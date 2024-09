As empresas alemãs estão a ficar para trás em matéria de futuro.

Futuros negócios devem abraçar práticas digitais e sustentáveis. Infelizmente, poucas empresas estão verdadeiramente entusiasmadas em enfrentar esses desafios. Alguns setores veem a transformação digital como uma ameaça.

De acordo com pesquisas sobre temas emergentes como digitalização e sustentabilidade, empresas alemãs são uma das mais relutantes, de acordo com o estudo "Fokus:Future" realizado pela consultoria Kearney e pelo Instituto da Economia Alemã (IW). Apenas uma em dez está ativamente liderando a transformação, de acordo com seus resultados.

"Em termos de progresso de transformação na Alemanha, é considerado apenas 'satisfatório'. Em comparação internacionalmente, especialmente com a China, a Alemanha está ficando para trás", afirmou Marc Lakner, diretor-gerente da Kearney para a região de fala alemã. Muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, muitas vezes não veem razão para mudança. No entanto, esses negócios também precisam enfrentar desafios, como mudanças demográficas ou escassez de mão de obra qualificada, para impulsionar a economia alemã.

Para impulsionar uma mudança de perspectiva, são necessárias melhores políticas políticas, destacou o diretor do IW, Michael Hüther. " Caso contrário, será difícil evitar a desindustrialização iminente."

Aproximadamente 11% das empresas estão na vanguarda da transformação, de acordo com a Kearney. O restante está dividido de forma equilibrada entre "seguidores" e "atrasados". Empresas dos setores de tecnologia, energia e farmacêuticos fazem parte do primeiro grupo.

A resistência é maior em indústrias tradicionais como a automotiva e a manufatureira. Fabricantes de veículos, especificamente, veem a transformação digital como um risco, compartilhou o gerente da Kearney, Lakner. "Há uma espera hesitante e pouca ação pró-ativa, também porque não há um quadro seguro. Certos mercados, como a China, parecem já ter desistido."

O estado atual da transformação digital e sustentável na economia alemã, como destacado pelo estudo "Fokus:Future", é considerado apenas satisfatório em comparação com os padrões internacionais, com uma grande parte das empresas relutantes em liderar a mudança. Apesar disso, vários desafios, como mudanças demográficas e escassez de mão de obra qualificada, exigem a atenção das empresas para melhorar a saúde geral da economia alemã.

Leia também: