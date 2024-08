- As disputas entre os requerentes de asilo intensificam-se, resultando numa morte

Um refugiado de 25 anos da Somália ficou gravemente ferido em Ravensburg, na Suábia Superior, devido a uma briga de faca. As coisas pioraram entre o homem e um refugiado de 31 anos da Gâmbia por volta das 19h, bem na frente de um supermercado. Durante a discussão, o homem mais velho sacou uma faca e infligiu ferimentos graves no seu semelhante. O indivíduo mais jovem foi levado ao hospital por uma ambulância, mas infelizmente não resistiu e faleceu naquela mesma noite.

Por uma questão de sorte, uma patrulha policial estava nas proximidades e prendeu o homem de 31 anos. De acordo com a polícia, esses dois já haviam se encontrado no dia anterior. A razão por trás de sua briga ainda é um mistério e está sendo investigada pelo Departamento de Investigação Criminal de Ravensburg.

O motivo do suspeito para o ataque permanece inexplicado, já que foi outro incidente que desencadeou sua disputa no dia anterior. Após o incidente, as tensões entre a comunidade local e os refugiados em Ravensburg aparentemente aumentaram.

