As autoridades policiais prenderam a descendência de Mette-Marit.

A figura renegada da família real norueguesa voltou às manchetes: o filho da Princesa Herdeira Mette-Marit, Marius Borg Høiby, foi detido. Em um processo envolvendo lesões físicas, Høiby confessou sua participação.

Com 27 anos, Høiby, filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior ao seu casamento com o Príncipe Herdeiro Haakon, foi detido pelas autoridades, segundo relatam as notícias. No entanto, a polícia norueguesa não divulgou informações adicionais sobre os motivos de sua prisão.

Høiby já havia sido detido anteriormente, em 4 de agosto, em Oslo, e libertado no dia seguinte. A polícia acusou-o de causar lesões corporais e danos à propriedade. A vítima teria sido a parceira de Høiby. De acordo com as autoridades, a vítima não sofreu ferimentos graves.

Em uma declaração posterior, Høiby assumiu sua participação no ataque físico e nas lesões causadas à sua parceira. "Após uma discussão, sob a influência de álcool e cocaína, causei lesões corporais e danos à propriedade dentro de um apartamento", revelou. Seu advogado confirmou que Høiby havia se declarado culpado das acusações.

Apesar de ter crescido ao lado de seus meio-irmãos, a Princesa Ingrid Alexandra (20) e o Príncipe Sverre Magnus (18), que compartilham o holofote real com seus pais, Høiby não ocupa um papel público como eles.

O caso judicial de Høiby, envolvendo lesões físicas, voltou a chamar a atenção para a vida pública da família real norueguesa. Apesar de seus problemas legais, as ações de Høiby tiveram um impacto significativo em sua vida pessoal, já que ele admitiu ter causado lesões corporais e danos à propriedade.

Leia também: