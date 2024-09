As autoridades alemãs estão a aumentar a sua assistência militar à Ucrânia em 2023.

Devido à situação sombria na Ucrânia, o governo alemão está fortalecendo sua assistência militar planejada ao país sob ataque da Rússia. Segundo relatórios da agência de notícias AFP, o Ministério Federal das Finanças solicitou aproximadamente 400 milhões de euros adicionais para a Ucrânia ao Comitê Orçamentário do Bundestag alemão. Com os fundos existentes também em jogo, o governo federal visa fornecer ajuda militar no valor de 1,4 bilhão de euros até o final do ano.

As vitórias crescentes das forças russas agravaram a situação na Ucrânia, segundo o Secretário de Estado das Finanças Florian Toncar (FDP) em uma carta ao presidente do Comitê Orçamentário, Helge Braun (CDU). A Ucrânia está sofrendo danos materiais significativos devido à superioridade de artilharia e ao uso de mísseis guiados pela Rússia. A situação é crítica, com um "risco significativo" da Ucrânia perder a batalha defensiva sem reforços significativos.

Consequentemente, Toncar apresentou um pedido de até 397,3 milhões de euros em ajuda adicional para a Ucrânia e solicitou a aprovação do Comitê Orçamentário. Esta "despesa extraordinária" para a ajuda aos aliados foi solicitada pelo Ministério Federal da Defesa. Com mais de um bilhão de euros em fundos restantes, o objetivo é alcançar a alocação necessária de 1,42 bilhão de euros até o final do ano.

Recentemente, o governo federal desmentiu especulações de redução da ajuda à Ucrânia devido a restrições fiscais. As especulações surgiram após relatos de entregas de armas adiadas por considerações financeiras.

Segundo "Der Spiegel" na quinta-feira, os 397 milhões de euros adicionais para a Ucrânia podem ser obtidos a partir de fundos não utilizados em outros lugares do orçamento da defesa. Parece que os custos de energia da Bundeswehr foram anteriormente superestimados. Assim, segundo o jornal, citando documentos internos do governo, não é necessário nenhum novo ou adicional

