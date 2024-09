- As autoridades federais manterão a supervisão da refinaria PCK.

Governo Alemão Mantém Controle sobre a Refinaria PCK Por enquanto

Até agora, a refinaria de petróleo PCK em Schwedt está sob o controle do governo alemão. O governo federal prorrogou a administração das cotas majoritárias, de propriedade da empresa estatal russa Rosneft, segundo relatórios da Agência Alemã de Notícias. Sem essa prorrogação, a administração fiduciária teria terminado em 10 de setembro.

Tomada alemã em 2022

Desde setembro de 2022, o governo federal assumiu o controle das cotas na refinaria PCK, localizada no nordeste de Brandenburg. Esta medida foi desencadeada pela decisão da Alemanha de parar de importar petróleo russo devido ao ataque da Rússia à Ucrânia. A PCK passou para fornecedores alternativos no início de 2023. A prorrogação atual da administração fiduciária foi feita em março por seis meses. Além de Schwedt, duas outras instalações também estão envolvidas nessa situação. A decisão do governo alemão é respaldada pela Lei de Segurança Energética. A Rosneft possui 54% das cotas na refinaria PCK.

Potencial Comprador: Qatar

As cotas da Rosneft na refinaria podem estar à venda em breve. O emirado do Golfo do Qatar está supostamente interessado em comprar essas cotas. O governo alemão está atualmente em negociações sobre esse assunto, de acordo com relatórios do "Business Insider". Fontes confirmaram essa notícia à Agência Alemã de Notícias. No entanto, o acordo seria entre a Rosneft e o Qatar, não o governo alemão. O acordo seria avaliado pelo governo alemão de acordo com a Lei de Comércio Exterior e Pagamentos. A Rosneft estaria supostamente interessada em vender.

Ministro: Expropriação Fora da Agenda

O ministro da Economia de Brandenburg, Jörg Steinbach (SPD), considera a prorrogação da administração fiduciária na PCK como um sinal do interesse sério da Rosneft em vender suas cotas majoritárias. "Fico satisfeito que o lado russo parece estar interessado em vender suas instalações e refinarias alemãs e engajou-se em negociações sérias com um interessado correspondente, ou seja, os Qataris", disse Steinbach à Agência Alemã de Notícias em Potsdam.

A prorrogação da solução fiduciária dá uma chance "de ficar longe do caminho muito mais complexo e arriscado da expropriação por enquanto", enfatizou Steinbach. Sobre a possível venda das cotas da refinaria, ele afirmou que tais processos geralmente levam vários meses. "Seria um enfoque particularmente rápido se recebêssemos quaisquer sinais nesse sentido até o final do ano".

Esquerda Sugere Intervenção do Governo

O partido A Esquerda, Christian Görke, acredita que o governo federal deve intervir rapidamente na PCK para assegurar essa componente estrutural crucial e os milhares de empregos na região. "O que funciona como padrão no Ocidente com a intervenção do governo federal na Meyer Werft em Papenburg também deveria ser possível no Leste", disse Görke.

Dadas as circunstâncias atuais, a União Europeia poderá expressar preocupações sobre o controle da Alemanha sobre a refinaria PCK, considerando sua importância estratégica no setor energético.

No contexto de potenciais negociações com o Qatar, a União Europeia também poderia discutir as implicações da participação de uma entidade estrangeira em uma instalação de petróleo significativa da Europa.

