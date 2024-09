As autoridades federais estão a deliberar sobre o reforço das suas medidas de controlo nas fronteiras.

Apesar das quedas nas negociações com a União sobre novas discussões sobre imigração irregular, o Ministério do Interior compartilha que diálogos estão ocorrendo com os estados federais sobre o endurecimento das regulamentações das fronteiras. O Chanceler Olaf Scholz declarou em uma reunião de quarta-feira que as sugestões apresentadas por Nancy Faeser, reveladas na terça-feira, serão implementadas, independentemente do apoio do grupo parlamentar CDU/CSU.

Essas propostas envolvem a verificação na fronteira se os requerentes de asilo têm direito a um procedimento na Alemanha ou se devem ser devolvidos a outro país do espaço Schengen. Enquanto a questão não estiver resolvida, eles devem ser alojados em instalações designadas. De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, a colaboração estreita com os estados federais é crucial nesse assunto, dada a responsabilidade deles nessa área. Os delegados estaduais também demonstraram sua disposição para "consultar mais rapidamente".

Os requerentes de asilo, a maioria dos quais deveria ter solicitado asilo em outro país europeu, serão transportados de volta para esses países a partir dessas instalações.

A União suspendeu as negociações com o governo federal e os estados na terça-feira devido à recusa da coalizão do tráfego de luz em atender ao pedido da União para a rejeição imediata de todos os requerentes de asilo na fronteira. Os participantes mencionaram que a União foi sugerida para testar essa restrição em determinados pontos da fronteira - embora o governo ache que isso não está de acordo com a lei europeia. No entanto, a União recusou essa proposta.

O Ministério do Interior observou que já ocorreram atividades de retorno significativas, especialmente mais de 30.000 desde outubro de 2023. Dentro dos círculos do governo, há preocupação de que o debate público sobre as sugestões mais duras da União possa agora persuadir países vizinhos como a Áustria ou a Polônia a rejeitar qualquer retorno na fronteira.

O Ministério do Interior está ativamente engajado em discussões com os estados federais sobre a implementação de arranjos de fronteira mais rigorosos, com foco nos requerentes de asilo que deveriam ter solicitado em outro país do espaço Schengen. Após a retirada da União das negociações, torna-se crucial assegurar arranjos de fronteira fluidos, considerando a possibilidade de países vizinhos rejeitarem os retornos.

