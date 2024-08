- As autoridades emitem avisos sobre tomadas de corrente potencialmente perigosas na linha ferroviária do Norte.

Órgãos de Enforcement da Lei emitem um alerta para viajantes que usam tomadas elétricas em trens da Northrail entre Büsum e Neumünster. Recentemente, houve dois incidentes em que indivíduos sofreram ferimentos leves devido a partes salientes de conectores de carregadores (pinos) das tomadas elétricas. Em um dos casos, uma mulher sofreu uma descarga elétrica, enquanto o segundo incidente felizmente não resultou em ferimentos. Inicialmente, não estava claro se as tomadas elétricas haviam sido manipuladas.

Estão sendo realizadas investigações sobre potenciais danos corporais, de acordo com os relatórios. Os passageiros na área são incentivados a inspecionar as tomadas elétricas antes do uso e a alertar a equipe do trem ou os Órgãos de Enforcement da Lei se suspeitarem de qualquer manipulação.

Apesar das investigações em andamento, outros passageiros também devem estar vigilantes e inspecionar cuidadosamente as tomadas elétricas antes de usá-las. Se qualquer sinal de manipulação for notado, é essencial relatá-lo imediatamente à equipe do trem ou a outros Órgãos de Enforcement da Lei para exame adicional.

