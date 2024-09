- As autoridades de aplicação da lei em Barleben estão a investigar uma série de incidentes suspeitos de incêndio criminoso.

Policiais estão investigando um incêndio em um camping em Barleben, com suspeitas de vários casos de incêndio criminoso. No início da madrugada de quarta-feira, um trailer no camping perto do Lago Barleber, na região de Börde, pegou fogo. As autoridades também estão investigando possíveis ligações com incêndios anteriores no local, disseram. Anteriormente, o "Magdeburger Volksstimme" havia relatado sobre isso.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incêndio da madrugada, mas os danos à propriedade são estimados em milhares de euros. Um helicóptero foi chamado para a busca, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia agora pede a ajuda do público com qualquer informação relevante.

As autoridades pediram a ajuda do público, já que a polícia agora busca qualquer informação que possa levar ao responsável pelo incêndio criminoso no camping. Apesar da busca extensiva, nenhum suspeito foi encontrado depois que um helicóptero foi chamado para auxiliar nas investigações.

