**Na Brandenburgia, certas áreas ao longo do Oder esperam alerta de nível alto de água nesta semana. O nível de alerta 1 poderá ser emitido em Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) já na quarta ou quinta-feira, segundo um representante da Agência Ambiental do Estado de Brandenburg (LfU). O porta-voz da LfU alerta: "A onda ainda não chegou". Os níveis de água estão subindo rapidamente, com o nível de alerta máximo 4 projetado na estação de Ratzdorf até domingo. Coincidentemente, as eleições estaduais da Brandenburg estão agendadas para o mesmo dia. Os condados estão se preparando para uma situação de enchente severa. As comportas são esperadas para prevenir inundações e danos, e uma equipe de crise se reunirá em Frankfurt (Oder) na terça-feira.

A Baixa Saxônia deve enfrentar níveis de água mais altos no Elba ao longo do fim de semana, devido à chuva intensa e enchentes na República Checa e Polônia. A atual onda de água alta na Saxônia levará a uma significativa elevação dos níveis de água no meio Elba na Baixa Saxônia a partir do final da semana, de acordo com a autoridade estadual NLWKN em Lüneburg. No entanto, com base na previsão atual do Centro de Previsão de Inundações do Elba em Magdeburgo, é improvável que ocorra uma grande enchente como as de 2002, 2006 ou 2013. Os níveis de água da Baixa Saxônia no Elba estão atualmente baixos, e os especialistas da agência estadual esperam que a chuva diminua e não haja influxos significativos dos afluentes.

A administração do distrito de Pirna vê uma ligeira melhora na situação no Elba devido à subida mais lenta dos níveis de água. Um comunicado da administração do distrito cita "otimismo cauteloso", mas enfatiza que ainda é cedo para relaxar. O nível do Elba em Schöna atualmente está acima de 6 metros, o que indica o nível de alerta 3. O centro de inundações do estado espera o pico de enchente na faixa média do nível de alerta 3, entre 6 metros e 7,50 metros, na quarta-feira de manhã. A previsão de enchente mudou frequentemente nos últimos dias devido às ajustes feitos nas comportas do lado checo. Não se espera chuva significativa nos próximos dias.

A seção da ponte Carolabridge do Elba em Dresden não está tendo impacto no aumento do nível de água, segundo uma estimativa da cidade. "Pode ser afirmado categoricamente que o nível de água não é afetado pela seção da ponte", diz René Herold, chefe da Oficina Ambiental de Dresden. O nível de água na estação de Dresden, localizada abaixo na ponte Augustus vizinha, mostra 5,73 metros à tarde. O nível mais alto é esperado para quarta-feira, mas a altura exata é incerta. No entanto, espera-se que seja "cerca de seis metros", o que é menos do que inicialmente temido. Embora a seção da ponte desabada afete a velocidade do fluxo do Elba abaixo, Herold descreve isso como "gerenciável". Isso deve ser equilibrado novamente pela próxima ponte.

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk destinou fundos de ajuda no valor de um bilhão de Zloty (aproximadamente 240 milhões de euros) para vítimas de enchentes no sudoeste do país. Tusk também promete ajuda para casas danificadas e planeja se encontrar com seus colegas da Áustria, República Checa e Eslováquia para buscar juntos fundos da UE para a recuperação dos danos das enchentes. Tusk também condena relatórios de saques nas áreas atingidas por enchentes e promete uma postura dura contra os infratores que exploram a situação.

Em Untergrafendorf, Baixa Áustria, uma mulher conseguiu se salvar das águas da enchente subindo ao primeiro andar de sua casa. No entanto, seu marido de 70 anos não conseguiu escapar da enchente e foi encontrado morto mais tarde, tornando-se a terceira vítima fatal na Áustria.

A Associação Alemã de Bombeiros (DFV) considera que a proteção contra desastres da Alemanha está bem preparada para as enchentes iminentes. "Em princípio, estamos bem preparados para situações de enchente na Alemanha - também devido aos eventos recentes", diz o presidente da DFV, Karl-Heinz Banse, ao "Rheinische Post". "Não apenas foram aprendidas lições dos eventos de chuva pesada no Ahrtal e na Renânia do Norte-Vestfália, como também as situações de enchente em várias partes da Alemanha neste ano contribuíram para isso". Os preparativos nas regiões afetadas estão em andamento - "unidades são colocadas em alerta, sacos de areia são preparados, dados meteorológicos são monitorados" - e a população está sendo informada e pode se preparar adequadamente.

17:30 "Desencorajador": Scholz Garante AssistênciaO chanceler alemão Olaf Scholz garante assistência aos países vizinhos que lidam com enchentes. "As enchentes que estamos testemunhando são desencorajadoras", diz o político do SPD durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já prometeu ajuda aos cidadãos afetados dos países vizinhos. "Faremos o nosso melhor para ajudar."

17:06 Lang: "É Hora de Agir Agora"

A líder do Partido Verde, Ricarda Lang, exige ações políticas em resposta à situação crítica nas áreas atingidas por enchentes na Europa Central e Oriental. A crise climática, ela explica após consultar a executiva do partido em Berlim, está causando enchentes e chuvas pesadas a ocorrerem com mais frequência, intensidade e probabilidade. A política, ela argumenta, não deve apenas reagir, mas também se preparar. "Por isso, é hora de agir agora". Ela enfatiza que a proteção do clima deve ter uma maior prioridade na agenda política. "Se Merz disse ano passado que o mundo não acabaria, mostra hoje que acabou para muitas pessoas", diz Lang, se referindo ao líder da CDU. "Isso significa que devemos priorizar a proteção do clima."

16:41 Nehammer Destina Milhões para Reparos de Danos de EnchentesO chanceler austríaco Karl Nehammer destinou milhões para reparos de danos causados por enchentes.

16:08 Barragem Rachada: Prefeitura Pede Evacuação Imediata

O prefeito da cidade de Paczkow, no sudoeste da Polônia, Artur Rolka, ordenou a evacuação imediata dos distritos mais baixos após uma rachadura na barragem de um reservatório. "Ninguém pode garantir que o dano não vai piorar", ele alerta em uma mensagem nas redes sociais. Ele encoraja todos os residentes que precisam ser evacuados a se reportarem e pede those whose houses and apartments have not yet been affected by the water to leave and move to safe areas of the city. After a call for voluntary evacuation was ignored, he has decided on compulsory evacuation, Rolka says on Polish television. The affected reservoir was constructed above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.

15:54 Habeck Advoga por Maiores Esforços de Proteção Climática

O vice-chanceler Robert Habeck advoga por maior determinação na proteção climática em resposta à tragédia das inundações em vários países europeus. Isso significa, segundo ele, "acelerar a expansão de energias renováveis, a transição energética, produção industrial amiga do clima". "Inundações mais frequentes, desastres como no vale do Ahr, este ano na Baviera - esses são os resultados da crise climática", diz Habeck. "Por isso, nossos esforços para conter a crise climática são tão importantes." No entanto, ele alerta que eventos climáticos extremos não podem ser evitados. Por isso, são necessárias mais medidas preventivas. "Barragens mais fortes, sistemas de retenção, mais espaço para rios" são necessários para proteger melhor as pessoas.

15:36 Número de Mortes Aumenta

O número de mortos pelas inundações em vários países europeus aumentou para pelo menos 15. A Áustria (três mortes), a República Checa (uma morte), a Polônia (cinco mortes) e a Romênia (seis mortes) são os países mais afetados.

15:21 Polônia Declara Estado de Emergência para Regiões Afetadas

A Polônia declarou estado de emergência para as áreas atingidas pelas inundações. O governo em Varsóvia aprovou um decreto correspondente em uma reunião de emergência. O estado de emergência será aplicado a partes dos voivodatos da Baixa Silésia, Silésia e Opole por um período de 30 dias. Isso concede mais poderes às autoridades para emitir ordens, uma vez que as liberdades civis e os direitos são temporariamente restringidos. Por exemplo, as autoridades podem ordenar a evacuação de certos locais, áreas ou instalações com mais facilidade. Eles também podem proibir os cidadãos de entrar em determinadas áreas.

14:59 Johann Explica as Causas das Chuvas Extremas

Paisagens e estradas inundadas, barragens rompidas: uma das piores inundações em décadas está causando cenas trágicas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que os eventos de chuva extrema e os riscos de enchentes estão se tornando mais frequentes? A ntv pergunta ao especialista em água Georg Johann.

14:34 Ferrovias Federais Austrianas Estendem Aviso de Viagem Até Quinta-Feira

Devido aos atuais eventos climáticos severos em grande parte da Áustria, as Ferrovias Federais Austrianas (ÖBB) estenderam o aviso urgente de viagem emitido em 13 de setembro de 2024 até quinta-feira, 19 de setembro de 2024. "Pedimos a todos os passageiros que adiem qualquer viagem desnecessária neste período para uma data posterior", diz a ÖBB em seu site. Os bilhetes já emitidos permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de Mortos por Inundações na Europa Aumenta

O número de mortos pelas inundações em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos onze. Na Áustria, duas pessoas a mais morreram, de acordo com a polícia. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região de Morávia-Silésia, disse o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Anteriormente, oito mortes haviam sido relatadas nos quatro países. As autoridades checas também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

O governo federal está estendendo a mão aos indivíduos afetados pelas inundações em vários países europeus. Como declarado pela porta-voz adjunta do governo federal, Christiane Hoffmann em Berlim, "Nossos vizinhos, nossos parceiros europeus e os locais aqui devem saber: Estamos de olho na situação e estamos preparados para oferecer assistência." A devastação na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia pode ser catastrófica às vezes. Hoffmann comentou, "Observamos as imagens com horror e ficamos chocados com as notícias de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, expressamos nossas condolências a todos os afetados."

13:43 Orbán Adia Engajamentos Internacionais devido às Inundações

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todos os seus engajamentos internacionais devido às inundações em seu país. "Diante das condições climáticas extremas e das inundações em andamento na Hungria, adiei todos os meus engajamentos internacionais", escreveu ele no fórum digital X. Ele não forneceu mais informações. Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa de seis meses da presidência húngara do Conselho Europeu no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O líder de direita enfrenta frequentemente críticas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Inundada: Rompimento de Barragens na Terceira Maior Cidade da República Checa

12:33 Chuvascos batem recorde de precipitação na República Checa

A precipitação da depressão "Anett" é impressionante: desde sexta-feira, caíram 450 litros de chuva por metro quadrado em Serec, na República Checa, perto da fronteira com a Polónia. Este é o maior registo de precipitação recente, explica o especialista em clima da ntv.de, Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, caíram 364 litros na área em torno de St. Pölten, e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram medidas 279 litros antes que as estações de medição falhassem, pelo que os valores exactos não estão actualmente disponíveis. Na Polónia, a maior quantidade de chuva, 200 litros, caiu em Katowice.

12:25 Roménia: Inundações matam seis pessoas na região dos Cárpatos

Chuvas intensas e inundações resultaram na morte de pelo menos seis pessoas na região dos Cárpatos, na Roménia. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste do país, foram particularmente afectadas. Cerca de 300 pessoas tiveram de ser resgatadas, e cerca de 6.000 casas de campo foram submersas. As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível mais alto de alerta de enchentes permanecerá em vigor até ao meio-dia. Vilas isoladas são geralmente afectadas pelas enchentes. As pessoas procuraram refúgio nos telhados para evitar serem arrastadas pelas inundações. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

11:59 Enchentes na Saxónia: Limite do Elba ultrapassado

Na Saxónia, os níveis de água do Elba continuam a subir. Em Dresden, o nível está em 5,62 metros ao meio-dia, de acordo com o Centro de Enchentes do Estado. Foi declarada a segunda fase de alerta de enchentes na noite de domingo. Espera-se que o limite para a terceira fase de alarme, que está em seis metros, seja ultrapassado logo pela manhã de terça-feira. O nível da água do Elba em Dresden pode continuar a subir até à noite de quarta-feira, atingindo o seu pico. Em Schöna, na fronteira com a República Checa, a terceira fase de alarme está em vigor com um nível de água do Elba de 6,13 metros. No entanto, o centro de enchentes espera que os níveis de água diminuam em Görlitz. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Duas vítimas a mais nas enchentes

Na Áustria, duas pessoas a mais morreram devido às enchentes, de acordo com relatórios policiais. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram nas suas casas em comunidades em Baixa Áustria, confirmaram as autoridades. Ambos os homens foram vítimas das águas das enchentes dentro dos edifícios. No domingo, um bombeiro também morreu enquanto esvaziava uma cave. As condições excepcionais continuam a prevalecer na Áustria oriental devido à chuva contínua nos últimos dias. Mais de 1.800 edifícios já foram evacuados e numerous roads are closed due to flooding.

11:01 Wroclaw se prepara para enchentes: Após chuvas intensas e enchentes atingirem a Polónia sudoeste, a cidade de Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, está se preparando para uma onda de enchentes. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de enchentes para a cidade localizada ao longo do rio Oder. As medidas tomadas incluem monitoramento 24 horas por dia dos diques, controle e proteção de canais, e fechamento de cruzamentos de diques, como consta em um vídeo do Facebook do próprio Sutryk. A onda de enchentes é prevista para atingir Wroclaw na quarta-feira. Previsões anteriores indicando impacto mínimo em Wroclaw foram revistas, de acordo com o prefeito. Embora a enchente não atinja a altura da enchente do Oder de 1997 que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a atual infraestrutura está em muito melhor condição, com novos diques, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da enchente não invadem a cidade.

10:35 Crise de Inundações na Baixa Áustria: "Situação Continua Crítica" Apesar de uma breve trégua ao amanhecer, a situação das inundações no leste da Áustria permanece grave. "Não acabou, ainda é crítica, ainda é dramática", afirma a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. As previsões para segunda-feira sugerem até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões. O maior receio no momento são as barragens, com as autoridades alertando para o "risco máximo de rompimento de barragens". A vida pública está praticamente paralisada, com mais de 200 estradas fechadas, 1800 estruturas evacuadas e muitos estudantes e crianças de creche ficando em casa, segundo os relatórios de Mikl-Leitner. Cerca de 3500 lares estão sem energia. O alcance dos danos ainda precisa ser determinado. "Os atingidos pelas inundações certamente receberão ajuda", diz a chefe do estado provincial. Nas últimas semanas, algumas regiões da Baixa Áustria receberam até 370 litros de chuva por metro quadrado - várias vezes a média mensal.

10:10 Níveis do Rio Elba Aumentam Perigosamente: Dresden se Aproxima do Nível de Alerta Três Nas Saxônia, as águas das inundações no Rio Elba continuam a subir persistentemente. O nível da água em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã, projetado para ultrapassar seis metros hoje, acionando o segundo nível de alerta mais alto, três. Este nível pode levar à inundação de áreas habitadas. O nível em Schöna no Elbe perto da fronteira com a República Checa já atingiu esse nível, com uma leitura de 6,09 metros. O nível de alerta três também está em vigor no Neiße Lusatian perto da fronteira com a Polônia, com um nível de água de 5,56 metros, a poucos centímetros do nível de alerta quatro, o mais alto. Uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de alerta três, definido em 4,80 metros, também está em vigor aqui.

09:49 Primeira Morte Reportada nas Inundações da República Checa: Homem Afoga-se A primeira vítima fatal das inundações na República Checa foi registrada. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na região de Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Entre os desaparecidos estão três pessoas que foram levadas pela água em um carro perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Nenhum vestígio do veículo foi encontrado. As outras pessoas desaparecidas foram levadas pelas águas em vários cursos d'água, incluindo o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreveu as inundações como uma "inundações seculares", o que significa que ocorrem estatisticamente uma vez por século no mesmo local. Vítimas fatais anteriores foram relatadas em outros países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neiße enquanto Monitorava o Nível de Água em Görlitz Uma mulher caiu no Rio Neiße enquanto verificava seu nível em Görlitz. De acordo com os relatórios preliminares, a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela conseguiu nadar cerca de 700 metros rio abaixo antes de sair perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente recebendo tratamento por hipotermia.

09:00 THW Prepara Operações em Grande Escala nos Rios Elba e Oder A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. "Estamos nos preparando para enviar equipes maiores para os rios Elba e Oder", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "ZDF Morgenmagazin". Ele aconselha as pessoas nas áreas afetadas a assegurarem suprimentos essenciais. Voss nota que a Alemanha teve sorte com o clima até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder são previstos para inundar na próxima semana. No fim de semana, a THW enviou cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo trabalho na ponte danificada Carolabridge em Dresden. Voss enfatiza que esta é a quarta crise de enchentes significativa na Alemanha neste ano, o que requer preparação e investimento em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz ele.

08:43 Reunião de Emergência na Polônia devido às Inundações Graves O primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência do seu gabinete nesta segunda-feira de manhã devido às inundações extremas no sudoeste da Polônia. Ele redigiu um decreto para o estado de emergência, mas o gabinete precisa aprová-lo primeiro. A chuva excessiva causou inundações perto da fronteira polonesa-tcheca, especialmente em Nysa na região de Opole. O serviço de notícias PAP informou que os departamentos de emergência do hospital em Nysa foram inundados pelo Glatzer Neiße, um afluente do Oder. Cerca de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, tiveram que ser evacuados usando barcos.

08:15 Situação de Inundações se Agrava na Baviera, Alemanha A situação das inundações na Baviera permanece crítica em algumas áreas, com previsão de chuva para a próxima semana. Os relatórios policiais mostram que não houve mudanças significativas durante a noite nas áreas afetadas, e a situação não deve melhorar. A HND prevê níveis de água em aumento em vários locais, como o Danúbio em Passau, o Vils em Vilshofen e o Isar em Munique. Melhorias gradual são esperadas a partir de quarta-feira, embora o DWD preveja chuva contínua dos Alpes aos pés das montanhas até terça-feira, com totais previstos de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em locais de vales.

07:32 Inundações Incessantes na República ChecaAs áreas de inundação na República Checa não mostram sinais de melhora. A onda de enchente no rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde ruas inteiras estão submersas. As autoridades municipais alertam os moradores, por meio das redes sociais, para não interferir nos serviços de emergência. Espera-se uma elevação adicional no nível da água do rio nas próximas horas.

07:03 Quebra de Barragem Desencadeia Inundações Destrutivas na PolôniaA preocupação aumenta na Polônia após o rompimento de uma barragem, permitindo que as águas de enchente se movam em direção à região da Glatzer Neiße. Vídeos poderosos mostram a força das águas em movimento.

06:40 Mortes Relacionadas a Inundações na Europa: Polônia, República Checa e RomêniaA Polônia, a República Checa e a Baixa Áustria lidam com as consequências das inundações devastadoras, enquanto a situação na Romênia permanece crítica após chuvas intensas. Infelizmente, várias vidas foram perdidas devido às inundações: um bombeiro na Áustria, uma pessoa na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações de Emergência Due à Inundações na República ChecaNo fim de semana, inundações massivas atingiram cidades inteiras da República Checa, como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jeseník, os serviços de emergência resgataram centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após a retirada das águas, deslizamentos de terra representaram um risco em muitos locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena por Inundações do DanúbioDevido às inundações causadas por chuvas intensas no Danúbio, os passageiros de um cruzeiro fluvial suíço em Viena não podem desembarcar. Cerca de 100 passageiros e 40 membros da tripulação a bordo do "Thurgau Prestige" estão atualmente impedidos de sair, de acordo com a emissora suíça SRF e a Thurgau Travel. A passarela do navio está inundada, impedindo que os passageiros desembarquem. Meios de comunicação especulam que outros navios de cruzeiro ancorados em Viena também estão presos. As autoridades locais decidirão se e quando os passageiros poderão desembarcar, com os passageiros potencialmente obrigados a permanecer a bordo até pelo menos terça-feira, já que o "Thurgau Prestige" estava programado para viajar de Linz para Budapeste e voltar, agora preso em Viena.

A tempestade overseas "Anett," or "Boris," trouxe chuvas bíblicas e inundações à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos oito mortes.

As águas de enchente na Polônia são esperadas para atingir Wroclaw, uma cidade no rio Oder, devido às chuvas intensas e inundações na região. A República Checa, país vizinho, está atualmente experimentando níveis de água aumentados no Elba, o que pode contribuir para as águas em movimento na Baixa Saxônia.

A República Checa é prevista para ter um impacto significativo nos níveis de água do Elba na Baixa Saxônia, Alemanha, devido às chuvas intensas e inundações na região.

