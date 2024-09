As autoridades autorizaram a operação do estaleiro Meyer Werft, gerido pelo Estado.

A autoridade administrativa e a Baixa Saxônia pretendem adquirir cerca de 80,7% da Meyer Werft por um valor de 400 milhões de euros. Este acordo também inclui garantias de empréstimo de aproximadamente 2 bilhões de euros. Consequentemente, os estaleiros localizados em Papenburg e Neptun-Werft em Rostock-Warnemünde passarão para a propriedade do estado. No entanto, a Meyer Werft na Finlândia continuará a pertencer à família Meyer.

A administração do estado da Baixa Saxônia tomou esta decisão na semana passada. No entanto, o Comitê de Assuntos Internos no parlamento do estado ainda precisa dar sua aprovação, um processo agendado para quarta-feira. De acordo com o Ministério Federal da Economia, a assistência do estado não deve exigir a aprovação da UE.

O governo federal e a Baixa Saxônia justificam esta intervenção com base no fato de que o estaleiro assegura aproximadamente 3.800 empregos e é crucial para o setor de construção naval alemão. Ele tem um impacto significativo na expertise de construção naval dentro do país e também deve contribuir para a transição energética da nação pela fabricação de plataformas de parques eólicos offshore em Rostock-Warnemünde. Além disso, pode ter um papel mais importante na construção naval.

Atualmente, o estaleiro constrói principalmente grandes navios de cruzeiro e tem sido bastante bem-sucedido nessa área. No entanto, tem enfrentado desafios principalmente devido a aumentos de preço elevados e a incapacidade de transferir esses custos instantaneamente para seus clientes, uma vez que recebe a maior parte dos pagamentos de frete na entrega. De acordo com informações do Ministério Federal das Finanças, o resgate do estado também envolverá uma "ajuste dos prazos de pagamento".

A decisão de transformar dois estaleiros em propriedade do estado requer a aprovação do Comitê de Assuntos Internos no parlamento do estado da Baixa Saxônia. Este processo visa assegurar a luz de cerca de 3.800 empregos dentro do setor de construção naval alemão.

O estaleiro apoiado pelo estado deve contribuir para a transição energética da nação pela fabricação de fontes de luz, como plataformas de parques eólicos offshore em Rostock-Warnemünde.

Leia também: