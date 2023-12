As desilusões com prendas acontecem. Eis o que deve fazer para se sentir melhor

"Era como se fosse um tumulto interior e uma conversa que eu estava a ter comigo mesmo: será que devo dizer alguma coisa? Ou devo ficar contente com o que recebi?" recordou Eckel.

Eckel sabia que não usaria o colar, pois tem preferências específicas em relação às suas jóias. Mas agora o marido tinha-lhe dado algo de que ela não gostava e ela sentia-se culpada por estar desiludida.

Para muitas pessoas, esta desilusão - seguida de culpa - é natural depois de receberem uma prenda que não é a sua cara. Pode ser aquela camisola anual dos seus pais que não tem o seu tamanho, uma T-shirt com o logótipo de uma banda que adorava quando era adolescente (mas já não), ou uma peça de joalharia de prata quando só usa ouro.

A prenda fica a ocupar espaço e a ganhar pó porque não tem coragem de se desfazer dela. E pode ficar com a sensação de que os seus entes queridos não ouvem o que quer.

O que fazer se receber uma prenda de que não gosta

Quando Eckel recebeu o colar do marido, sentiu-se confusa - porque é que ele lhe tinha dado o colar em vez do anel que ela queria? Ela já não se lembra porque é que ele não recebeu o anel, mas lembra-se da conversa que decidiu ter com ele.

"Disse-lhe: 'Não quero parecer mimada nem ingrata. Mas também quero compreender o teu processo de pensamento por detrás disto', e falámos sobre o assunto, e eu senti-me melhor", disse Eckel. "E ele sentiu-se melhor por eu lhe ter contado. Ele disse: 'Não quero que fiques chateado com isto e que eu não faça ideia do motivo'."

Eckel sentiu-se então bem ao devolver o colar para usar o dinheiro noutro lado, disse ela.

Ter essa conversa pode ser útil para aliviar esses sentimentos de deceção e culpa, disse Mielad Owraghi, um terapeuta licenciado em casamento e família no Loma Linda UniversityBehavioral Medicine Center em Redlands, Califórnia.

"É importante apenas encontrar apreço e gratidão no próprio presente", disse Owraghi. "Mas se sentir que não está a receber os presentes que deseja, então talvez precise de comunicar um pouco mais com essa pessoa, para que ela perceba o que lhe deve oferecer."

Fazer perguntas para entender por que o presenteador escolheu aquele presente pode ajudar o recetor do presente a entender o pensamento que foi feito, disse Suzanne Degges-White, conselheira licenciada e professora e presidente do departamento de aconselhamento e ensino superior da Northern Illinois University em DeKalb, Illinois.

"Os presentes dizem-nos como pensamos que as pessoas nos vêem, como pensamos que as pessoas percepcionam a nossa relação", disse ela. "E com os parceiros românticos, muitas vezes, especialmente nas fases iniciais, queremos que o presente seja um símbolo do quanto alguém se preocupa connosco."

É importante ter conversas honestas com aqueles com quem você tem um relacionamento de longo prazo para estabelecer que tipos de presentes você gosta e não gosta, especialmente para que o padrão não se repita na próxima temporada de férias, disse Degges-White. Mas se a pessoa não for um parceiro romântico, amigo íntimo ou membro da família, manter o silêncio e lembrar as boas intenções do presenteador pode ser o melhor caminho a seguir, disse ela.

"Se alguém escolheu amorosamente algo para nós que achamos horrível, sentimo-nos mal, porque não queremos ferir os sentimentos das pessoas, especialmente das pessoas de quem gostamos", disse ela. Por vezes, ao vestirmos aquela camisola que nunca usaríamos para fazer a vontade a essa pessoa, "estamos a dar-lhe um presente, ao encontrarmos prazer no presente que ela nos deu".

O que conta é o pensamento

Em 2020, o programa "Saturday Night Live" da NBC transmitiu um sketch sobre o facto de muitas mães receberem roupões no Natal. No Natal, alguns dias depois, as mães de todo o mundo publicaram fotografias com os seus novos roupões em resposta a esse sketch.

Quando se trata da arte de oferecer presentes, as pessoas dizem que o que conta é o pensamento, mas um pouco mais de reflexão do que o habitual pode ser muito útil. "Normalmente, a melhor prenda é quando alguém sabe do que gostamos e nos dá algo de que acha que vamos gostar, porque reparou em algumas coisas sobre nós", afirma Degges-White.

"E quando as pessoas não conseguem fazer isso e nos dão algo totalmente incompatível, sentimos que não fomos vistos e sentimos que não somos valorizados da maneira que queremos ser valorizados."

Comunicar as suas necessidades e desejos aos seus entes queridos é importante para manter relações fortes, afirma Owraghi. Por sua vez, ouvir e tomar notas sobre quaisquer sugestões que os seus entes queridos possam dar para possíveis presentes ao longo do ano pode ajudá-lo a sentir-se mais preparado quando a época voltar, disse ele.

Eckel, uma criadora de conteúdos que dá conselhos aos seus seguidores sobre relações, parentalidade e saúde mental, publicou um vídeo no TikTok no ano passado sobre a sua experiência com o presente do marido. No vídeo, explicou que, se a situação fosse diferente, gostaria que o marido lhe dissesse se ela lhe desse um presente de que ele não gostasse.

"Somos humanos, temos emoções, e certos cenários vão evocar emoções muito normais", disse Eckel. "Posso optar por falar com o meu parceiro sobre isso. Ou posso dizer: 'Sabes que mais, vou sentir esta desilusão. Vou sentir a tristeza. E depois vou seguir em frente'".

