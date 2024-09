- As autoridades dos EUA tomaram o controle da aeronave de Maduro.

Os Estados Unidos confiscaram um jato pertencente ao ditador venezuelano Nicolás Maduro devido a violações de sanções. Esta informação foi compartilhada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em Washington. O jato, um Dassault Falcon 900EX, que é de propriedade e operado por Maduro e seus associados próximos, foi apreendido na República Dominicana e levado para a Flórida, Estados Unidos. A razão disso é a violação das sanções e controles de exportação americanas.

De acordo com uma declaração do Procurador-Geral dos EUA Merrick Garland, o avião foi obtido ilegalmente por $13 milhões através de uma empresa de fachada e foi contrabandeado para fora dos EUA para uso por Maduro e seus associados. Um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA enfatizou que, não importa quão luxuoso seja um jato privado ou quão influentes sejam seus proprietários, os EUA estão determinados a recuperar todos os aviões que foram exportados ilegalmente dos Estados Unidos.

O governo dos EUA impôs sanções que impedem os americanos de fazer negócios com membros do regime de Maduro. Além disso, existem restrições às exportações para a Venezuela.

EUA Reconhecem a Vitória da Oposição

Os EUA também discordam da controvertida reeleição recente do presidente autoritário da Venezuela - apesar da confirmação dos resultados pelo Supremo Tribunal. O corpo eleitoral leal declarou Maduro, que está no poder desde 2013, como vencedor das eleições presidenciais de 28 de julho no país da América do Sul. No entanto, os resultados detalhados ainda não foram divulgados - o governo atribui isso a um ataque cibernético. A oposição acusa o governo de fraude eleitoral e alega a vitória de seu candidato, Edmundo González.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está ativamente aplicando sanções contra o regime venezuelano, como ficou evidente na apreensão de um jato pertencente a Nicolás Maduro e seus associados. O departamento está comprometido em recuperar qualquer avião ilegalmente exportado dos Estados Unidos, independentemente de sua propriedade ou luxo.

Leia também: