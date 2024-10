As autoridades de turismo das regiões gravemente afetadas pelo furacão Helene fornecem conselhos para planejar férias no outono.

É um ato delicado para as autoridades, que estão considerando as necessidades econômicas de regiões menos afetadas pela tempestade em comparação com a extensa recuperação necessária em muitas áreas dentro de suas jurisdições.

Na Western North Carolina, Eastern Tennessee e outras áreas montanhosas atingidas pela Helene, a tempestade chegou exatamente quando a folhagem outonal pitoresca estava prestes a atrair multidões de turistas.

Vários sites nacionais e estaduais de parques situados ao longo do caminho permanecem inacessíveis, enquanto alguns condados e cidades trabalham para restaurar serviços de eletricidade e comunicação.

Western NC restrita, mas com exceções

Asheville e a maioria das comunidades vizinhas na Western North Carolina estão atualmente proibidas.

Um aviso de viagem para a Western North Carolina alerta motoristas a evitar viajar na Western North Carolina devido aos desafios e perigos contínuos, como enchentes, deslizamentos de terra, falhas de encosta, fechamento de estradas e árvores derrubadas. O alerta também menciona as falhas generalizadas de energia e comunicação, assim como a escassez de água, comida e combustível.

No entanto, há algumas exceções, mesmo na Carolina do Norte, que ainda está se recuperando da tempestade, de acordo com as autoridades turísticas.

O alerta, publicado no site Visit North Carolina, sugere que enquanto a maioria da Western North Carolina deve ser evitada, algumas áreas na parte oeste do estado estão "preparadas e recebendo visitantes".

Esses condados incluem Cherokee (área de Murphy), Clay (área de Hayesville), Graham (área de Robbinsville), Macon (área de Franklin e Highlands) e Swain (área de Bryson City), de acordo com uma atualização de 3 de outubro.

Os visitantes são aconselhados a entrar em contato com os locais antes para confirmar seus planos e garantir rotas de viagem seguras para esses destinos montanhosos.

DriveNC.gov fornece atualizações sobre as condições das estradas, enquanto o alerta também inclui informações sobre centros de boas-vindas estaduais fechados e maneiras de contribuir para o esforço de recuperação.

Turistas se perguntam: visitar ou ficar longe?

Muitos visitantes em potencial estão avaliando a importância de ajudar essas comunidades economicamente com a necessidade de espaço suficiente para a recuperação. Isso é refletido em inúmeros comentários em plataformas de mídia social sobre se as viagens devem prosseguir durante a estação das folhas.

Na página do Facebook Visit Highlands NC, um potencial visitante expressou sua preocupação, dizendo: "Apenas queremos fazer o que é melhor para a comunidade de Highlands e agradecemos seus pensamentos francos".

Uma boutique local respondeu: "Recebemos você de braços abertos!"

Outro usuário local do Facebook compartilhou sua perspectiva, sugerindo uma mistura de sentimentos entre os locais. "Dependendo de seus planos específicos", o usuário observou, acrescentando que apoiar lojas e restaurantes downtown seria aceitável, mas dirigir extensivamente poderia ser perigoso e disruptivo tanto para os trabalhadores de utilidade quanto para alguns locais lutando contra os efeitos da tempestade.

Highlands escapou de muitos dos efeitos mais graves de Helene, com a maioria das empresas da cidade aberta na atualização da tarde de quinta-feira.

Estados afetados no caminho de Helene

No Tennessee, o Departamento de Desenvolvimento Turístico do estado anunciou que "muita parte do Tennessee está aberta para os negócios", excluindo as populares cidades turísticas de Gatlinburg, Pigeon Forge e Sevierville, que ainda não estão totalmente acessíveis.

Um alerta do departamento encoraja os viajantes a proceder com cautela e entrar em contato com os locais antes de sua chegada.

Partes do Great Smoky Mountains National Park estão abertas, mas as atividades ao ar livre são desencorajadas devido à equipe limitada e preocupações com a segurança, resultando em vários fechamentos de estradas no parque.

O Serviço de Parques Nacionais alertou os visitantes a remarcar suas viagens devido à sua própria segurança, enquanto no Condado de Sevier, os destinos estão abertos para aqueles que chegam por rotas seguras.

Até a atualização da tarde de quinta-feira, os sites da Geórgia e da Carolina do Sul não oferecem orientações específicas para viagens dentro dos estados, enquanto a página de turismo da Flórida fornece informações sobre atrações, fechamentos de parques estaduais e recursos de viagem.

Os oficiais de turismo da Virgínia alertaram os viajantes a serem cautelosos ao viajar em regiões impactadas do sudoeste da Virgínia.

"Enquanto a viagem em alguns destinos do sudoeste da Virgínia é desafiadora no momento, alguns condados e cidades na região estão abertos e prontos para receber visitantes", diz o site da Virginia Tourism Corporation, enfatizando a segurança dos residentes e visitantes como uma prioridade absoluta.

Os viajantes são aconselhados a confirmar seus planos para garantir que os destinos possam acomodá-los, e também são mencionados os fechamentos seletivos dos parques estaduais e os esforços de recuperação.

Leia também: