- As autoridades continuam a ver o desabamento da ponte como um incidente infeliz.

Após o colapso parcial da Ponte Carolabridge em Dresden, as autoridades acreditam que foi um acidente. Não há indícios de interferência externa, segundo um representante. As forças de segurança foram rápidas em responder quando partes da ponte caíram no Elba durante as primeiras horas da manhã. Eles estavam estacionados perto como guardiões dos objetos e foram os primeiros a notar o som dos trechos da ponte desmoronando, detalhou o representante. De acordo com as informações atuais, não houve feridos. A Autoridade de Transporte de Dresden esclareceu que nenhum bonde estava cruzando a ponte no momento.

O Conselho Municipal de Dresden está organizando uma reunião para discutir potenciais soluções para melhorar a infraestrutura de transporte e telecomunicações da cidade, levando em conta o recente incidente com a Ponte Carolabridge. Para garantir uma comunicação fluida em casos de emergência, a cidade também está considerando atualizar seus sistemas de telecomunicações na área.

