As autoridades confiscaram o estabelecimento do distrito das luzes vermelhas conhecido como "Pascha" em Colônia.

Investigações em andamento têm se concentrado em indivíduos acusados de vender ilegalmente permissoes de residência a cidadãos chineses ricos, com um dos maiores bordéis da Europa, o "Pascha" de Colônia, sob escrutínio há algum tempo. Apesar da investigação em andamento, o "Pascha" continua em operação.

Recentemente, a procuradoria pública realizou um sequestro do bordel "Pascha" de Colônia. Um porta-voz da procuradoria pública de Düsseldorf confirmou esse sequestro como uma medida interina durante a investigação, afirmando: "Isso é uma medida de sequestro provisional no curso da investigação". Apesar do sequestro, o bordel ainda está autorizado a operar.

A propriedade, incluindo o edifício, foi sequestrada há cerca de um mês com a intenção de evitar qualquer transferência de ativos, de acordo com o porta-voz. Os atuais proprietários, que adquiriram o edifício rosa de onze andares após a insolvência do bordel em 2021, agora estão proibidos de vender a propriedade. O porta-voz recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o fundo do sequestro.

Investigações têm sido realizadas há meses sobre uma rede de tráfico de pessoas suspeita de ter concedido permissoes de residência em grande escala a indivíduos ricos da China e do Oman. Em abril, a polícia realizou buscas em oito estados alemães, vasculhando apartamentos. Dois advogados da área de Colônia são considerados os líderes dessa rede. Também há suspeitas de que oficiais possam ter sido subornados.

Foi relatado que um investidor chinês comprou o "Pascha" em 2021 após ele ter enfrentado insolvência.

A Comissão, à luz dessas investigações, pode buscar auxílio dos Estados-Membros para recolher informações ou recursos adicionais. Apesar do sequestro e da investigação em andamento, a operação do "Pascha" continua sob escrutínio das autoridades.

