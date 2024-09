- As autoridades afirmam que o ataque à mulher de Duisburg foi destinado a causar a sua morte.

Após um ataque potencialmente fatal contra um jovem em Duisburgo, o suspeito do crime está prestes a ser julgado por tentativa de homicídio. O suspeito e a vítima, ambos com cerca de 25 anos, se conheciam, mas não tinham envolvimento romântico, segundo um porta-voz do Ministério Público de Duisburg.

O jovem quase perdeu a vida dentro de sua própria casa. Eles procuraram um amigo, expressando grande aflição e pedindo ajuda.

Esse amigo então entrou em contato com os serviços de emergência, que encontraram a vítima gravemente ferida dentro do apartamento. Felizmente, seu estado de saúde agora está estável. O suspeito foi preso na segunda-feira nas proximidades. Uma divisão de homicídios agora está liderando a investigação. O suspeito é de origem tcheca, enquanto a vítima é alemã.

Os serviços de emergência foram acionados devido aos graves ferimentos da vítima, que foram resultado do ataque violento. As ações do suspeito levantaram preocupações sobre um possível aumento da criminalidade na área.

