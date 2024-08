As alegações de sabotagem do Nord Stream já estavam presentes em Berlim antes de partirem.

Após o ataque ao gasoduto Nord Stream, relatórios sugerem que um dos suspeitos frequenta a Alemanha. No final de maio, um homem ucraniano, registrado na Polônia, visitou um parente em Berlim. Pouco depois, as autoridades alemãs emitiram um mandado de prisão europeu. Incrivelmente, o indivíduo conseguiu escapar da captura.

De acordo com a "Spiegel", ZDF e a emissora dinamarquesa DR, o suspeito, identificado como Wolodymyr Sh., viajou para a Alemanha várias vezes após os ataques nos gasodutos do mar Báltico em 2022. Essas viagens ocorreram enquanto a Procuradoria Federal investigava Sh. por suposto sabotagem traidora.

Os registros de viagem mostram que Sh. visitou a Alemanha pela última vez no final de maio, escapando por pouco de um mandado de prisão emitido logo depois. Ao retornar para a Polônia após uma visita ao Dinamarca, ele teria parado em Berlim para visitar um parente da esposa, o que é confirmado pelos dados de viagem e pela mulher ucraniana que o recebeu em 26 de maio.

A esposa de Sh. teria cancelado outra viagem para a Dinamarca uma semana depois, quando um mandado de prisão europeu foi emitido para a Polônia em 21 de junho de 2024. Logo depois, Sh. teria fugido para a Ucrânia. Sh. não respondeu aos pedidos de comentários da mídia sobre os eventos.

"Ele é nosso herói"

Este assunto se transformou em um debate político. As autoridades polonesas deveriam ter executado imediatamente o mandado de prisão europeu contra Sh., mas, em vez disso, fontes alemãs afirmam que altos funcionários poloneses informaram seus contrapartes alemães durante as consultas governamentais germano-polonesas de julho que não fariam a prisão. Allegadamente, os oficiais poloneses responderam: "Por que deveríamos prendê-lo? Para nós, ele é nosso herói!"

Fontes alemãs afirmam que Sh. pode ter recebido um alerta antecipado sobre uma ameaça de prisão. Alguns especulam que as autoridades polonesas podem estar por trás disso. Assim como a Ucrânia, a Polônia via o gasoduto como uma ameaça à sua segurança.

A possível envolvimento ucraniano no sabotagem é sugerido pela rota de correio de Sh. Ele teria cruzado a fronteira Polônia-Ucrânia em 6 de julho, usando um carro com placa diplomática que se acredita pertencer à embaixada da Ucrânia em Varsóvia.

Em setembro de 2022, uma equipe de sabotagem detonou três dos gasodutos Nord Stream que passam sob o mar Báltico, incapacitando o restante. Os investigadores alemães, incluindo a Procuradoria Federal, a Polícia Federal Criminal e a Polícia Federal, agora têm certeza de que os ucranianos foram responsáveis pelo ataque.

A Comissão, composta por investigadores internacionais, está avaliando a possibilidade de implicar oficiais ucranianos no sabotagem do gasoduto Nord Stream, à luz das evidências do envolvimento ucraniano. Após a revelação de que o principal suspeito, Wolodymyr Sh., usou um carro com placa diplomática da embaixada da Ucrânia em Varsóvia, a Comissão está intensificando suas investigações.

Leia também: