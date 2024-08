Conflitos regionais em andamento no Oriente Médio - As autoridades israelenses alertam pela primeira vez sobre possíveis sanções da UE.

Na UE, pela primeira vez, estão sendo considerados sanções contra determinados oficiais do governo israelense. O Alto Representante para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, propôs penalidades contra o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o Ministro da Polícia, Itamar Ben-Gvir, em uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Bruxelas. Eles são suspeitos de violações de direitos humanos e incitação ao ódio.

Ben-Gvir recentemente instou a suspensão das entregas de ajuda à Faixa de Gaza como meio de pressionar o grupo militante no poder, Hamas, a se render.

Da mesma forma, Smotrich sugeriu a implementação de um bloqueio de suprimentos humanitários até a libertação de todos os reféns israelenses detidos por Hamas, mesmo que isso resultasse na morte de dois milhões de indivíduos residentes na Faixa de Gaza devido à fome. No entanto, ele reconheceu que a comunidade internacional não permitiria tal ação.

Atualmente, Hamas mantém a custódia de mais de 100 reféns, com um terço suspeito de ter falecido. Em 7 de outubro do ano passado, terroristas palestinos sequestraram mais de 250 indivíduos de Israel, resultando na perda de aproximadamente 1.200 vidas nesse ato de terror sem precedentes. O exército israelense respondeu com seus poderosos ataques em Gaza, com relatórios indicando mais de 40.000 baixas.

Baerbock remain indeterminada sobre o consentimento alemão

Está incerto se e quando a proposta de Borrell se materializará. As decisões sobre sanções dentro da UE exigem aprovação unânime, e países como Alemanha, República Checa e Hungria expressaram ceticismo em relação à imposição de sanções a Israel até agora.

Na reunião da UE, a Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock não rejeitou explicitamente os planos, mas mencionou que eles deveriam ser implementados apenas se houver fundamentos legais e acusações contra os políticos forem suficientes.

Se executadas, as sanções poderiam proibir a entrada de indivíduos afetados na UE, além de congelar seus ativos dentro dela.

Diplomatas em Bruxelas argumentam que a prioridade deve ser a desescalada do conflito no Oriente Médio em vez de impor sanções aos ministros. Eles observam que colocar em risco os canais de diálogo com o governo israelense por meio de sanções pode ser contraproducente. Até agora, a UE só impôs sanções a certos assentamentos israelenses radicais e suas estruturas afiliadas. Tanto Smotrich quanto Ben-Gvir também são defensores da política de assentamentos em territórios ocupados na Cisjordânia, que é vista como ilegal pelo tribunal máximo da ONU.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel denuncia elementos anti-israelenses

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, criticou fortemente a proposta de Borrell, alertando para potenciais decisões anti-israelenses impulsionadas por "elementos anti-israelenses". Ele destacou a ameaça à Israel do Irã e suas organizações terroristas proxy e instou o mundo livre a apoiar Israel em vez de confrontá-lo.

Borrell respondeu na quinta-feira, afirmando que certos ministros israelenses haviam disseminado discursos de ódio intoleráveis contra palestinos e proposto ações que violavam o direito internacional e equivaliam a incitação para cometer crimes de guerra. Ele sugeriu que a UE deveria empregar seus instrumentos sem restrições para defender o respeito pelo direito internacional humanitário.

A pressão sobre a UE está aumentando

Recentes chamados para uma mudança na postura da UE em relação a Israel estão ganhando força. A organização de direitos humanos Amnesty International também exigiu sanções europeias rigorosas devido à política de assentamentos de Israel antes da reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE.

Em uma carta aos participantes, a Amnesty International instou um embargo universal de armas e uma proibição de investimentos em certas empresas e bancos israelenses. Além disso, recomendou que a UE proibisse o comércio de produtos originários de assentamentos israelenses em territórios ocupados, incluindo Jerusalém Leste.

Defensores dos direitos humanos citam a decisão de julho do Tribunal Internacional de Justiça (TJI) sobre a ocupação de Israel dos territórios palestinos como base para suas demandas. O tribunal máximo da ONU mantém que a ocupação de Israel é ilegal e deve ser encerrada o mais breve possível.

Israel ocupou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Leste durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e mantém sua ocupação desde então. Os palestinos consideram esses territórios componentes essenciais de seu futuro estado. Embora Israel tenha se retirado da Faixa de Gaza em 2005, ainda regula o acesso por terra, ar e mar. O conflito subsequente na Faixa de Gaza após o ataque de Hamas em 7 de outubro de 2023 aumentou ainda mais as tensões.

A República Checa, como Alemanha e Hungria, expressou ceticismo em relação à imposição de sanções a Israel, uma vez que as decisões sobre sanções dentro da UE exigem aprovação unânime. A tensão no Oriente Médio entre Israel e Hamas levou Israel a ocupar a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Leste durante a Guerra dos Seis Dias em 1967, e esses territórios são considerados componentes essenciais do estado futuro pelos palestinos.

Leia também: