As condições invernais insustentáveis não conseguiram deter a deterioração das geleiras.

O inverno rigoroso do ano passado não conseguiu impulsionar significativamente os glaciares da Suíça. A administração sueca oferece insights sobre o porquê disso estar acontecendo. De acordo com a Comissão Suíça para Monitoramento da Criosfera da Academia Suíça de Ciências, o volume dos glaciares diminuiu em 2,5% neste ano devido aos meses de julho e agosto excepcionalmente quentes e à deposição de poeira do Saara nas montanhas.

O inverno de 2023/24 trouxe esperança com sua abundante queda de neve, que excedeu a média em 30% acima de 2.200 metros. A Rede Suíça de Monitoramento de Glaciares (Glamos) relatou que as alturas da neve entre novembro e maio atingiram níveis recordes, com alguns registros remontando a 90 anos.

No entanto, os meses de julho e agosto foram extremamente quentes. "Agosto teve a maior derretida desde o início dos registros", afirmou o relatório. Até mesmo o alto altitude Jungfraujoch suportou temperaturas mais quentes do que as ondas de calor de 2003 e 2022. Com uma contração total de 10% em 2022 e 2023, isso marcou a maior queda de dois anos registrada para o volume dos glaciares.

O impacto negativo da poeira do Saara também foi significativo neste ano. Ela deixou a neve amarelada-marrom, absorvendo mais luz solar e fazendo-a derreter mais rápido. Além disso, a neve fresca estava ausente entre meados de junho e meados de setembro acima de 3.000 metros, o que era incomum em comparação com a média de longo prazo, mas tem ocorrido com mais frequência recentemente.

