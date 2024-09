As autoridades policiais confiscaram a carta de condução de Jens Lehmann.

A Oktoberfest traz à tona o lado selvagem de muitas celebridades, até mesmo veteranos como o ex-goleiro da seleção alemã, Jens Lehmann. No entanto, seu espírito festivo deu uma guinada para pior quando foi detido pela polícia e teve sua carteira de motorista apreendida.

De acordo com o jornal 'Bild', Jens Lehmann, agora com 54 anos, passou uma noite agitada na Oktoberfest de Munique, no Schützenfestzelt. A situação mudou quando uma patrulha policial o flagrou com comportamento suspeito ao volante no distrito de Sendling por volta das 1h30 da madrugada do dia 24 de setembro.

A porta-voz do Ministério Público, a procuradora-chefe Anne Leiding, confirmou o ocorrido. "Lehmann foi parado pela polícia devido a um comportamento suspeito ao volante que chamou a atenção na área central de Munique na madrugada do dia 23 de setembro, por volta das 1h30", disse Leiding ao jornal 'Bild'.

Após observarem sinais de embriaguez, como odor forte de álcool e passos instáveis, os oficiais solicitaram um teste do bafômetro. Infelizmente, os resultados foram inconclusivos, o que levou à realização de um exame de sangue e à apreensão da carteira de motorista. Os resultados do exame de sangue ainda não foram divulgados, mas as investigações sobre as acusações de direção sob efeito de álcool continuam. Lehmann se recusou a comentar o incidente, segundo o jornal.

O passado de Lehmann também não está livre de problemas legais. Em dezembro de 2023, Lehmann foi condenado pelo tribunal local de Starnberg por danos a propriedade, injúria e tentativa de fraude. Suas penas incluíram uma multa de 420.000 euros, a ser paga em parcelas diárias de 2.000 euros ao longo de um período de 210 dias, devido à sua insolência, como o fato de ter serrado uma viga na garagem do vizinho com uma serra elétrica. Lehmann recorreu da decisão, e o caso agora será julgado pelo Tribunal Regional de Munique, com o julgamento marcado para sexta-feira.

Após perder a carteira de motorista devido a um comportamento suspeito ao volante, Jens Lehmann precisou recorrer a táxis ou transporte público para se locomover. Apesar de seu carro ter sido apreendido, as passadas tropeces legais de Lehmann incluíram uma condenação por danos a propriedade, injúria e tentativa de fraude, que envolveu danificar a garagem do vizinho com uma serra elétrica.

