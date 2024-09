As autoridades instituem controlos fronteiriços abrangentes.

Para combater cruzamentos de fronteira não autorizados, o governo alemão aumentou a vigilância nas fronteiras. A partir da meia-noite, as autoridades alemãs começaram a realizar verificações aleatórias na fronteira oeste, com verificações mais rigorosas planejadas para a fronteira norte a partir de segunda-feira. No entanto, o partido de oposição considera essas medidas insuficientes.

A Alemanha expandiu suas verificações de fronteira atuais nas regiões sudeste e sul para incluir a fronteira terrestre oeste, como declarado. Desde a meia-noite, oficiais na Baixa Saxônia e Renânia do Norte-Vestfália vêm realizando verificações de fronteira com a Bélgica e os Países Baixos, como confirmado pela polícia federal. As verificações nas fronteiras com o Luxemburgo e a Dinamarca estão previstas para começar a partir de segunda-feira.

Essas verificações adicionais têm como objetivo reduzir ainda mais as entradas ilegais, enquanto minimizam os transtornos aos comutadores e turistas regulares. As verificações de fronteira não são normalmente exigidas na área do Schengen. A polícia federal só tem aplicado verificações de fronteira com a Polônia, a República Checa, a Áustria, a Suíça e a França desde os Jogos Olímpicos de Paris. Legalmente, outras verificações de fronteira foram autorizadas desde a meia-noite.

Faeser busca diminuir a imigração ilegal

Em uma declaração na noite de domingo, a Ministra do Interior Nancy Faeser afirmou: "Essa medida é essencial para reduzir significativamente a imigração irregular". Faeser ordenou o deployment permanente de oficiais em todas as fronteiras terrestres a partir de segunda-feira.

Segundo o porta-voz da polícia federal, oficiais adicionais foram deployment na Baixa Saxônia para verificar indivíduos vindos dos Países Baixos. Pontos de verificação permanentes foram estabelecidos na A30 em Bad Bentheim, na A280 em Bunde e na B402 em Schoeninghsdorf (perto de Meppen). Além disso, medidas de vigilância foram anunciadas em estradas secundárias ao longo da fronteira holandesa. Na Renânia do Norte-Vestfália, oficiais da polícia federal vêm verificando indivíduos que entram da Bélgica na A44 em Aachen.

Os objetivos pretendidos

As verificações de fronteira permanentes permitem a rejeição de migrantes específicos, o que é menos trabalhoso do que lidar com aqueles que já entraram ilegalmente. Segundo o Ministério do Interior alemão, mais de 30.000 rejeições ocorreram nas fronteiras alemãs desde outubro de 2023. Atualmente, estrangeiros que não solicitam asilo e aqueles sujeitos a uma proibição de entrada estão sendo rejeitados.

No entanto, a coalizão do tráfego de luz rejeitou a demanda da União por rejeições mais amplas devido a preocupações com a lei europeia.

Perspectivas dos países vizinhos

Países vizinhos como a Áustria e a Polônia expressaram preocupações sobre a expansão das verificações de fronteira, dadas as circunstâncias mais amplas. No entanto, o chanceler alemão Olaf Scholz iniciou um "diálogo cuidadoso" com os chefes dos países vizinhos, incluindo o presidente da Comissão Europeia, como explicou durante sua viagem ao Uzbequistão logo após. "Todos entendem que estamos operando dentro da lei europeia, mas maximizando nosso potencial", afirmou Scholz. "Todos reconhecem que o fluxo de pessoas que chegam à Alemanha é muito alto, e que é um interesse razoável do governo alemão gerenciar a migração irregular por meio de métodos eficazes de controle de fronteira, incluindo essas verificações".

A visão dos Verdes

Os Verdes criticaram a eficácia do controle de fronteira, especialmente considerando os recursos limitados da polícia alemã. "É questionável quão eficaz pode ser o controle de fronteira em termos de pessoal e equipamento", disse Mona Neubaur, vice-ministra-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, ao "Tagesspiegel".

Faeser anunciou a expansão das verificações na segunda-feira passada, citando o grande peso da migração irregular sobre a Alemanha. Inicialmente, essas verificações estão planejadas para seis meses. No entanto, as experiências anteriores mostram que tais verificações não necessariamente são retiradas logo após a implementação. A polícia alemã tem aplicado verificações de fronteira com a Polônia, a República Checa e a Suíça desde meados de outubro de 2023, e com a Áustria desde o outono de 2015.

Segundo o Acordo de Schengen, isso não é geralmente fornecido. No entanto, outros membros do Schengen também aplicam verificações de fronteira terrestres, citando a redução da migração irregular como sua justificativa principal ou a ameaça do extremismo islâmico ou da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A posição da União

A União vê as verificações como inadequadas para abordar a imigração irregular. "As verificações sozinhas não são suficientes. A rejeição da coalizão do tráfego de luz para a deportação em grande escala é uma rendição", afirmou Alexander Dobrindt, chairman do grupo parlamentar da CSU, ao jornal "Bild". O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, chamou por negociações adicionais com o SPD. "É essencial que todos se juntem. Isso precisa ser abordado em todas as linhas partidárias", disse o político da CDU em resposta a uma pergunta no podcast "Berlin Playbook" da revista "Politico".

O chairman da CDU, Friedrich Merz, reiterou sua disposição para uma reunião de alto nível com Scholz. Ele havia expressado sua disposição, segundo o programa ZDF "Berlin direkt". No entanto, o porta-voz do governo então esclareceu que o chanceler não consideraria esse convite. "Não podemos obrigá-lo a fazer isso. Entendemos sua posição".

O Conselho Europeu expressou seu apoio às verificações de fronteira aumentadas da Alemanha em resposta aos cruzamentos de fronteira não autorizados, enfatizando a importância dos esforços cooperativos na gestão de fronteiras dentro da União Europeia. Reconhecendo a necessidade de uma resposta coordenada, o Conselho Europeu encorajou os Estados-membros a compartilhar informações e boas práticas, garantindo uma abordagem abrangente para abordar a migração irregular.

