As campanhas presidenciais voam na era do coronavírus

Quando os candidatos se aventuram a sair, é provável que uma forma familiar de transporte de campanha, o autocarro de campanha, permaneça no terreno, uma vez que os espaços apertados tornam o distanciamento social quase impossível.

Até há pouco tempo, os candidatos baseavam-se principalmente nas redes sociais para chegar aos eleitores. Mas este meio e a campanha a partir de casa - ou da varanda da frente, como fez Warren Harding em 1920, no final de outra pandemia - não podem substituir suficientemente o contacto pessoal com os eleitores.

Os aviões têm desempenhado um papel nas campanhas presidenciais dos EUA desde há décadas. Como historiador da aviação atento à evolução do sector da aviação geral, penso que a pandemia aumentou a sua importância em 2020, obrigando os candidatos a fazer uma utilização mais estratégica das aeronaves como a forma mais rápida e segura de fazer campanha.

As campanhas levantam voo

A utilização de aviões em campanhas presidenciais evoluiu de algo tão ousado - até mesmo desafiador da morte - que fez manchetes, para uma ferramenta conveniente e necessária.

Atualmente, é a forma mais segura de os candidatos viajarem - não só devido ao historial de segurança da aviação, mas também devido aos perigos que os candidatos enfrentam no meio da pandemia.

Com a Grande Depressão a pairar sobre as eleições presidenciais de 1932, o governador de Nova Iorque, Franklin D. Roosevelt, acreditava que o país responderia a uma liderança arrojada. A sua campanha elaborou um plano para quebrar o protocolo e aceitar a nomeação presidencial democrata pessoalmente - e de forma dramática.

Trabalhando com a American Airways - atualmente conhecida como American Airlines - o secretário de Roosevelt, Guernsey Cross, conseguiu fretar um Ford Tri-Motor, um avião comercial de série do início da década de 1930, para transportar o governador de Albany para Chicago. Durante um ano em que apenas 474.000 americanos viajaram em aviões comerciais, o voo captou a atenção dos meios de comunicação social.

O avião descolou por volta das 8h30 do dia 2 de julho de 1932 e, após escalas em Buffalo e Cleveland, chegou a Chicago às 16h30, com duas horas de atraso devido ao mau tempo. Roosevelt aproveitou o tempo para trabalhar no seu discurso. Nessa noite, aceitou pessoalmente a nomeação e prometeu aos americanos um "novo acordo".

No entanto, o voo de Roosevelt não deu origem imediatamente a mais viagens aéreas presidenciais. Apesar de a primeira-dama Eleanor Roosevelt ter utilizado muito o avião, as viagens aéreas eram consideradas demasiado arriscadas para o presidente. FDR não viajou de avião como presidente até 1943, quando utilizou um avião militar para se deslocar à Conferência de Casablanca, em Marrocos, para participar numa reunião estratégica crucial com Winston Churchill.

Os aviões privados ganham protagonismo e são alvo de críticas

As viagens aéreas presidenciais estavam bem estabelecidas quando, durante a campanha presidencial de 1960, John F. Kennedy se tornou o primeiro candidato a utilizar o seu próprio avião privado - um Convair CV-240 - para fazer campanha.

É provavelmente um exagero afirmar que o avião - apelidado de "Caroline" em homenagem à sua jovem filha - proporcionou a Kennedy a sua margem de vitória na disputada corrida, como afirma o The Smithsonian.

Mas permitiu a Kennedy viajar mais de 225.000 milhas e fazer uma campanha mais eficiente. E, desde então, os candidatos presidenciais têm utilizado amplamente aviões privados durante as suas campanhas. A maior parte dos aviões de campanha são fretados ou propriedade da campanha.

Não havia nada de particularmente controverso em fazer campanha com aviões privados até à crise financeira de 2008. À medida que o país mergulhava na Grande Recessão, os directores executivos da indústria automóvel foram alvo de críticas por utilizarem aviões da empresa para se deslocarem a Washington, D.C., para audiências no Congresso centradas nos enormes pacotes de resgate que a indústria tinha recebido do governo. A intensa reação do público levou a uma drástica redução do mercado de jactos executivos. Essa reação pode explicar a viagem de comboio da campanha de 2008 do então senador Barack Obama, que escolheu um meio de transporte presidencial histórico em vez de um recentemente controverso.

No entanto, em 2012, as memórias da controvérsia de 2008 tinham-se desvanecido e os candidatos voltaram a utilizar jactos privados para viagens de campanha. Mitt Romney alugou um MD-83 de 1990, enquanto o seu companheiro de candidatura, Paul Ryan, utilizou um DC-9-32 de 1970. Ambos os aviões, com o slogan "Believe in America", estrearam-se num comício de campanha em Lakeland, na Florida.

Mas talvez a utilização mais visível de um avião privado numa campanha presidencial tenha sido a utilização por Donald Trump do seu próprio Boeing 757 na corrida presidencial de 2016.

Trump utilizou o avião, com o seu nome gravado, como pano de fundo nos comícios de campanha (ver a fotografia no topo da notícia). Assim, o avião não só lhe permitiu viajar facilmente e em grande escala, como também o ajudou a promover a sua marca pessoal Trump em cada paragem da campanha.

Segurança durante a pandemia

Embora a aviação comercial tenha registado uma pequena recuperação desde o início da pandemia de COVID-19, os aviões privados ressurgiram como a forma mais segura de viajar. Permitem um maior controlo sobre os passageiros e facilitam o distanciamento social. Tanto o Air Force One como os aviões privados têm ocupado um lugar de destaque nas eleições presidenciais de 2020.

Ambos os candidatos estão na casa dos setenta anos e correm maior risco de infeção. Os Serviços Secretos continuarão a tomar precauções para manter o Presidente Trump seguro no Air Force One. E a campanha de Biden pode mais facilmente fazer cumprir as directrizes de saúde num avião privado, especialmente os protocolos sobre máscaras e distanciamento social. Embora a campanha de Biden tenha decidido não alugar um avião de campanha dedicado, quando necessário - como em sua recente viagem a Kenosha, Wisconsin - Biden pode e, sem dúvida, fará uso de aeronaves particulares.

A eleição presidencial de 2020 começou em meio a pedidos de permanência em casa, com o presidente Trump e Joe Biden em grande parte confinados durante os primeiros meses. Enquanto Trump e Biden procuram transmitir as suas mensagens nas últimas semanas da campanha, ambos utilizarão aviões quando necessário e de acordo com o que determinarem ser o melhor interesse das suas respectivas corridas à Casa Branca.

Janet Bednarek é professora de História na Universidade de Dayton.

