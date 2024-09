As condições climáticas severas na Austrália levaram a deslocamentos forçados e cortes de energia.

Intenso tempo com chuva torrencial e tempestades violentas causou inundações extensas e falhas de energia em algumas áreas da Austrália. As autoridades emitiram ordens de evacuação para seis comunidades ao redor do rio Derwent, na ilha da Tasmânia, após um alerta de enchente emitido pela agência meteorológica do país para o rio. O sul foi especialmente atingido.

Aproximadamente 100.000 pessoas na Tasmânia e na Victoria, incluindo Melbourne, sofreram com falta temporária de energia, segundo a ABC News. Chris Kilby, um fazendeiro de Westwood no norte da Tasmânia, descreveu os ventos como "apenas terríveis". A tempestade destruiu telhados e derrubou árvores. Uma mulher de 63 anos morreu quando uma árvore caiu sobre uma cabana de férias em Moama, uma cidade localizada na fronteira entre Nova Gales do Sul e Victoria.

Sydney também foi afetada: a forte tempestade causou o cancelamento de mais de trinta voos no aeroporto da cidade. Apenas uma pista permaneceu operacional, como anunciou um representante da Sky News Australia.

Enquanto isso, a Austrália Ocidental e o Território do Norte enfrentaram ondas de calor sem precedentes - é inverno na Austrália. A região muito visitada de Kimberley registrou um recorde de 41,5°C na semana passada na estação meteorológica de Yampi Sound, marcando a temperatura mais alta já registrada nesta época do ano. Agosto foi o mês mais quente já registrado na Austrália, de acordo com a Weatherzone. O país é particularmente suscetível aos impactos da mudança climática.

Apesar das condições climáticas extremas em outras partes da Austrália, a Austrália Ocidental e o Território do Norte enfrentaram ondas de calor sem precedentes, o que torna difícil para os moradores se adaptarem. Essas ondas de calor, ocorrendo durante o inverno da Austrália, levantam preocupações sobre a vulnerabilidade da região à mudança climática.

Em contraste com o caos causado pelo tempo severo em outras regiões, as ordens de evacuação para comunidades próximas ao rio Derwent foram emitidas devido a alertas de enchente, enfatizando a necessidade de as comunidades terem procedimentos em vigor para diferentes tipos de emergências relacionadas ao clima.

