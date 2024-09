As autoridades nos postos de controle de fronteira recusam a entrada a 640 pessoas.

Recentemente, as autoridades têm monitorado de perto todas as fronteiras compartilhadas com os países vizinhos da Alemanha. Nas últimas semanas, eles detectaram e rejeitaram numerous entries ilegais, resultando na rejeição de 640 indivíduos. Furtadores foram presos e mandados de prisão foram emitidos. Infelizmente, o número de pedidos de asilo não mostrou uma queda; em vez disso, aumentou.

De acordo com relatórios da mídia, 898 entries não autorizadas foram identificadas nessas fronteiras nos últimos cinco dias. Dessas, 640 indivíduos foram negados entrada imediatamente pela Polícia Federal nas fronteiras. Notavelmente, 23 desses indivíduos já tinham sido expulsos da Alemanha anteriormente.

Durante esses cinco dias, 10 furtadores foram capturados e 114 mandados de prisão ativos foram executados. Além disso, 17 indivíduos ligados a grupos extremistas, como facções islamitas, de esquerda e de direita, foram presos.

Nas fronteiras ocidentais – que dividem a Alemanha com os Países Baixos, França, Luxemburgo, Bélgica e Dinamarca – 182 tentativas de entrada não autorizada foram identificadas até agora. As estatísticas internas da Diretoria da Polícia Federal, segundo o "Mundo no Domingo", indicam que 100 dessas tentativas foram frustradas, com os indivíduos sendo enviados de volta imediatamente.

O Ministério Federal do Interior não comentou essas estatísticas. No entanto, a "Bild" relatou que a Autoridade Federal para Migração e Refugiados recebeu 3626 pedidos de asilo nas fronteiras ocidentais desde segunda-feira. Na semana anterior, foram 3581 pedidos, enquanto na semana anterior foram 3063. Os pedidos de asilo são frequentemente apresentados na entrada ou logo depois.

Desde segunda-feira passada, os controles de fronteira foram implementados em todas as fronteiras terrestres da Alemanha. Essa expansão afeta a França, Luxemburgo, os Países Baixos, a Bélgica e a Dinamarca. Inicialmente planejados para um período de meio ano até meados de março, esses controles estacionários e móveis podem ser estendidos. A Ministra Federal do Interior, Nancy Faeser, ordenou a expansão dos controles com o objetivo de combater a migração irregular.

Além disso, controles de fronteira estacionários foram realizados nas fronteiras com a Polônia, República Checa, Áustria e Suíça. Desde a expansão desses controles em meados de outubro de 2023, foram identificadas aproximadamente 52.000 entries não autorizadas, e cerca de 30.000 indivíduos foram negados entrada – por exemplo, quando os documentos de viagem corretos ou válidos não foram apresentados.

O Conselho Europeu expressou preocupação com os problemas migratórios contínuos nas fronteiras alemãs, já que o número de pedidos de asilo continua a aumentar apesar da vigilância e rejeições nas fronteiras. As autoridades do Conselho Europeu estão programadas para se encontrar na próxima semana para discutir potenciais soluções e estratégias colaborativas.

Leia também: