As autoridades alemãs descobrem a infiltração de uma rede de comunicações chinesa.

Um grupo de supostos operativos chineses, composto por 47 indivíduos, estaria a operar na Alemanha, segundo informações de uma investigação colaborativa realizada pela RTL e jornalistas de dez países. Os nomes desses suspeitos foram vazados e compartilhados com a RTL e outras mídias internacionais. De acordo com uma fonte chinesa, "Isso é uma rede massiva". Eles envolvem-se em propaganda e tentam manipular câmaras municipais e política local, entre outras coisas.

Alguns desses operativos foram vistos em fotografias com o Chanceler Alemão Olaf Scholz e o Ministro da Agricultura Cem Özdemir, de acordo com a RTL. Outros ocupam cargos influentes na economia, sociedade e cultura, trabalhando para corporações como Beiersdorf e Evonik, ou servindo como professores e professores em universidades alemãs.

Esses operativos são suspeitos de serem representantes da Frente Unida, uma divisão do Partido Comunista da China. Há evidências fotográficas deles participando de eventos relevantes ao lado de representantes do aparelho da Frente Unida, de acordo com a RTL. De acordo com Peter Mattis, do Jamestown Foundation em Washington D.C., "O trabalho da Frente Unida é sobre engajar indivíduos fora do partido para alcançar os objetivos do partido. Se o Partido Comunista tiver sucesso nisso, o mundo se tornará um lugar muito mais sombrio".

Mao Zedong descreveu a Frente Unida como uma "arma mágica" para avançar os objetivos ideológicos do regime. Seu objetivo é unir e trazer para bordo todas as forças políticas e sociais relevantes que não pertencem ao Partido Comunista. Desde que Xi Jinping assumiu o poder na República Popular há doze anos, esse sistema foi expandido para o exterior.

Na Alemanha, os comunistas parecem estar especialmente interessados em indivíduos proeminentes de ascendência chinesa que lideram associações de diáspora ou têm fortes conexões na política e nos negócios. Como explicou a especialista em China Mareike Ohlberg do German Marshall Fund em uma entrevista à RTL, "Eles buscam fortalecer seus laços com esses indivíduos, manter contato com eles para que possam ser usados como uma ferramenta pelo partido". Dessa forma, qualquer indivíduo que possa potencialmente ajudar a alcançar os objetivos do partido pode ser mais rigidamente controlado e, se necessário, mobilizado.

