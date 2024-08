- As apresentações ao ar livre em MV se mostraram populares entre os participantes.

Schwerin (dpa-lmv) - No último dia de agosto, três grandes teatros ao ar livre em Mecklenburg-Vorpommern encerram suas temporadas de espetáculos: O Festival Störtebeker em Ralswiek, na ilha de Rügen, o Festival Vineta em Zinnowitz, na ilha de Usedom, e o Pirate Open Air em Grevesmühlen.

"Tivemos uma temporada incrível e estamos muito satisfeitos", diz Anna-Theresa Hick, diretora do Festival Störtebeker. Ela fica feliz em saber que a peça "Hamburg 1401" foi bem recebida pelo público.

Ralswiek - 67 Espetáculos

No total, foram 67 apresentações, atraindo até 8.800 espectadores por noite, com fogos de artifício, aves de rapina, cavalos e tiros de canhão. No entanto, foi uma temporada emocionante com dois incidentes no palco, lembra Hick.

Zinnowitz - Festival Vineta

O Festival Vineta em Zinnowitz estreou em 28 de junho de 2024 e sua última apresentação, a 29ª, acontecerá neste sábado, contando a história da cidade submersa de Vineta. Neste ano, o capítulo final da trilogia, intitulado "A Grandiosidade das Profundezas", foi apresentado.

Impacto do Tempo

A temporada do Festival Vineta foi boa, comparável aos dois anos anteriores. Apesar de algumas quedas na presença devido ao tempo, não houve cancelamentos, diz Anna Engel, diretora do Teatro de Estado de Vorpommern. Dadas as circunstâncias, ela fica satisfeita com os números. Claro que um aumento sempre é bem-vindo. "Todos os anos, pensamos no que pode ser melhorado para atrair mais espectadores, mas, no geral, estamos muito satisfeitos tanto dentro quanto fora", diz Engel.

Grevesmühlen - Pirate Open Air

Peter Venzmer, diretor artístico do Pirate Open Air em Grevesmühlen, também olha para a temporada com carinho. A produção "Com Fogo, Espada e Crucifixo" foi apresentada 62 vezes desde 21 de junho, atraindo até 3.400 espectadores por noite. "Tivemos uma temporada satisfatória em 2024, o que garante a continuidade do teatro em uma era desafiadora", diz Venzmer. "Nossos agradecimentos a todos que apoiam o teatro."

Ingressos Remanescentes

Nenhum dos três organizadores fornece números exatos de presença. Ainda há alguns ingressos disponíveis para as últimas apresentações em Ralswiek e Zinnowitz, bem como em Grevesmühlen.

Waren e Wolgast - Encerrados

A última apresentação de "Traído e Vendido" da Saga de Müritz em Waren aconteceu na semana passada. "Estamos contentes. Muitos visitantes descobriram nossa produção e querem voltar", disse o diretor artístico Nils Düwell.

O Festival do Porto de Wolgast também terminou em 24 de agosto. A produção "A Ostra do Lago de Wolgast" foi apresentada 27 vezes de 22 de junho a 24 de agosto, superando as expectativas com quase 9.000 espectadores, diz a diretora Anna Engel.

Apresentações de Setembro Continuam

No entanto, a temporada ao ar livre não acabou completamente ainda: Dois palcos menores ainda têm apresentações. O Teatro de Estado de Vorpommern apresentará "Os Vikings - A Pérola de Bizâncio" no Jardim do Teatro de Barth até 7 de setembro. As finais de "O Grande Vidente - Competição pela Peeneland" estrearão no Teatro Hof de Anklam em 6 de setembro, com sete apresentações de 6 a 14 de setembro, diz Engel.

Depois disso, os planos para 2025 já estão em andamento em todos os locais. Ela já fica animada com a nova temporada, quando a peça "Piratas da Costa" contará a origem da lenda de Klaus Störtebeker, afirma a diretora do Festival Störtebeker, Hick.

