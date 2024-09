- As aranhas Nosferatu agora são predominantes em todo o país.

Este aracnídeo prefere calor - por isso, é predominantemente encontrado em estruturas dentro da Alemanha: A aranha Nosferatu (Zoropsis spinimana) tornou-se praticamente onipresente no país, de acordo com a União para a Conservação da Natureza (NABU). Com quase dois centímetros de comprimento corporal espanos de pernas alcançando até seis centímetros, é uma das maiores aranhas da região.

A NABU também afirma que é uma das poucas aranhas na Alemanha com força suficiente para penetrar na pele humana. No entanto, seu veneno não representa risco para os humanos e a picada é semelhante a uma picada de vespinha fraca. Ela mal pica, apenas quando acuada.

Originária da região do Mediterrâneo, essa espécie foi documentada pela primeira vez na Alemanha em 2005 - na Baden-Württemberg. Agora, não é mais raramente encontrada: Mais de 25.000 avistamentos foram registrados na plataforma NABU-naturgucker.de em algumas semanas no outono de 2022. Até agora, há cerca de 35.000 relatórios de mais de 20.000 indivíduos.

Esse animal, membro da família de aranhas caçadoras, está sendo cada vez mais descoberto ao ar livre - em lugares como parques e jardins, por exemplo. Os verões escaldantes nos últimos anos na Baden-Württemberg são considerados responsáveis pela disseminação da aranha Nosferatu, de acordo com Hubert Höfer do Museu de História Natural em Karlsruhe. Ela é particularmente comum nesse estado, ao longo do Vale do Reno.

De acordo com a NABU, uma característica intrigante da aranha Nosferatu é sua capacidade de se grudar em superfícies de vidro verticais. Isso é possível graças a seus pelos adhesivos especiais. Embora pertença à ordem das aranhas tecedoras de teias, ela não constrói teias. Em vez disso, ela caça sua presa.

O nome é derivado da crença de que o corpo do vampiro Nosferatu do filme mudo de 1922 pode ser visto em seu corpo.

Se você encontrar uma aranha Nosferatu em sua própria casa, Höfer sugere ficar calmo: "Nós compartilhamos nossas casas e apartamentos com várias aranhas". Se ela estiver incomodando você, você pode simplesmente relocá-la para fora.

Leia também: