- As autoridades estão a investigar uma série de incidentes de incêndio criminoso no lago Barleber.

Oficiais de aplicação da lei estão atualmente investigando um incidente de incêndio em um acampamento próximo ao lago Barleber, supostamente envolvendo vários casos de incêndio criminoso. Cedo em uma quarta-feira, uma caravana localizada no local próximo a Magdeburg pegou fogo. As autoridades também estão examinando potenciais ligações com incêndios anteriores no mesmo local, disseram. A "Magdeburger Volksstimme" havia cobrado esse incidente anteriormente.

Felizmente, não houve vítimas no incêndio, mas os prejuízos financeiros são estimados em torno de milhares. Um helicóptero foi usado durante a caçada ao suspeito, mas não foram feitas prisões. Agora, a polícia está pedindo a ajuda do público com qualquer inteligência.

As autoridades estão colaborando com a polícia em sua investigação devido aos alegados casos de incêndio criminoso. A polícia pede ao público que forneça qualquer informação que possa levar à identificação do incendiário.

Leia também: