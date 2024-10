As condições invernais insustentáveis não conseguem deter a deterioração das geleiras

O inverno rigoroso do ano passado não conseguiu fornecer um auxílio significativo aos glaciares suíços. Isso se deveu a temperaturas anormalmente altas em julho e agosto, combinadas com a poeira do Saara depositada nas montanhas, o que resultou em uma redução de 2,5% no volume dos glaciares neste ano, segundo a Comissão de Monitoramento da Criosfera da Suíça, sob a Academia Suíça de Ciências.

Após a forte nevasca no inverno de 2023/24, pareceu promissor, com a Academia Suíça de Ciências mencionando dados da Rede de Monitoramento de Glaciares (Glamos). Houve um aumento de 30% na neve acima de 2.200 metros, ultrapassando a média de longo prazo de novembro a maio. Os registros mostram algumas das maiores profundidades médias de neve durante esse período.

No entanto, os meses de julho e agosto acabaram sendo os mais quentes, e, consequentemente, agosto viu a maior perda de gelo de glaciares registrada na história. Até mesmo o famoso Jungfraujoch, com cerca de 3.463 metros de altura, experimentou temperaturas mais altas do que as ondas de calor de 2003 e 2022. O volume dos glaciares já havia diminuído em 10% no período de dois anos (2022 e 2023), a maior redução em qualquer período de dois anos.

Além disso, a poeira do Saara teve um papel negativo neste ano. Ela tingiu a neve de amarelo-marrom e fez com que ela absorvesse mais luz solar, o que levou a uma derretimento mais rápido. Além disso, houve uma escassez de neve acima de 3.000 metros entre meados de junho e meados de setembro, o que é incomum em comparação com a média de longo prazo, mas tem se tornado mais frequente nos últimos anos.

Apesar do aumento promissor da neve durante o inverno de 2023/24, o impacto negativo das altas temperaturas do verão e da poeira do Saara permaneceu evidente. Infelizmente, mesmo com a neve acima da média, os glaciares ainda sofreram perdas significativas, com mais gelo derretendo em agosto do que em qualquer outro ano registrado. Os glaciares, inclusive os famosos como o Jungfraujoch, foram afetados por esse calor, o que levou a uma redução em seu volume.

