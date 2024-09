As autoridades policiais impedem que muitos indivíduos tenham acesso ao Ocidente.

Desde a semana passada, as autoridades têm fortalecido os controles fronteiriços com os vizinhos ocidentais da Alemanha. Eles frustraram cerca de 100 cruzamentos de fronteira não autorizados. Contrariamente às expectativas, o número de pedidos de asilo está aumentando - não diminuindo como esperado.

De acordo com um jornal, desde a implementação de controles de fronteira abrangentes em todas as fronteiras terrestres da Alemanha, foram detectados aproximadamente 182 tentativas de entrada ilegal no país na fronteira oeste. O "Mundo aos Domingos" obteve essas informações de estatísticas internas da sede da polícia federal. Das 100 tentativas de entrada nas fronteiras com os Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e França até quinta-feira, 100 foram negadas entrada.

O Ministério Federal do Interior optou por não comentar esses números. O jornal relatou que 3626 pedidos de asilo foram apresentados no mesmo período. Na semana anterior, foram 3581, e na semana anterior a essa, foram 3063. Os pedidos de asilo geralmente são apresentados na entrada ou logo após.

Os controles de fronteira começaram em todas as fronteiras terrestres da Alemanha na segunda-feira. Os países afetados incluem França, Luxemburgo, Países Baixos, Bélgica e Dinamarca. Inicialmente planejados para durar meio ano, até meados de março, esses controles podem ser estendidos. A Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser, ordenou essa expansão para deter a imigração não autorizada.

Controles de fronteira já estavam em vigor nas fronteiras com a Polônia, a República Checa, a Áustria e a Suíça. De acordo com o Ministério Federal do Interior, desde sua expansão em meados de outubro de 2023, foram detectadas cerca de 52.000 entradas ilegais, e cerca de 30.000 indivíduos foram negados entrada - por exemplo, se apresentaram documentos de viagem inválidos ou inexistentes.

O Conselho Europeu expressou preocupação com o aumento do número de pedidos de asilo na Alemanha, apesar dos controles de fronteira reforçados. Apesar do chamado do Conselho Europeu para uma política migratória europeia abrangente, a Alemanha continua a lidar predominantemente com a questão em suas fronteiras nacionais.

