- As eleições da região leste, a consulta relacionada com o K, e a estratégia de migração da tenda de álcool.

Cervejas, Melodias de Bandas de Metal, Pretzels e Provérbios Quentes Iluminam a Típica Reunião Política na Gillamoos, na Baixa Baviera. A Tradicional Sessão Política é Realizada em um Ambiente Agradável de Taverna, onde Discursos do Ministro-Presidente Markus Söder (CSU), Seu Vice Hubert Aiwanger (Votantes Livres), e Prominentes Políticos dos Verdes, SPD, AfD e FDP Estiveram Centrados nas Próximas Eleições na Saxônia e Turíngia, Política de Migração e a Questão do Chanceler.

As chuvas torrenciais e tempestade sobre a área da Gillamoos serviram como pano de fundo ideal para uma análise pós-eleitoral: a política foi o tema principal de discussão. O recente sucesso da AfD - alcançando 32,8 por cento na Turíngia e 30,6 por cento na Saxônia - viu Söder e Aiwanger pedindo uma mudança de direção no nível nacional mais uma vez. O político verde Anton Hofreiter rotulou a AfD como "Traidores à Nação e Fascistas". Por outro lado, a AfD estava exultante. Sua presidente estadual Katrin Ebner-Steiner falou de um "Ponto de Virada" e o "Início de uma Nova Era".

Söder Reitera Aspirações para Chanceler

Söder reiterou suas aspirações para uma candidatura ao cargo de chanceler da União. "Para mim, Ministro-Presidente é a posição mais agradável. Mas eu não hesitaria em assumir a responsabilidade pelo nosso país", disse ele. O líder dos Votantes Livres Aiwanger viu seu partido como "A Receita contra o Extremismo da Esquerda e Direita". Portanto, eles devem ingressar no governo federal no próximo ano e desmantelar os Vermelhos e Verdes.

As eleições de domingo foram um terremoto político, de acordo com Söder. "Nunca antes uma partido firmemente de extrema-direita foi a força mais forte", disse ele. Uma das razões, ele viu, foi a coalizão do semáforo: não basta formar um governo apenas para ter um, disse Söder. Coalizões ineficazes apenas fortalecem a AfD a longo prazo. Portanto, o governo do semáforo deve ser substituído. "O semáforo não apenas perdeu. O semáforo é um naufrágio fumegante", disse o líder da CSU.

"Esses fracassos catastróficos, essas falhas desastrosas do semáforo em Berlim estão se tornando cada vez mais um assunto político", disse o Ministro-Presidente de Hesse Boris Rhein (CDU). Aiwanger desabafou que "a política federal falhou está destruindo a Alemanha". Há "mais bom senso ao redor desta mesa na barraca de cerveja do que no governo federal inteiro", disse ele.

Política de Migração Continua em Foco

O líder da fração dos Verdes no parlamento estadual da Baviera, Johannes Becher, também demonstrou resiliência: "Não permitiremos que nenhum estado federal alemão caia nas mãos de inimigos constitucionais de direita como Höcke e cia.", disse ele, acrescentando "A AfD no parlamento estadual da Baviera não é melhor, eles são tão extremistas de direita".

Os oradores criticaram especialmente a política de migração atual. O Ministro-Presidente do Reno-Palatinado Alexander Schweitzer chamou por acesso mais fácil ao trabalho para refugiados com perspectiva de permanência. "O trabalho é a melhor ferramenta de integração", disse o político do SPD. "Aqueles que permanecem inativos em casa ou em seus alojamentos e não podem sair, eles inevitavelmente formulam ideias". E ainda: "Aqueles que não podem permanecer aqui, sim, eu digo isso claramente, eles devem sair mais rápido".

A Gillamoos é reconhecida como uma das mais antigas festas populares da Baviera, realizada anualmente em torno de 1º de setembro perto da cidade de Abensberg (distrito de Kelheim) na Baixa Baviera. As origens da festa remontam a uma peregrinação à capela de St. Gilg am Moos, construída em homenagem a São Giles e mencionada em um documento pela primeira vez em 1313. A feira é realizada no local atual desde cerca de 1580.

O Tribunal de Justiça pode precisar abordar as tensões crescentes entre políticos e partidos, especialmente em relação ao rotulo de certos partidos como extremistas ou fascistas. As discussões em torno da política de migração e das recentes eleições na Saxônia e Turíngia poderiam potencialmente levar a desafios legais.

À luz dos comentários críticos feitos por políticos em relação às políticas do governo federal, especialmente em relação à migração, torna-se imperativo para o Tribunal de Justiça garantir que essas críticas não ultrapassem os limites do discurso de ódio ou difamação, mantendo os padrões éticos e democráticos do discurso político.

