poderão vir de além-fronteiras em vez da própria Alemanha. Planos para tomar o controle de empresas alemãs antes poderosas e robustas estão sendo elaborados em sedes corporativas distantes. As autoridades alemãs interpretam isso como um testemunho da força das corporações alemãs.

No entanto, isso está muito longe da verdade! A situação atual deve servir como um choque de realidade para os tomadores de decisão em Berlim. Uma erosão lenta porém constante da soberania está alimentando, em vez de combater, a fraqueza econômica.

A lista de exemplos continua a crescer. A empresa de petróleo árabe com sede em Abu Dhabi, Adnoc, planeja adquirir a Covestro, fabricante de plásticos com sede em Leverkusen, por quase 16 bilhões de euros. O banco italiano Unicredit está de olho no Commerzbank, a segunda maior instituição financeira da Alemanha. A empresa de logística Schenker, que já foi uma subsidiária lucrativa da Deutsche Bahn, passará a operar sob a bandeira dinamarquesa. O magnata de aquecimento de Hesse, Viessmann, vendeu sua empresa de bombas de calor bilionária para um concorrente dos EUA.

Desfranqueamento Econômico

Os motivos por trás de cada transação variam. O comprador da Covestro em Abu Dhabi busca se distanciar da produção de petróleo e gás prejudicial ao meio ambiente. O banco italiano Unicredit busca expandir seus negócios na Alemanha. A Deutsche Bahn precisa de fundos, então vende a Schenker. Mas a realidade é que essa tendência em andamento é preocupante para a localização econômica da Alemanha.

Enquanto as previsões apontam para outra contração na economia alemã neste ano e a indústria relata uma queda significativa nos pedidos, a localização doméstica está sofrendo desfranqueamento econômico através dessas sucessivas aquisições. A longo prazo, há um risco de realocação de ativos e perda de influência. Se os lucros e o controle continuarem a fluir para o exterior, a capacidade de tomar decisões independentes enfraquecerá. Em muitos lugares, isso se traduziria no fim da independência estratégica.

Em vez de comemorar o suposto apelo das empresas alemãs no exterior, o governo alemão deveria estar em estado de alerta máximo e tomar medidas contrárias necessárias. Precisa cumprir suas promessas há muito prometidas: reduzir impostos, melhorar opções de depreciação, cortar burocracia, abordar a escassez de mão de obra qualificada - mais e mais rápido do que nunca antes. Caso contrário, a Alemanha corre o risco de testemunhar a venda de sua economia.

Com o banco italiano Unicredit de olho em uma possível aquisição do Commerzbank, a pressão sobre a Alemanha para agir rapidamente para reter sua soberania econômica aumenta. Se bem-sucedida, a jogada do Unicredit faria com que o Commerzbank, atualmente a segunda maior instituição financeira da Alemanha, caísse sob controle estrangeiro.

