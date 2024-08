- As eleições na Turíngia e na Saxónia aproximam-se do seu clímax

Este domingo que se aproxima marca o fim da corrida rumo às eleições estaduais na Turíngia e Saxônia: Dois levantamentos indicam que o AfD é a força mais poderosa na Turíngia, o que pode levar a um processo desafiador de formação de coalizão. Na Saxônia, o CDU tem uma chance real de garantir outra vitória, e sua aliança com o SPD e os Verdes poderia até persistir.

Os partidos intensificaram seus esforços para angariar apoio durante a reta final da campanha. Políticos de topo dos partidos nacionais viajaram para ambos os estados para comícios de encerramento. O Chanceler Federal do SPD, Olaf Scholz, e a candidata principal do SPD na Saxônia, Petra Köpping, dividiram o palco em Chemnitz, com protestos altos. Um comício do partido de extrema direita Freie Sachsen recebeu vaias e assobios.

Durante seu discurso, o Chanceler enfatizou a necessidade da Alemanha receber trabalhadores de todo o mundo. "Se não o fizermos, a prosperidade e o futuro na Alemanha não florescerão", disse ele, defendendo um mercado de trabalho aberto, proteção para refugiados e regulamentações migratórias claras. O líder do SPD, Lars Klingbeil, se dirigiu a apoiadores em Meiningen, na Turíngia.

O Vice-Chanceler Robert Habeck (Verdes) também fez campanha na Saxônia, alertando que o AfD poderia prejudicar o estatuto econômico da Alemanha. Habeck referiu-se ao partido como a "alternativa para a desindustrialização" em um evento eleitoral dos Verdes em Dresden, com muitas empresas e associações econômicas expressando suas preocupações sobre o apoio ao partido.

O Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder (CSU), dividiu o palco com o candidato principal do CDU, Mario Voigt, em Suhl, na Turíngia, pedindo ao público que considerasse as medidas do governo federal após o ataque de Solingen e o voo de deportação do Afeganistão. "Vocês realmente acreditam que eles teriam agido se não houvesse eleições no domingo que vem?"

O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, se dirigiu a uma multidão em Görlitz, na Saxônia, afirmando que, sob o AfD, condições como as vistas em ataques islamistas motivados em Mannheim e presumivelmente em Solingen nunca existiriam. O estado deveria garantir segurança, infraestrutura e energia acessível, e o AfD se opõe a qualquer abordagem de "estado de babá".

O ZDF Politbarometer mostra o AfD com 29% na Turíngia, confortavelmente à frente do CDU com 23% e BSW com 18%. A Esquerda, que atualmente detém o governo do estado com Bodo Ramelow, está com 13%, enquanto o SPD poderia garantir 6%. Os Verdes podem não entrar no parlamento estadual com 4%.

Da mesma forma, uma pesquisa Forsa encomendada pela RTL e ntv mostra o CDU com 33% na Saxônia, seguido pelo AfD com 30%. A Esquerda não representaria o parlamento estadual com 4%, enquanto o SPD e os Verdes têm cada um 6% e o BSW está com 12%.

"Uma coalizão CDU-BSW-SPD poderia atualmente ter uma maioria apertada na Turíngia, mas há outras coalizões possíveis", observou o ZDF. No entanto, uma coalizão CDU-BSW emergindo da Esquerda poderia abalar internamente o partido. 29% dos respondentes na Turíngia ainda não decidiram suas intenções de voto.

Na Saxônia, o CDU liderado pelo Primeiro-Ministro Michael Kretschmer está com 33%, com o AfD logo atrás com 30%. A Esquerda permaneceria fora do parlamento estadual com 4%, enquanto o SPD e os Verdes têm cada um 6% e o BSW está com 12%.

"Uma continuação da coalizão CDU, Verde e SPD teria uma maioria muito pequena, assim como uma aliança entre o CDU e BSW", afirmaram os pesquisadores. Os resultados da Forsa de sexta-feira também mostraram tendências semelhantes na Saxônia. 24% dos respondentes ainda não decidiram suas intenções de voto.

As pesquisas têm inerentes incertezas, com lealdade partidária em declínio e decisões de voto de última hora tornando difícil para os institutos de pesquisa analisar de forma justa os dados coletados. As pesquisas refletem o clima político na época da pesquisa, mas não garantem o resultado das eleições.

Do ponto de vista do pesquisador Manfred Güllner, os resultados na Saxônia e na Turíngia são excepcionalmente imprevisíveis. Ambos os líderes incumbentes - Ramelow e Kretschmer - desfrutam de grande popularidade, apesar de não estar na lista de apoiadores. "Esta é uma situação única, uma matriz de decisão pouco familiar, com a qual não estamos acostumados, mesmo nos antigos estados federais", observou Güllner durante um painel de discussão da Agência Alemã de Notícias em Berlim na quinta-feira.

O político cientista de Dresden, Hans Vorländer, espera que o CDU na Saxônia ganhe apoio com o debate sobre migração. O presidente federal do CDU, Friedrich Merz, parece proativo em abordar a questão, e o Ministro-Presidente da Saxônia, Kretschmer, sempre esteve à frente disso. "Acredito que isso ajudará o CDU a garantir um pequeno aumento no apoio, embora ainda não esteja claro se ultrapassará o AfD".

Leia também: