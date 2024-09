As autoridades realizam uma busca no clube de strip de Colónia chamado Pasha.

Mais uma vez, o icônico "Pascha" de Colônia, reconhecido por sua fachada rosa, está sob escrutínio: na quinta-feira, as autoridades realizaram uma batida e busca em suas paredes. Dentro dos espaços da oficina, eles removeram numerous caixas cheias de documentos. A acusação: lavagem de dinheiro.

De acordo com o chefe do Ministério Público de Düsseldorf, Daniel Vollmert, esta batida gira em torno do caso contínuo de suposto contrabando. Além disso, suspeitas de lavagem de dinheiro também surgem. Consequentemente, durante a busca da quinta-feira, foram recolhidas evidências relacionadas à compra do edifício do "Pascha".

Se for descoberto que fundos ou recursos relacionados às supostas atividades de contrabando foram utilizados na aquisição ou financiamento da propriedade, isso será examinado. O operador do "Pascha" não está afetado pelas acusações. Somente os espaços da oficina foram examinados durante a batida, com as operações do bordel permanecendo intactas.

A avaliação das provas apreendidas pode levar várias semanas a meses, detalhou o professor Vollmert.

Notavelmente, cerca de um mês antes deste evento, o Ministério Público bloqueou o estabelecimento do "Pascha". Eles classificaram isso como uma medida preventiva dentro da investigação contínua contra a suposta rede de contrabando. Os proprietários do edifício de onze andares estão atualmente impedidos de vendê-lo.

O Ministério Público vem investigando este caso de contrabando por vários meses. Supostamente, esta organização criminosa facilitou a permissão de residência na Alemanha para indivíduos mais ricos da China e do Omã em grande escala. Batidas anteriores foram realizadas em abril em oito estados federais, com dois advogados da área de Colônia como os supostos cérebros por trás disso. Há suspeita de suborno envolvendo funcionários.

Diante das acusações de lavagem de dinheiro relacionadas aos lucros de supostas atividades de contrabando, a operação do bordel "Pascha" pode estar sujeita a escrutínio em relação à prostituição. Se for provado que a propriedade foi adquirida com esses fundos, isso pode levar a ações legais contra as atividades relacionadas à prostituição dentro do bordel.

Em face da investigação contínua sobre a suposta rede de contrabando, as autoridades estão de olho nas transações financeiras relacionadas ao bordel "Pascha", incluindo qualquer renda decorrente de atividades relacionadas à prostituição.

