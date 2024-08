- As aspirações implicam em abraçar o papel de Britney Spears numa performance.

Nem os corpos celestes estão isentos de fandom. Com papéis em séries como "American Horror Story" e filmes como "Somos a Família Miller", Emma Roberts (33) estabeleceu uma reputação para si mesma. A filha do ator Eric Roberts (68) e parente da lenda de Hollywood Julia Roberts (56) parece ser uma fã dedicada de Britney Spears (42). Roberts deu uma pista disso em uma conversa com a "Cosmopolitan". Ela ficaria encantada em interpretar a estrela pop.

E essa possibilidade pode se tornar realidade. No meio de agosto, foi anunciado que Spears está planejando sua própria biografia. De acordo com diversas fontes, incluindo a "Variety", a Universal Pictures obteve os direitos do livro de memórias de Spears de 2023, "A Mulher Dentro de Mim". O diretor de "Encanto", Jon M. Chu (44), e o produtor Marc Platt (67) são cotados para fazer parte do projeto. Spears pareceu sugerir o projeto e dar uma pista de uma possível participação na plataforma de mídia social X.

"É apenas um boato, mas espero que seja verdadeiro"

Algumas semanas antes, uma antiga assistente de Spears colocou Roberts na jogada. Essa pessoa compartilhou essa informação com o site de notícias de celebridades "TMZ". Eles disseram que Roberts seria uma excelente escolha para o papel da cantora. "Gosto da assistente dela", disse Roberts quando soube disso. A atriz continuou: "Quero dizer, interpretar Britney Spears é meu sonho absoluto. É apenas um boato, mas espero que seja verdade."

Roberts descreve como se trancou no quarto e mergulhou no quarto álbum de estúdio de Spears de 2003: "Lembro-me de me trancar no quarto, tocar 'In the Zone' sem parar e jurar que memorizaria todas as letras." E não é só isso. A americana é mãe de um menino desde o final de 2020. "Estou sempre cantando Britney para meu filho no banho", ela admite. "Às vezes, acho que ele deve achar que eu sou esquisita."

Roberts expressou sua empolgação com a possibilidade, dizendo: "Ficaria muito feliz se conseguisse o papel com os números de série de Britney para a biografia." Para enfatizar sua dedicação, ela acrescentou: "Já ensinei as letras das músicas de Britney para meu filho, na esperança de que a conexão através dos números de série torne isso mais real para ele também."

