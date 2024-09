As crianças encontram situações sexualmente prejudiciais com pessoas com quem interagem online.

Investigação recente, a ser discutida em evento futuro, revelou que cerca de 7% de adolescentes com idades entre 10 e 18 anos que procuraram assistência médica por agressão sexual em um hospital da Califórnia, entre 2018 e 2023, atribuíram as redes sociais como ferramenta que auxiliou na interação com seu agressor. Esse número aumentou para 12% quando se consideraram apenas os casos em que o agressor não era um membro da família ou conhecido próximo. A idade média das vítimas foi de 13 anos, com 89% dos casos sendo de meninas, e homens adultos sendo responsáveis por aproximadamente 80% dos agressores.

A autora principal do estudo, Dra. Shalon Nienow, do Centro Chadwick para Crianças e Famílias do Hospital Infantil Rady em San Diego, relatou que sua pesquisa contínua com dados mais recentes sugere que a proporção de agressões sexuais contra crianças mediadas por aplicativos de mídia social vem aumentando significativamente.

"As redes sociais servem como um canal de comunicação ubíquo para jovens, fomentando uma sensação equivocada de segurança e 'amizade' com indivíduos que eles conhecem online," afirmou Nienow. "Em nossa experiência, as redes sociais desempenham um papel significativo na facilitação da comunicação e da conexão entre vítimas e seus agressores em casos de agressão sexual de conhecidos."

Engajar crianças em discussões sobre segurança online e consentimento

À medida que o cenário digital moldou as dinâmicas da proteção infantil, a necessidade de pais educarem seus filhos sobre os perigos digitais tornou-se cada vez mais vital.

"Anteriormente, estar ciente da localização de uma criança era suficiente para protegê-la, mas agora, a exploração sexual pode ocorrer dentro de nossas casas sem nosso conhecimento," observou a Dra. Anna Akerman, professora associada do departamento de comunicações da Universidade Adelphi, em Nova York, que se especializa em entender o impacto da mídia nas crianças. "Adolescentes sexualmente abusados muitas vezes optam por permanecer em silêncio devido à culpa, ao medo e à vergonha."

Esses sentimentos enfatizam a importância de iniciar conversas sobre esses riscos com crianças. Os pais devem informar seus filhos sobre potenciais ameaças online, enfatizando os riscos de estranhos que podem tentar entrar em contato com eles, destacando a necessidade da aprovação dos pais antes de encontrar alguém pessoalmente e encorajando-os a recusar se sentirem desconfortáveis com uma situação.

"Estabelecer uma diálogo precoce e aberto sobre autonomia corporal, segurança e preocupações de consentimento é crucial para fomentar a confiança mútua, o entendimento e o empoderamento das crianças para expressar quaisquer preocupações que possam surgir," acrescentou Nienow. Ela também é professora associada clínica de pediatria na Universidade da Califórnia, em San Diego.

Monitorar as interações online das crianças

Monitorar as interações online das crianças tornou-se essencial na era digital, já que muitos pais erroneamente associam isso à invasão da privacidade.

Este mês, o Instagram lançou novas funcionalidades de segurança que permitem aos pais visualizar as contas com as quais suas crianças interagiram recentemente. Essas medidas proporcionam uma maneira para os pais ficarem informados sobre as interações de suas crianças sem espioná-las.

As configurações atualizadas do Instagram para usuários com menos de 18 anos limitam-os a receber mensagens de pessoas com quem eles já estão conectados. No entanto, os usuários com idades entre 16 e 17 anos têm a opção de alterar essas configurações, enfatizando a importância de garantir que as crianças não as modifiquem e verifiquem suas idades para que suas contas sejam marcadas como contas de adolescentes.

Ensinar crianças sobre conteúdo apropriado

Os pais também devem prestar atenção ao conteúdo que suas crianças compartilham nas redes sociais, já que estudos mostram que os adolescentes muitas vezes se expõem inadvertidamente a riscos ao postar conteúdo percebido como provocante.

Os adolescentes podem se colocar inadvertidamente em risco ao compartilhar imagens sexualizadas de si mesmos. Minha pesquisa revelou que as meninas muitas vezes tentam aumentar sua popularidade ao postar fotos atraentes para ganhar curtidas em plataformas sociais. Portanto, é vital que os pais eduquem as crianças sobre as potenciais consequências de compartilhar tais imagens, que podem torná-las alvo de predadores. Os pais também devem prestar atenção às atividades online de suas crianças.

Infelizmente, as crianças muitas vezes encontram maneiras de contornar as regras e proteções dos pais. Uma adolescente que entrevistei para meu livro confessou que sua mãe lhe proibiu de postar fotos dela de biquíni. Para contornar essa regra, ela compartilhou essas fotos em outra plataforma, apenas para descobrir que elas foram repostadas em outra plataforma de mídia social - supostamente usada para tráfico de meninas menores de idade.

"Eu tinha medo de eles me encontrarem e me levarem," lembrou a menina.

Felizmente, ela procurou sua mãe para ajuda. No entanto, muitos filhos são relutantes em confiar em seus pais quando encontram situações difíceis devido ao medo de perder seus dispositivos digitais. Portanto, a mensagem mais importante que os pais podem passar é que eles são uma fonte segura e confiável de ajuda, independentemente dos erros de suas crianças.

A capacidade de predadores sexuais interagirem com crianças nas redes sociais representa uma ameaça formidável.

No entanto, segundo Akerman, há maneiras práticas para os pais educarem seus filhos sobre como se proteger e proteger suas atividades online.

"Na medida em que podemos monitorar o que os adolescentes fazem nessas plataformas e engajar em conversas construtivas sobre seus riscos, podemos significativamente mitigar essa ameaça muito real e em constante evolução," concluiu Akerman.

Diante das crescentes preocupações com agressões sexuais mediadas por redes sociais, promover a saúde e o bem-estar na comunicação digital é crucial para os adolescentes. Encorajar diálogos abertos sobre segurança online, consentimento e autonomia corporal pode empoderar as crianças a expressar suas preocupações e tomar decisões informadas sobre suas interações online.

Além disso, os pais devem se envolver proativamente na bem-estar digital de suas crianças, ficando informados sobre suas atividades online e usando as funcionalidades de segurança disponíveis para monitorar suas interações. Através dessa abordagem combinada de educação e monitoramento, podemos contribuir para criar um ambiente digital mais seguro para nossas crianças.

