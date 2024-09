As descobertas factuais sobre a participação de imigrantes ilegais nas urnas eleitorais americanas

O financiamento do governo está prestes a acabar em 30 de setembro, e o presidente da Câmara, Mike Johnson, incentivado pelo ex-presidente Donald Trump nas redes sociais, quer combinar um projeto de lei de despesas temporárias para sustentar as operações do governo com um projeto de lei que exija prova de cidadania de todos os americanos antes que eles possam se registrar para votar.

O projeto de lei de financiamento atual não tem apoio suficiente para passar pela Câmara apenas com o apoio republicano, e os democratas provavelmente vão se opor a ele.

Em "The Lead", Johnson não entrou em detalhes sobre seu apoio à proposta de cidadania, conhecida como SAVE Act, na terça-feira.

"Temos visto vários estados realizar auditorias de suas listas de eleitores e encontrar milhares de não cidadãos nelas. Isso inclui estados indecisos como Pensilvânia, Ohio e Geórgia, o que poderia influenciar o resultado das eleições", explicou Johnson ao CNN's Jake Tapper.

Mais tarde, Johnson mencionou o Texas como exemplo de um estado onde imigrantes sem documentos tentaram se registrar para votar.

"Há estados com não cidadãos em suas listas de eleitores, o que é suficiente para atrapalhar a eleição. Precisamos pôr um fim nisso", afirmou ele.

Críticos argumentam que não cidadãos já são proibidos de votar, e o medo de processo e deportação é suficiente para desencorajar indivíduos que já fizeram sacrifícios significativos para chegar aos EUA. É prática padrão dos estados verificar os registros de eleitores contra seus dados do Departamento de Veículos Motorizados ou da Seguridade Social, e as revisões das listas de eleitores só revelaram um punhado de tentativas de voto de não cidadãos.

Verificar as listas de eleitores é uma tarefa regular para os estados, e em uma nação de mais de 330 milhões de pessoas, haverá naturalmente alguns erros.

"Se alguém se mudar para fora do estado, é apropriado que seu registro de voto seja marcado e eventualmente removido porque eles não são mais elegíveis para votar naquele estado. Isso é um processo comum que ocorre em todos os estados, independentemente das inclinações políticas", compartilhou David Becker, fundador do Centro para Inovação e Pesquisa Eleitoral, em uma entrevista para o boletim informativo What Matters antes dos comentários de Johnson.

A CNN também investigou alegações de votação em massa por imigrantes sem documentos.

A seguir, um resumo do número mínimo de indivíduos não autorizados que se registraram ou participaram ativamente das eleições nos estados mencionados por Johnson:

Texas

O governador republicano Greg Abbott anunciou mês passado que uma investigação detalhada das listas de eleitores no Texas, que tem aproximadamente 18 milhões de eleitores, havia descoberto mais de 6.500 "potenciais" não cidadãos nas listas de eleitores. Destes, menos de 2.000 têm histórico de voto. Abbott encaminhou os casos para a procuradoria-geral do estado "para investigação e potenciais ações legais", embora ninguém tenha sido acusado de voto ilegal.

Em 2019, uma revisão das listas de eleitores no Texas parecia revelar 95.000 não cidadãos nas listas. No entanto, uma análise mais aprofundada revelou uma história diferente, como relatado em um artigo do Texas Tribune na época. O Texas baseou-se em uma lista desatualizada de indivíduos que haviam declarado anteriormente serem não cidadãos, mas muitos desses indivíduos já haviam se tornado cidadãos. O Texas concordou com um acordo judicial para encerrar a revisão.

Recentemente, houve alegações de que o número de pessoas tentando se registrar para votar em vários estados aumentou. A secretária de Estado do Texas, Jane Nelson, uma republicana, desmentiu essas alegações em abril, observando que os texanos devem submeter seu número de carteira de motorista ou número de Seguridade Social para se registrar para votar.

"Estamos confiantes que esse método que temos em vigor é eficaz", disse Becker. "Os estados têm realizado consistentemente verificações para não cidadãos nos últimos anos. Eles não encontraram não cidadãos que tenham votado. Mesmo o Texas encontrou apenas 0,03% de potenciais não cidadãos. E, com base nas tendências anteriores, é provável que cada um deles tenha se tornado recentemente naturalizado."

Ohio

Uma revisão das listas de eleitores do Ohio, que tem aproximadamente 8 milhões de eleitores registrados, levou à remoção de 154.995 registros de eleitores inativos ou abandonados. Um número menor, 597, foi posteriormente entregue ao procurador-geral do estado para "investigação adicional e potenciais processos" por supostamente se registrar como não cidadãos. No entanto, um número ainda menor, 138, "parece ter votado em uma eleição do Ohio", de acordo com um comunicado do secretário de Estado republicano Frank LaRose.

LaRose busca mais autoridade para exigir prova de cidadania para o registro de voto. Apesar de várias alegações, ninguém foi acusado de crime.

"É raro, mas fazer cumprir a lei mantém isso raro", disse LaRose durante uma audiência no Capitólio, onde ele defendeu a legislação que exigisse prova de cidadania para o registro de voto.

Na mesma audiência, o secretário de Estado do Arizona, Adrian Fontes, argumentou que uma iniciativa de 2004 que exigia prova de cidadania para se registrar para votar em seu estado havia desqualificado 47.000 cidadãos.

"Não tenho orgulho do conhecimento de que temos negado aos cidadãos elegíveis o direito de votar em maior número do que as raras instâncias de voto de não cidadãos alegadamente ocorrendo em todo o Estados Unidos", disse Fontes.

Embora as instâncias de registro de voto ou voto de imigrantes sem documentos sejam raras, LaRose insistiu na audiência que "zero tolerância" é necessária porque "todo ano, dezenas de eleições no Ohio dependem de um único voto, muitas vezes eleições locais que são muito importantes".

Em 2022, a Geórgia, com mais de 7 milhões de eleitores registrados, revelou os resultados de sua primeira revisão de cidadania das listas de eleitores. A revisão descobriu um total de 1.634 indivíduos que tentaram se registrar, mas não puderam ser verificados, de acordo com um comunicado do secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano. Esses indivíduos foram marcados como tendo "status de cidadania pendente".

Nenhum desses registrantes questionáveis havia votado em qualquer eleição, mas Raffensperger defende um processo adicional de verificação de cidadania para se qualificar para votar.

Em um estado com mais de 8,6 milhões de eleitores registrados, um problema não previsto no sistema de registro de eleitores da Pensilvânia facilitou o registro indevido de não-cidadãos legalmente residentes nos EUA. Entre 2006 e 2017, quando esse erro foi identificado, estima-se que cerca de 168 indivíduos sem o direito de voto foram registrados em Filadélfia, uma cidade com uma população superior a 1,5 milhão. Esses números são fornecidos por um membro republicano da comissão eleitoral de Filadélfia.

Outras evidências

Johnson não mencionou o Kansas, mas vale a pena notar que, nesse estado, lar de aproximadamente 2 milhões de eleitores registrados, um tribunal federal arquivou uma lei de 2020 que pretendia exigir prova de cidadania para votar, já que o estado planejava forçar mais de 30 mil indivíduos a se re-registrar, apesar de apenas 67 não-cidadãos terem se registrado ou tentado se registrar nos últimos 19 anos, de acordo com uma reportagem da Associated Press na época.

O tribunal concluiu que muitos dos 39 não-cidadãos descobertos nas listas de votação do Kansas poderiam ser atribuídos a "anomalias administrativas".

Por fim, ao examinar casos de processos, a Fundação Heritage, que defende que o sistema eleitoral dos EUA tem muitas vulnerabilidades, documentou um total de 25 casos de processo envolvendo preocupações com a cidadania ao longo de mais de 20 anos.

Johnson também sugeriu o uso da Lei SAVE para evitar que não-cidadãos votem em eleições futuras, argumentando que até mesmo um pequeno número de votantes não-cidadãos pode influenciar os resultados das eleições.

A Lei SAVE, se implementada, exigiria que os indivíduos apresentem prova de sua cidadania antes de poderem se registrar para votar, uma medida destinada a aumentar ainda mais a integridade do processo eleitoral nos Estados Unidos.

