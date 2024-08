- As autoridades de segurança de Gütersloh encontraram um adolescente desaparecido, de 13 anos.

Uma menina de 13 anos, relatada como desaparecida em Rietberg, na região de East Westphalia, foi localizada com segurança pela polícia em Gütersloh, cidade próxima. De acordo com a polícia de Gütersloh, ela foi devolvida à sua casa. A busca pela menina, que também foi exibida na lista de procurados mais wanted do estado da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, agora foi suspensa.

